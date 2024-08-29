скидка
34%
2 часа
Водная прогулка
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
9 сен в 14:30
50€33 за человека
3.5 часа
Водная прогулка
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€32 за человека
30 минут
Водная прогулка
Прогулка на катамаране по реке Кура
Полюбоваться очаровательной столицей Грузии с воды (мини-группа)
Начало: На улице Звиада Гамсахурдиа
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений29 августа 2024очень понравилось, особенно прогулка на катере советую всем друзьям
- ЕЕкатерина26 августа 2024Очень понравилось, спасибо 🙏🌸
- ЛЛариса22 августа 2024Очень понравилась экскурсия!! Лариса прекрасный экскурсовод. Узнали очень много интересного про историю Тбилиси и Грузии. Очень рекомендую всем
- DDaria11 августа 2024Это была наша первая экскурсия, и мы ни разу не пожалели! Малхаз – очень крутой гид, который расскажет интересные факты,
- ТТатьяна27 июля 2024Аркадий провел сегодня замечательнейшую экскурсию, куча новой и интересной истории о городе и стране, много также узнала и про современную жизнь, ну и конечно приятно прогуляться в хорошей компании по такому замечательному городу 💥🔥
- ЛЛариса16 июня 2024Нашу экскурсию "по Тбилиси пешком и на катере" проводил 31 мая опытный гид Малхаз. Мы многое успели посмотреть в городе
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Водные для детей»
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