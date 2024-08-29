Водные для детей – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Тбилиси, цены от €22, скидки до 34%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
На катере
скидка
34%
32 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
9 сен в 14:30
5033 за человека
По Тбилиси - пешком и на катере
На катере
75 отзывов
3.5 часа
Водная прогулка
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
32 за человека
Прогулка на катамаране по реке Кура
30 минут
Водная прогулка
Прогулка на катамаране по реке Кура
Полюбоваться очаровательной столицей Грузии с воды (мини-группа)
Начало: На улице Звиада Гамсахурдиа
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    29 августа 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    очень понравилось, особенно прогулка на катере советую всем друзьям
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Очень понравилось, спасибо 🙏🌸
    Очень понравилось, спасибо 🙏🌸Очень понравилось, спасибо 🙏🌸Очень понравилось, спасибо 🙏🌸Очень понравилось, спасибо 🙏🌸
  • Л
    Лариса
    22 августа 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Очень понравилась экскурсия!! Лариса прекрасный экскурсовод. Узнали очень много интересного про историю Тбилиси и Грузии. Очень рекомендую всем
  • D
    Daria
    11 августа 2024
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Это была наша первая экскурсия, и мы ни разу не пожалели! Малхаз – очень крутой гид, который расскажет интересные факты,
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    историю и проведет по уютным улочкам Старого города. Очень удачное сочетание самого рассказа, перехода от достопримечательности к другой, а также смена деятельности во время экскурсии (что обычно вообще нетипично). Во время экскурсии была дегустация, после которой мы не только купили вино в этом магазине, но и возвращались еще. Мы не заметили, как прошло время, настолько было интересно!

    Это была наша первая экскурсия, и мы ни разу не пожалели! Малхаз – очень крутой гидЭто была наша первая экскурсия, и мы ни разу не пожалели! Малхаз – очень крутой гидЭто была наша первая экскурсия, и мы ни разу не пожалели! Малхаз – очень крутой гидЭто была наша первая экскурсия, и мы ни разу не пожалели! Малхаз – очень крутой гидЭто была наша первая экскурсия, и мы ни разу не пожалели! Малхаз – очень крутой гидЭто была наша первая экскурсия, и мы ни разу не пожалели! Малхаз – очень крутой гид
  • Т
    Татьяна
    27 июля 2024
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Аркадий провел сегодня замечательнейшую экскурсию, куча новой и интересной истории о городе и стране, много также узнала и про современную жизнь, ну и конечно приятно прогуляться в хорошей компании по такому замечательному городу 💥🔥
    Аркадий провел сегодня замечательнейшую экскурсию, куча новой и интересной истории о городе и стране, много такжеАркадий провел сегодня замечательнейшую экскурсию, куча новой и интересной истории о городе и стране, много такжеАркадий провел сегодня замечательнейшую экскурсию, куча новой и интересной истории о городе и стране, много такжеАркадий провел сегодня замечательнейшую экскурсию, куча новой и интересной истории о городе и стране, много такжеАркадий провел сегодня замечательнейшую экскурсию, куча новой и интересной истории о городе и стране, много такжеАркадий провел сегодня замечательнейшую экскурсию, куча новой и интересной истории о городе и стране, много также
  • Л
    Лариса
    16 июня 2024
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Нашу экскурсию "по Тбилиси пешком и на катере" проводил 31 мая опытный гид Малхаз. Мы многое успели посмотреть в городе
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    за 3 часа, да еще прокатиться по Куре на катере. Малхаз - опытный и много знающий экскурсовод. И хотя я много раз бывала в Тбилиси и знаю город, он рассказал нам много интересного и нового. Хорошо знает материал, чувствуется, что он старается пополнять свои знания и радовать гостей важными сведениями о грузинской столице. У него хороший русский язык, он очень доброжелателен и приветлив с путешественниками, старается доставить им удовольствие. Единственным недостатком было то, что на катере не оказалось обещанной чурчхелы, но это не его вина. Спасибо за познавательную экскурсию, рекомендую всем услуги Малхаза - не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Водные для детей»

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  2. По Тбилиси - пешком и на катере
  3. Прогулка на катамаране по реке Кура
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  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Театр марионеток Резо Габриадзе
  10. Крепость Ананури
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в сентябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 33 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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