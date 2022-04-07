Ежедневно в 10:00

Вас ждет увлекательная экскурсия по знаменитому кафедральному собору Вены – Штефансдом. Это будет необычная программа!

Мы осмотрим внутреннюю часть собора, где находится алтарь, кафедра, саркофаг Фридриха Третьего, камень Святого Коломана и капелла, где венчался Моцарт. Во время экскурсии у нас будет возможность попасть в капеллу Святого Валентина (или капеллу реликвий), которая обычно закрыта для посетителей. Внутри увидим реликварий с головами святых Косьмы и Дамиана – покровителей врачей, саркофаг c мощами Святого Валентина и фрагмент скатерти с Тайной Вечери.