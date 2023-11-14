Дрезден и Саксонская Швейцария

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Дрезден и Саксонская Швейцария
Дрезден и Саксонская Швейцария
Дрезден и Саксонская Швейцария
Дрезден и Саксонская Швейцария
Дрезден и Саксонская Швейцария
Дрезден и Саксонская Швейцария
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Описание

Лирикам важна поэтика глубоких ущелий, шёпоты лесных водопадов и уханье встревоженных сов, а физикам – метры, координаты и атмосферное давление. То, о чём речь, одни называют Nationalpark Sächsische Schweiz, а другие – Elbsandsteingebirge. И так и этак разговор о почти семисоткилометровом массиве песчаниковых скал со средней высотой около 400 м, раскинувшемся на востоке Германии.

Национальный парк облагорожен 12000 туристическими тропами протяжённостью почти в 400 км. и множеством обзорных площадок с роскошными видами на скалы, луга и край Земли. Неохватные долины, живописные горные потоки и красавица Эльба привлекают миллионы туристов, круглогодично прибывающих сюда. Пребиштор, Бастай, Уттевальдергрунд, Пфафенштейн, Либерталергрунд, Амзельгрунд и множество других – известнейшие доминанты этих мест.

По дороге из Праги в Дрезден очень кстати находится Бастай. Едучи из чешской столицы в саксонскую, не заехать сюда хотя бы на часок – архимоветон. Насмотревшись, надышавшись и напитавшись колоритом и красотой, можно продолжить путь в царство роскошного барокко.

Восьмисотлетний Дрезден – это симфония высокой архитектуры, кладезь истории и хранилище самой знаменитой картины Рафаэля. Для многих Сикстинская мадонна – это повод для путешествия за три моря, а будучи от неё всего в полутораста километрах…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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