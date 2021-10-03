Прогулка по центру исторической части города с профессиональным гидом может послужить замечательным началом знакомства с Веной.

Во время этой увлекательной прогулки по старой части столицы Австрии Вы окунётесь в историю и узнаете много интересного о жизни и традициях Вены еще со времен Священной Римской империи.

На первое свидание с вами будут приглашены самые важные достопримечательности австрийской столицы - Венская государственная опера, картинная галерея Альбертина, резиденция габсбургов - Хофбург и Национальная библиотека. Вы увидите здание австрийского Парламента, построенное в греческом стиле, полюбуетесь венской Ратушей, пройдете по нарядной улице Грабен, сделаете остановку у Чумной колонны и, наконец, встретитесь с восхитительным собором Святого Штефана.