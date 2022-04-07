Ежедневно кроме вторника в 09:00

Дворец Шантийи

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Дворец Шантийи
Дворец Шантийи
Дворец Шантийи
Дворец Шантийи
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Дворец Шантийи (Сhateau de Chantilly) — аристократическая резиденция Франции эпохи старого порядка. Находится недалеко от Парижа в коммуне Шантийи (департамент Уаз), в долине реки Нонетт, притока реки Уазы.

Шантийи – дворец XVI века, владение маршала, а затем и коннетабля Анн де Монморанси, друга Франциска I. Следующие владельцы - принцы Конде и Орлеанские - собрали здесь уникальную коллекцию живописи, шпалер, витражей и старых книг. По ценности собранных работ коллекция занимает второе место после коллекции музея Лувра. В нее входят полотна Рафаэля, Пьеро ди Косимо, мозаика из города Помпеи и витражи замка Экуан. Герцог Орлеанский создал уникальную библиотеку из 30 000 книг и 700 редчайших рукописей. Сады Шантийи ещё до версальских разбивал Ле Нотр, а мажордомом в Шантийи при Конде был известный Вам по одноименному фильму месье Ватель. В конюшнях Конде расположился крупнейший в мире Музей живой лошади. Здесь проводят спектакли верховой езды для детей и скачки на ипподроме в летний сезон.

Экскурсия проходит по Большим апартаментам, обустроенным для принцев Конде в Малом дворце XVI века, и музей Конде во дворце XIX века. Вам также будет предоставлено свободное время для посещения парка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты во дворец не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте у гида. Стоимость билетов: 17
  • 00 € - взрослый 13
  • 50 € - дети (7-17 лет)
  • Дети до 3 лет - бесплатно. Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно кроме вторника в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно кроме вторника в 09:00

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