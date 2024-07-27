скидка
30%
2 часа
Водная прогулка
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
12 авг в 14:30
50€35 за человека
3.5 часа
Водная прогулка
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€32 за человека
30 минут
Водная прогулка
Прогулка на катамаране по реке Кура
Полюбоваться очаровательной столицей Грузии с воды (мини-группа)
Начало: На улице Звиада Гамсахурдиа
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 июля 2024Аркадий провел сегодня замечательнейшую экскурсию, куча новой и интересной истории о городе и стране, много также узнала и про современную жизнь, ну и конечно приятно прогуляться в хорошей компании по такому замечательному городу 💥🔥
- ТТатьяна19 июля 2024Добрый вечер, мы сегодня с сыновьями были на экскурсии "Старый Тбилиси+прогулка на катере по Куре" с гидом Ларисой. Спасибо Ларисе
- ООлеся30 июня 2024Отличная экскурсия. Лариса очень интересно, живо и "со вкусом" все рассказала. Однозначно рекомендуем👍
- ААнна29 июня 2024Прекрасная экскурсия от Лоры 😍чудесная подача информация, отношение к гостям и сама прогулка😍время прилетело незаметно, также порекомендовала невероятно вкусное заведение для ужина и пекарню с чудесными пончиками 😍а погреб с винами однозначно 💯рекомендую данную прогулку 💥
- ЛЛариса16 июня 2024Нашу экскурсию "по Тбилиси пешком и на катере" проводил 31 мая опытный гид Малхаз. Мы многое успели посмотреть в городе
- ААндрей29 мая 2024Благодарим Малхаза за качественный рассказ об основных достопримечательностях, за душевную компанию и за несметное количество тостов. За всю нашу прогулку только ленивый не сказал, что нам повезло с гидом. И это действительно факт! За экскурсиями только к нему. Однозначно рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Круизы однодневные»
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