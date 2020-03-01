Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Прокатиться вместе с роллерами Парижа!
Вы станете участником настоящей французской роллер-мессы для любителей скорости и ветра в волосах! Наша прогулка позволит вам разглядеть город, мчась по проезжей части – и притом совершенно безопасно! Во время прогулок улицы перекрываются, а колонну участников сопровождает эскорт мотополицейских. Я подскажу вам, где арендовать коньки, подстрахую на трудных участках маршрута (подъемах, спусках, брусчатке), а по пути расскажу всё самое интересное о достопримечательностях, которые мы будем проезжать!
Познакомиться с главными объектами города
За три часа прогулки вы увидите огромное количество достопримечательностей Парижа, узнаете их историю и послушаете интересные факты о городе.
Экскурсия подойдет уверенным пользователям роликовых коньков: вы должны уметь самостоятельно на них передвигаться, поворачивать и тормозить! Пятничная прогулка проводится вечером по Парижу, сияющему огнями, и требует уверенного роллер-уровня, а воскресная стартует днем, более нетороплива и подходит для новичков.