Ежедневно кроме вторника в 09:00

Дворец Шантийи (Сhateau de Chantilly) — аристократическая резиденция Франции эпохи старого порядка. Находится недалеко от Парижа в коммуне Шантийи (департамент Уаз), в долине реки Нонетт, притока реки Уазы.

Шантийи – дворец XVI века, владение маршала, а затем и коннетабля Анн де Монморанси, друга Франциска I. Следующие владельцы - принцы Конде и Орлеанские - собрали здесь уникальную коллекцию живописи, шпалер, витражей и старых книг. По ценности собранных работ коллекция занимает второе место после коллекции музея Лувра. В нее входят полотна Рафаэля, Пьеро ди Косимо, мозаика из города Помпеи и витражи замка Экуан. Герцог Орлеанский создал уникальную библиотеку из 30 000 книг и 700 редчайших рукописей. Сады Шантийи ещё до версальских разбивал Ле Нотр, а мажордомом в Шантийи при Конде был известный Вам по одноименному фильму месье Ватель. В конюшнях Конде расположился крупнейший в мире Музей живой лошади. Здесь проводят спектакли верховой езды для детей и скачки на ипподроме в летний сезон.

Экскурсия проходит по Большим апартаментам, обустроенным для принцев Конде в Малом дворце XVI века, и музей Конде во дворце XIX века. Вам также будет предоставлено свободное время для посещения парка.