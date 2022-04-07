Тайны и реликвии собора Святого Штефана

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
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Вас ждет увлекательная экскурсия по знаменитому кафедральному собору Вены – Штефансдом. Это будет необычная программа!

Мы осмотрим внутреннюю часть собора, где находится алтарь, кафедра, саркофаг Фридриха Третьего, камень Святого Коломана и капелла, где венчался Моцарт. Во время экскурсии у нас будет возможность попасть в капеллу Святого Валентина (или капеллу реликвий), которая обычно закрыта для посетителей. Внутри увидим реликварий с головами святых Косьмы и Дамиана – покровителей врачей, саркофаг c мощами Святого Валентина и фрагмент скатерти с Тайной Вечери.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включены услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в котакомбы оплачиваются дополнительно на месте: 6 евро
  • Для детей до 14 лет: 2
  • 50 евро
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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