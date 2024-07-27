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за 3 часа, да еще прокатиться по Куре на катере. Малхаз - опытный и много знающий экскурсовод. И хотя я много раз бывала в Тбилиси и знаю город, он рассказал нам много интересного и нового. Хорошо знает материал, чувствуется, что он старается пополнять свои знания и радовать гостей важными сведениями о грузинской столице. У него хороший русский язык, он очень доброжелателен и приветлив с путешественниками, старается доставить им удовольствие. Единственным недостатком было то, что на катере не оказалось обещанной чурчхелы, но это не его вина. Спасибо за познавательную экскурсию, рекомендую всем услуги Малхаза - не пожалеете!