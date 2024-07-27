Круизы однодневные – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Тбилиси, цены от €22, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
На катере
скидка
30%
29 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
12 авг в 14:30
5035 за человека
По Тбилиси - пешком и на катере
На катере
74 отзыва
3.5 часа
Водная прогулка
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
32 за человека
Прогулка на катамаране по реке Кура
30 минут
Водная прогулка
Прогулка на катамаране по реке Кура
Полюбоваться очаровательной столицей Грузии с воды (мини-группа)
Начало: На улице Звиада Гамсахурдиа
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 июля 2024
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Аркадий провел сегодня замечательнейшую экскурсию, куча новой и интересной истории о городе и стране, много также узнала и про современную жизнь, ну и конечно приятно прогуляться в хорошей компании по такому замечательному городу 💥🔥
  • Т
    Татьяна
    19 июля 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Добрый вечер, мы сегодня с сыновьями были на экскурсии "Старый Тбилиси+прогулка на катере по Куре" с гидом Ларисой. Спасибо Ларисе
    читать дальше

    за замечательную экскурсию. Именно по такому маршруту хотела сходить, чтобы прочувствовать дух Тбилиси. Очень интересно рассказала про историю Тбилиси. Посетили затаенные исторические места Тбилиси. Увидела уникальность старого Тбилиси. Ларисе еще раз большое спасибо.

  • О
    Олеся
    30 июня 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Отличная экскурсия. Лариса очень интересно, живо и "со вкусом" все рассказала. Однозначно рекомендуем👍
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Прекрасная экскурсия от Лоры 😍чудесная подача информация, отношение к гостям и сама прогулка😍время прилетело незаметно, также порекомендовала невероятно вкусное заведение для ужина и пекарню с чудесными пончиками 😍а погреб с винами однозначно 💯рекомендую данную прогулку 💥
  • Л
    Лариса
    16 июня 2024
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Нашу экскурсию "по Тбилиси пешком и на катере" проводил 31 мая опытный гид Малхаз. Мы многое успели посмотреть в городе
    читать дальше

    за 3 часа, да еще прокатиться по Куре на катере. Малхаз - опытный и много знающий экскурсовод. И хотя я много раз бывала в Тбилиси и знаю город, он рассказал нам много интересного и нового. Хорошо знает материал, чувствуется, что он старается пополнять свои знания и радовать гостей важными сведениями о грузинской столице. У него хороший русский язык, он очень доброжелателен и приветлив с путешественниками, старается доставить им удовольствие. Единственным недостатком было то, что на катере не оказалось обещанной чурчхелы, но это не его вина. Спасибо за познавательную экскурсию, рекомендую всем услуги Малхаза - не пожалеете!

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Благодарим Малхаза за качественный рассказ об основных достопримечательностях, за душевную компанию и за несметное количество тостов. За всю нашу прогулку только ленивый не сказал, что нам повезло с гидом. И это действительно факт! За экскурсиями только к нему. Однозначно рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
  2. По Тбилиси - пешком и на катере
  3. Прогулка на катамаране по реке Кура
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 35 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Круизы однодневные», 103 ⭐ отзыва, цены от €22. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам