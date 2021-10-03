Пешеходная экскурсия по Вене

Пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится с профессиональным русскоязычным гидом.

Экскурсия проводится при минимальном наборе группы - 2 человека.
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная экскурсия по Вене

Что вас ожидает 🤩

  • Венская опера
  • Альбертина
  • Хофбург
  • Национальная библиотека
  • Парламент
  • Ратуша
  • Грабен
  • Чумная колонна
  • Собор Святого Штефана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Прогулка по центру исторической части города с профессиональным гидом может послужить замечательным началом знакомства с Веной.

Во время этой увлекательной прогулки по старой части столицы Австрии Вы окунётесь в историю и узнаете много интересного о жизни и традициях Вены еще со времен Священной Римской империи.

На первое свидание с вами будут приглашены самые важные достопримечательности австрийской столицы - Венская государственная опера, картинная галерея Альбертина, резиденция габсбургов - Хофбург и Национальная библиотека. Вы увидите здание австрийского Парламента, построенное в греческом стиле, полюбуетесь венской Ратушей, пройдете по нарядной улице Грабен, сделаете остановку у Чумной колонны и, наконец, встретитесь с восхитительным собором Святого Штефана.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Суббота в 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
E
3 окт 2021
Замечательный экскурсовод, насыщенная и интересная экскурсия.

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