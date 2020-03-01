Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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Большая прогулка для любителей роликов по самым знаковым местам Парижа

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Приглашаю вас вместе проехаться на роликовых коньках по авеню и бульварам Парижа! Еженедельные большие прогулки на роликах любимы местными жителями и насчитывают тысячи участников.

Я подстрахую вас на маршруте, а также познакомлю по пути с огромным количеством парижских достопримечательностей.

Приготовьтесь увидеть Париж таким, каким он открывается только птицам асфальта – роллерам.

До встречи!
30 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
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Весь Париж – и пара коньков впридачу!
Весь Париж – и пара коньков впридачу!

Что вас ожидает

Прокатиться вместе с роллерами Парижа!
Вы станете участником настоящей французской роллер-мессы для любителей скорости и ветра в волосах! Наша прогулка позволит вам разглядеть город, мчась по проезжей части – и притом совершенно безопасно! Во время прогулок улицы перекрываются, а колонну участников сопровождает эскорт мотополицейских. Я подскажу вам, где арендовать коньки, подстрахую на трудных участках маршрута (подъемах, спусках, брусчатке), а по пути расскажу всё самое интересное о достопримечательностях, которые мы будем проезжать!

Познакомиться с главными объектами города
За три часа прогулки вы увидите огромное количество достопримечательностей Парижа, узнаете их историю и послушаете интересные факты о городе.

  • Мы отправимся в путь от площади Бастилии, где когда-то стояли знаменитая тюрьма и слон, в котором спал Гаврош, а теперь возвышаются Июльская колонна и Опера.
  • Проедем вдоль канала Арсеналь, увидим стоянки яхт и прогулочных судов, пересечем Сену по мосту Аустерлиц.
  • Вы узнаете, чем примечателен госпиталь Сальпетриер, прокатитесь мимо Зоологического сада, а возле знаменитой тюрьмы Санте, высокая стена которой ограждает целый квартал, мы поговорим о её знаменитых заключенных.
  • После отдыха на площади Наций вас ждет потрясающий спуск по длинной пологой Пиренейской улице – острые ощущения гарантированы!
  • Завершая круг маршрута, мы промчимся мимо фонтана со львами и парка Рейи, где можно попробовать газированную воду из источника в стене.

Кому подойдет эта прогулка

Экскурсия подойдет уверенным пользователям роликовых коньков: вы должны уметь самостоятельно на них передвигаться, поворачивать и тормозить! Пятничная прогулка проводится вечером по Парижу, сияющему огнями, и требует уверенного роллер-уровня, а воскресная стартует днем, более нетороплива и подходит для новичков.

Организационные детали

  • Вы можете выбрать для экскурсии любой из двух дней: полдень воскресенья (попроще) или поздний вечер пятницы (посложнее).
  • Катаемся только в хорошую погоду – на мокром асфальте колеса скользят! Так что сверяйтесь с прогнозом: я обычно смотрю погоду по Парижу на Яндексе, он редко ошибается.
Весь Париж – и пара коньков впридачу!
Весь Париж – и пара коньков впридачу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Привет! Я - художница и спортсменка, живу во Франции с 2005 года. Увлекаюсь бегом, роликами и походами - за двенадцать лет прокатилась и пробежалась по всем авеню и закоулкам Парижа, и, конечно, неоднократно финишировала на красивейшем марафоне мира - Парижском! Хочу разделить с единомышленниками мою любовь к городу и спорту. Надеюсь, до скорой встречи - и не забудьте положить в чемодан пару кроссовок!
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Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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