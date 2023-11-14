Лирикам важна поэтика глубоких ущелий, шёпоты лесных водопадов и уханье встревоженных сов, а физикам – метры, координаты и атмосферное давление. То, о чём речь, одни называют Nationalpark Sächsische Schweiz, а другие – Elbsandsteingebirge. И так и этак разговор о почти семисоткилометровом массиве песчаниковых скал со средней высотой около 400 м, раскинувшемся на востоке Германии.

Национальный парк облагорожен 12000 туристическими тропами протяжённостью почти в 400 км. и множеством обзорных площадок с роскошными видами на скалы, луга и край Земли. Неохватные долины, живописные горные потоки и красавица Эльба привлекают миллионы туристов, круглогодично прибывающих сюда. Пребиштор, Бастай, Уттевальдергрунд, Пфафенштейн, Либерталергрунд, Амзельгрунд и множество других – известнейшие доминанты этих мест.

По дороге из Праги в Дрезден очень кстати находится Бастай. Едучи из чешской столицы в саксонскую, не заехать сюда хотя бы на часок – архимоветон. Насмотревшись, надышавшись и напитавшись колоритом и красотой, можно продолжить путь в царство роскошного барокко.

Восьмисотлетний Дрезден – это симфония высокой архитектуры, кладезь истории и хранилище самой знаменитой картины Рафаэля. Для многих Сикстинская мадонна – это повод для путешествия за три моря, а будучи от неё всего в полутораста километрах…