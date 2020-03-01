Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Прокатиться вместе с роллерами Парижа!

Вы станете участником настоящей французской роллер-мессы для любителей скорости и ветра в волосах! Наша прогулка позволит вам разглядеть город, мчась по проезжей части – и притом совершенно безопасно! Во время прогулок улицы перекрываются, а колонну участников сопровождает эскорт мотополицейских. Я подскажу вам, где арендовать коньки, подстрахую на трудных участках маршрута (подъемах, спусках, брусчатке), а по пути расскажу всё самое интересное о достопримечательностях, которые мы будем проезжать!

Познакомиться с главными объектами города

За три часа прогулки вы увидите огромное количество достопримечательностей Парижа, узнаете их историю и послушаете интересные факты о городе.

Мы отправимся в путь от площади Бастилии, где когда-то стояли знаменитая тюрьма и слон, в котором спал Гаврош, а теперь возвышаются Июльская колонна и Опера.

Проедем вдоль канала Арсеналь, увидим стоянки яхт и прогулочных судов, пересечем Сену по мосту Аустерлиц.

Вы узнаете, чем примечателен госпиталь Сальпетриер, прокатитесь мимо Зоологического сада, а возле знаменитой тюрьмы Санте, высокая стена которой ограждает целый квартал, мы поговорим о её знаменитых заключенных.

После отдыха на площади Наций вас ждет потрясающий спуск по длинной пологой Пиренейской улице – острые ощущения гарантированы!

Завершая круг маршрута, мы промчимся мимо фонтана со львами и парка Рейи, где можно попробовать газированную воду из источника в стене.

Кому подойдет эта прогулка

Экскурсия подойдет уверенным пользователям роликовых коньков: вы должны уметь самостоятельно на них передвигаться, поворачивать и тормозить! Пятничная прогулка проводится вечером по Парижу, сияющему огнями, и требует уверенного роллер-уровня, а воскресная стартует днем, более нетороплива и подходит для новичков.