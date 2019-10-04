4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кинематографичный пляж Паданг-Паданг

Знакомство с полуостровом Букит начнется со знаменитого райского пляжа Паданг-Паданг, который послужил декорациями к фильму «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Вы спуститесь к пляжу по длинной лестнице в узкой расщелине скалы, понежитесь на бархатистом песке и понаблюдаете за бесстрашными серферами, которых в любое время года привлекают высокие волны у берега Паданг-Паданг.

Балийские танцы у храма Улувату

За балийским колоритом мы отправимся к храму Пура Лухур Улувату, нависающему над океаном на краю утёса. Вы полюбуетесь мощными волнами с высокого скалистого берега, пройдете по территории одного из наиболее почитаемых храмов острова и сможете покормить обитающих поблизости обезьянок. А ближе к вечеру мы станем свидетелями завораживающего шоу у храма Улувату – традиционного балийского танца Кечак: около ста действующих лиц разыграют перед вами танцевальное представление о влюблённых Сите и Раме.

Свежайшие морепродукты на пляже Джимбаран

К закату вы окажетесь в одном из самых живописных мест южного Бали – на пляже Джимбаран. Это идеальное место, чтобы насладиться песней океана и видами скалистых берегов. А завершить вечер вы сможете ужином при свечах в уютном ресторане на песчаном берегу Джимбарана, где готовят отменные балийские блюда из свежих морепродуктов.