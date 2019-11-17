8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Небесный храм Лемпуянг
Ошеломляющий вид на гору Агунг, который открывается с вершины храмового комплекса Лемпуянг, несомненно входит в список визитных карточек Бали. Вы посетите один из древнейших храмов острова и рассмотрите его детали, переходя между храмовыми постройками по каменным лестницам и лесным дорожкам. А после побываете в самой высокой точке комплекса Лемпуянг, который балийцы называют «Лестницей в небо».
Архитектура водного дворца Тирта Гангга
Вы побываете в королевском водном дворце Тирта Гангга, похожем на причудливый лабиринт из прудов, фонтанов, мостиков и аллей со скульптурами животных и демонов. Вы насладитесь пейзажами дворцового парка, в котором первозданная природа гармонично сочетается с традиционными балийскими постройками.
Секреты шоколадной фабрики Чарли
Чтобы убедиться, что Бали — это не только тропические фрукты, но и вкуснейший натуральный шоколад, мы заглянем на шоколадную фабрику, открытую на острове калифорнийским серфером Чарли. С первого взгляда сложно догадаться, что в бамбуковых «домиках хоббитов» среди пальмовой рощи варят чудесный шоколад из какао-бобов и ягод годжи. Лучшее место, чтобы выпить чашечку горячего шоколада на берегу океана!
А чтобы отдохнуть после путешествия и насладиться теплым океаном, мы заедем на необычный пляж с черным вулканическим песком — еще одно место для атмосферных фотографий!
Обратите внимание: в поездке с вами будет не гид, а русскоговорящий сопровождающий, поэтому акцент будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях.
Как проходит поездка