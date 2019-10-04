4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

  4. Храм Улувату и пляж Паданг-Паданг — красоты южного Бали

Побывать в живописных уголках полуострова Букит и увидеть традиционный танец Кечак

Natalia
Задать вопрос
Natalia – представитель гидов
В этом путешествии вам откроется южное побережье Бали – полуостров Букит с его самобытными храмами и идиллическими пейзажами.

Вы побываете на райском пляже Паданг-Паданг, полюбуетесь океаном с отвесных скал, покормите обезьянок у храма Улувату и увидите на закате зрелищный традиционный танец Кечак.

А идеальным завершением путешествия станет ужин из свежих морепродуктов под шум океана на романтичном пляже Джимбаран.
$70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча из Вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
2.75
Храм Улувату и пляж Паданг-Паданг — красоты южного Бали
Храм Улувату и пляж Паданг-Паданг — красоты южного Бали

Что вас ожидает

Кинематографичный пляж Паданг-Паданг
Знакомство с полуостровом Букит начнется со знаменитого райского пляжа Паданг-Паданг, который послужил декорациями к фильму «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Вы спуститесь к пляжу по длинной лестнице в узкой расщелине скалы, понежитесь на бархатистом песке и понаблюдаете за бесстрашными серферами, которых в любое время года привлекают высокие волны у берега Паданг-Паданг.

Балийские танцы у храма Улувату
За балийским колоритом мы отправимся к храму Пура Лухур Улувату, нависающему над океаном на краю утёса. Вы полюбуетесь мощными волнами с высокого скалистого берега, пройдете по территории одного из наиболее почитаемых храмов острова и сможете покормить обитающих поблизости обезьянок. А ближе к вечеру мы станем свидетелями завораживающего шоу у храма Улувату – традиционного балийского танца Кечак: около ста действующих лиц разыграют перед вами танцевальное представление о влюблённых Сите и Раме.

Свежайшие морепродукты на пляже Джимбаран
К закату вы окажетесь в одном из самых живописных мест южного Бали – на пляже Джимбаран. Это идеальное место, чтобы насладиться песней океана и видами скалистых берегов. А завершить вечер вы сможете ужином при свечах в уютном ресторане на песчаном берегу Джимбарана, где готовят отменные балийские блюда из свежих морепродуктов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кондиционированном минивэне.
  • Дополнительные расходы: входные билеты —13$ с человека, ужин в рыбном ресторане и напитки (по желанию)
  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Храм Улувату и пляж Паданг-Паданг — красоты южного Бали
Храм Улувату и пляж Паданг-Паданг — красоты южного Бали
Храм Улувату и пляж Паданг-Паданг — красоты южного Бали
Храм Улувату и пляж Паданг-Паданг — красоты южного Бали
Храм Улувату и пляж Паданг-Паданг — красоты южного Бали
Храм Улувату и пляж Паданг-Паданг — красоты южного Бали
Храм Улувату и пляж Паданг-Паданг — красоты южного Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура из Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Natalia
Natalia
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 октября 2019
Пустая трата времени и развод на деньги. Первый пляж забит народом, там можно только сфоткаться. К храму Улувату приехали поздно, не посмотрели зпсветло, бегом на танец кечак занимать места. Танец на любителя, мы не досмотрели до конца. Храм тоже в темноте толком не разглядели. Ужин - развод для туристов, невкусно, 100 долл заплатили, переплатили минимум в два раза. Гид слабо говорит по русски, трудно было понять
24 июля 2019
Все очень понравилось!
Сергей
22 июня 2019
Программа неплохая - три хороших локации и неутомительно, гид понятно говорит на русском, подробно рассказывает о Бали и Индонезии.
За что снижена оценка: организация. Мы живем на юге и выбрали эту экскурсию, т.к. все места не очень далеко от нашего отеля, но при начале экскурсии по расписанию в 14-30 на 1 остановке мы были в 16-20, т.е. почти 2 часа ездили непонятно где и зачем. Еще и забрали нас из отеля с опозданием. В результате нам не хватило времени в храме Улувату, пришлось делать выбор между просмотром храма или танца Кечак. Почему так? Нам должно было хватить времени и на прогулку по комплексу и на представление. Водитель постоянно ждал нас далеко от выхода. Можно в условленное время подгонять машину ближе к выходу. Сейчас экскурсия по качеству организации цене не соответствует.
15 мая 2019
К сожалению гид очень плохо говорит на русском.А кроме того очень неприятно слышать что китайцы—обезьяны, австралийцы — алкоголики, русские, украинцы, сербы— сплошной криминал. И что хорошие люди живут только на Бали, а на остальных островах одни бандиты.С таким гидом не очень приятно общаться.Остался неприятный осадок.

Natalia проводит ещё 12 экскурсий

Убуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы Бали
$80 за экскурсию
9 часов
9 отзывов
Посетить самобытные балийские деревни, рисовые террасы, Лес обезьян и Слоновью пещеру
Колоритный Убуд — идеальное место для того, чтобы познакомиться с традиционными ремеслами Бали, погрузиться в аутентичную атмосферу острова и открыть сказочные уголки его природы. За один день вы побываете на изумрудных рисовых террасах и плантациях элитного кофе Лювак, посетите балийские деревушки, покормите приматов в Лесу обезьян, освежитесь в водопаде Теганунган и заглянете в таинственную Слоновью пещеру.
День приключений в сафари-парке ТаманДень приключений в сафари-парке ТаманДень приключений в сафари-парке Таман
$50 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Увидеть совсем рядом диких зверей, посмотреть выступления животных и искупаться в аквапарке
Отправляйтесь навстречу приключениям и дикой природе в сафари-парк Таман! Эта огромная территория — дом для сотни редких животных. Вас ждут выступления слонов и тигров, яркое национальное шоу Агунг и катание на слонах. Вы проедете на комфортабельном автобусе и посмотрите за животными в их естественной среде обитания, понаблюдаете за рыбками в Марин-парке, а после отдохнете за чашечкой кофе и искупаетесь в аквапарке.
Райские пляжи южного БалиРайские пляжи южного БалиРайские пляжи южного Бали
$70 за экскурсию
9 часов
12 отзывов
Насладиться «открыточными» пейзажами и слиться с первозданной природой острова
Вы проведете день на чистейших пляжах с прозрачной водой и ошеломительно красивыми ландшафтами. Увидите места, где снимали «Ешь, молись, люби», вдоволь накупаетесь, полюбуетесь идиллическими рыбацкими корабликами, заглянете в скалистое ущелье и ощутите, как приятно гулять по белоснежному скрипучему песку. А главное — забудете про все заботы и проблемы и почувствуете радость единения с природой.
Жемчужины Бедугула: другой БалиЖемчужины Бедугула: другой БалиЖемчужины Бедугула: другой Бали
$95 за экскурсию
9 часов
2 отзыва
Горы в тумане, гладь озёр, необычные храмы и самая вкусная клубника
Бедугул — это горный курорт, расположенный на севере острова на высоте 1,5 км над уровнем моря. Среди зеленых гор, окутанных туманом, Бали предстанет перед вами в ином свете. Древний храм, вырастающий из вод священного озера Братан, живописный водопад, клубничные плантации и рынок с вкуснейшими овощами и фруктами — все это ждет вас на нашей экскурсии. А её прекрасным завершением станет символ Бали — храм Танах Лот, окрашенный теплым светом вечернего заката.
Лестница в небо — путешествие к храму ЛемпуянгЛестница в небо — путешествие к храму ЛемпуянгЛестница в небо — путешествие к храму Лемпуянг
$110 за экскурсию
10 часов
8 отзывов
Подняться к облакам, побывать в водном дворце Тирта Гангга и отдохнуть на вулканическом пляже
Восточная провинция Карангасем — место, где древние храмы Бали встречаются с современными must-see местами и природными сокровищами. За один день вы подниметесь на вершину «небесного» храма Лемпуянг, одного из символов острова, прогуляетесь по парку водного дворца Тирта Гангга и побываете на шоколадной фабрике Чарли с невероятным дизайном. А после погрузитесь в волны океана и отдохнете на вулканическом пляже с черным песком.
Великолепные дворцы БалиВеликолепные дворцы БалиВеликолепные дворцы Бали
$95 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Насладиться изящной архитектурой и фантастической природой острова
Приглашаю в путешествие на восток Бали, в провинцию Карангасем. Вы посетите сказочные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, которые покорят вас причудливыми лабиринтами из прудов, фонтанов, мостиков и аллей, десятками статуй животных и демонов, традиционных для местной культуры. А еще вы заглянете на уютную шоколадную фабрику в джунглях на берегу океана и насладитесь отдыхом на пляже с белоснежным песком.
Бали — первое свиданиеБали — первое свиданиеБали — первое свидание
$80 за экскурсию
9 часов
6 отзывов
Главные достопримечательности острова на обзорной видовой автопрогулке
Вы посетите все самые красивые места удивительного и очень живописного острова Бали: вулкан Батур и прилегающее к его подножию озеро, старинный храм Батуан, лес обезьян и кофейные плантации. А еще увидите местные поселения и рисовые террасы, отведаете пряную индонезийскую еду и заглянете в деревню мастеров.
Рафтинг на Бали!Рафтинг на Бали!Рафтинг на Бали!
От $90 за экскурсию
6 часов
5 отзывов
Экстремальное погружение в мир водной стихии и балийской природы
Рафтинг на Бали — идеальный способ совместить погружение в природу острова и активный отдых для настоящих искателей приключений. Вы выберете один из двух маршрутов: проплывете по реке Аюнг среди тропических джунглей, минуя опасные участки, или промчитесь по захватывающим порогам реки Телага Ваджа, любуясь горами и рисовыми террасами Бали. Это будет экстремально, красиво и, разумеется, невероятно весело!
Сакральные уголки БалиСакральные уголки БалиСакральные уголки Бали
$110 за экскурсию
10 часов
Бесаких — главный храм острова, могучий вулкан Батур, деревни мастеров и дремучий Лес обезьян
В этом путешествии остров Бали раскроется перед вами с разных сторон. Вы познакомитесь с его удивительной природой, увидите рисовые поля, посетите деревни мастеров и полюбуетесь их работами. В Лесу обезьян покормите забавных зверьков, снующих среди ветвистых стволов баньяна, а на плантации кофе попробуете дорогой сорт Лювак. Но самое впечатляющее в нашей поездке — это почти мистические пейзажи вулкана Батур с озером у его подножия. А древний храм Бесаких, матерь всех храмов, впечатлит сакральным духом и красотой.
Неизведанный север БалиНеизведанный север БалиНеизведанный север Бали
$110 за экскурсию
10 часов
Красивое путешествие к горным пейзажам, водопадам и старинной пагоде
Север Бали — самая непопулярная у путешественников часть острова, что лишь усиливает ее притягательность. Вы отправитесь навстречу туманным горным пейзажам, сакральному озеру и водопадам среди густой зелени. Увидите старинный храм богини воды — пагоду, парящую над водой, насладитесь горячими источниками и побываете на вулканическом пляже. Эти 10 часов раскроют вам красоту природы и чары нетуристического Бали.
Из Бали к древним храмам острова ЯваИз Бали к древним храмам острова ЯваИз Бали к древним храмам острова Ява
От $200 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Прикоснуться к святыням буддийской религии на обзорной экскурсии
Ява — удивительный остров, на котором соседствуют джунгли и действующие вулканы, древние храмы и дворцы. Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества и молитв. Вы прогуляетесь среди уникальных каменных барельефов, повествующих о жизни Индонезии. Увидите архитектурное чудо, храм Прамбанан, включенный в список Юнеско. А еще понаблюдаете за работой ремесленных мастеров, заглянете в дворец султана и попробуете блюда яванской кухни.
Бали — любовь с первого взглядаБали — любовь с первого взглядаБали — любовь с первого взгляда
$130 за экскурсию
13 часов
2 отзыва
Дельфины в открытом море, прогулка на лодочке, озерный храм, водопад в джунглях и горячие источники
Вы отправитесь на север Бали, где проведете насыщенный день, наполненный экзотической природой, свежим морским воздухом и священными индонезийскими местами. Я покажу вам старинный храм XVII века, завораживающий мощью и красотой водопад Гит-Гит и обаятельных дельфинов в бескрайних морских просторах. А в конце путешествия вы расслабитесь в минеральных горячих источниках и забудете про беспокойства и суету.

Экскурсии по пригородам Бали

Путешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
$230
$92 за экскурсию
9 часов
184 отзыва
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
Джип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане Батур
$130 за экскурсию
11 часов
131 отзыв
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток. Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
$102 за экскурсию
10 часов
4 отзыва
Исследовать красоты восточной части острова, отыскать дикие пляжи и лучшие ракурсы для фотографий
Всего 40 минут на скоростной лодке — и перед вами Нуса Пенида, один из самых живописных и уединённых островов Индонезии. Потрясающие безлюдные пляжи, равных которым нет даже на Бали, смотровые площадки с видами на океан, райские бухты в обрамлении скал — всё это ждет вас во время нашего путешествия. Приготовьтесь впитать красоты восточной части Нуса Пениды, сделать сотни атмосферных фотографий и почувствовать себя гостем на необитаемом острове.
К райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса Пениды
$102 за экскурсию
6 часов
Провести день в бухте Кристал-Бей, изумрудном бассейне Билабонг и других инста-локациях острова
Вас ждет комфортная поездка к самым красивым и фотогеничным уголкам западной части Нуса Пениды! За день вы прогуляетесь по белоснежному песку Кристал-Бей, увидите каменную арку Брокен-Бич, искупаетесь в природном бассейне Ангел Билабонг и восхититесь панорамой с площадки Каранг Дава.
Традиции и обряды БалиТрадиции и обряды БалиТрадиции и обряды Бали
$90 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова. Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы у вулкана Батур, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.
Стать лучшей версией себя на Бали!Стать лучшей версией себя на Бали!Стать лучшей версией себя на Бали!
От $113 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Прочтение ауры и активация энергии на сеансе со специалистом, а также поездка в горный храм на озере
Если вы чувствуете, что в жизни что-то не получается или есть проблемы со здоровьем, то это предложение для вас. Вы встретитесь с балийцем, который работает с энергетическими потоками и открывает чакры. На сеансе вы заглянете внутрь себя, научитесь управлять своими эмоциями и лучше проработаете свои способности. А после также побываете в храме Улун Дану на озере.

Выбирайте и другие экскурсии на Бали

ОбзорныеКрыши и панорамыУбудИстория и архитектураВулканыФотосессииХрамыВулкан ИдженГрупповыеМногодневныеНа корабликеМорскиеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городВулкан БатурНа велосипедеКутаСанурВодопадыНуса ПенидаНа автобусеНуса ДуаПляжиНеобычные маршрутыНа автомобилеАмедЯваВулкан АгунгСо скидкойПешком