8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Подняться к облакам, побывать в водном дворце Тирта Гангга и отдохнуть на вулканическом пляже

Natalia
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Natalia – представитель гидов
Восточная провинция Карангасем — место, где древние храмы Бали встречаются с современными must-see местами и природными сокровищами.

За один день вы подниметесь на вершину «небесного» храма Лемпуянг, одного из символов острова, прогуляетесь по парку водного дворца Тирта Гангга и побываете на шоколадной фабрике Чарли с невероятным дизайном.

А после погрузитесь в волны океана и отдохнете на вулканическом пляже с черным песком.
$110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча из Вашего отеля
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У этой экскурсии8 отзывов
3.75
Лестница в небо — путешествие к храму Лемпуянг
Лестница в небо — путешествие к храму Лемпуянг

Что вас ожидает

Небесный храм Лемпуянг
Ошеломляющий вид на гору Агунг, который открывается с вершины храмового комплекса Лемпуянг, несомненно входит в список визитных карточек Бали. Вы посетите один из древнейших храмов острова и рассмотрите его детали, переходя между храмовыми постройками по каменным лестницам и лесным дорожкам. А после побываете в самой высокой точке комплекса Лемпуянг, который балийцы называют «Лестницей в небо».

Архитектура водного дворца Тирта Гангга
Вы побываете в королевском водном дворце Тирта Гангга, похожем на причудливый лабиринт из прудов, фонтанов, мостиков и аллей со скульптурами животных и демонов. Вы насладитесь пейзажами дворцового парка, в котором первозданная природа гармонично сочетается с традиционными балийскими постройками.

Секреты шоколадной фабрики Чарли
Чтобы убедиться, что Бали — это не только тропические фрукты, но и вкуснейший натуральный шоколад, мы заглянем на шоколадную фабрику, открытую на острове калифорнийским серфером Чарли. С первого взгляда сложно догадаться, что в бамбуковых «домиках хоббитов» среди пальмовой рощи варят чудесный шоколад из какао-бобов и ягод годжи. Лучшее место, чтобы выпить чашечку горячего шоколада на берегу океана!

А чтобы отдохнуть после путешествия и насладиться теплым океаном, мы заедем на необычный пляж с черным вулканическим песком — еще одно место для атмосферных фотографий!

Организационные детали

Обратите внимание: в поездке с вами будет не гид, а русскоговорящий сопровождающий, поэтому акцент будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях.

Как проходит поездка

  • На кондиционированном минивэне, транспорт включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: входные билеты — 9$ с человека, напитки и еда
  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Лестница в небо — путешествие к храму Лемпуянг
Лестница в небо — путешествие к храму Лемпуянг
Лестница в небо — путешествие к храму Лемпуянг
Лестница в небо — путешествие к храму Лемпуянг
Лестница в небо — путешествие к храму Лемпуянг
Лестница в небо — путешествие к храму Лемпуянг
Лестница в небо — путешествие к храму Лемпуянг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура из Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 ноября 2019
Экскурсия понравилась! Немного утомительно в дороге,но конечный результат того стоит.Гид Mardy с нормальным русским.Самое важное что друг друга мы прекрасно понимали.На наши просьбы откликался всегда.Завезли по дороге в аптеку)Правда из за пробки на дороге в связи с местным праздником вместо шоколадной фабрики оказались на плантации с кофе.Не удержалась от пробы кофе Лювак,но покупать кофе в местном магазине показалось нецелесообразно.Откровенно дорого) В целом остались приятные воспоминания и красивые фотографии.Кстати, очередь на фото ждали 2 часа, поэтому рекомендую взять номер,оценить количество (у нас получилось от 176 до нашего 258) и просто гулять и фотофироваться в других местах.Смотровая площадка на территории платная.Так что дополнительные 20000 с человека,но фото с нее также красивые.
2 ноября 2019
“+” по нашей просьбе перенесли выезд на раннее утро
Фотографии великолепные! Не жалейте, отдайте свой телефон для фото работникам храма Лемпуянг
«-» вообще никакой информации о посещаемых местах
Светлана
23 сентября 2019
Гид был приятным молодым человеком. Выбирая эту экскурсию, учитываете, что количество туристов - космос. Придется потратить очень много времени для того, чтобы сделать нормальные фотографии.
22 сентября 2019
Нам все понравилось. Целью поездки были Врата на храме Лемпуянг, для фото прям межлу вратами там существует живая очередь по номерам. Мы ждали 2,5 часа , но это того стоило. Мы были голодны и гид завёз нас в очень красивый ресторан ( и поели вкусно , и красивым видом наслодились). Гид отвечал на все вопросы, которые нас интересовали. Научил нас нескольным балийским словам (доброе утро, добрый вечер, спасибо и тд)
25 июня 2019
Гид Сангке. Все понравилось. Гид был веселым и внимательным к нашим пожеланиям. Спасибо!
25 мая 2019
Получили массу негативных эмоций от данной поездки. По-порядку.
Гид- не гид, а просто водитель.
Первое место- пура лемпуянг. Водитель высадил нас на парковке у горы, сказав что дальше машины не проедут и нужно пересаживаться на байк-такси. Однако при подъеме мы обнаружили множество машин, ехавших нам на встречу и множество машин, припаркованных у храма. Т.е. машины туда вполне свободно поднимаются и спускаются по вполне нормальной асфальтированная дороге. Таким образом нас просто развели на оплату двух байк-такси туда и обратно.
После этого мы оплатили аренду саронгов, хотя были полностью с закрытыми ногами и заплатили принудительное пожертвование за вход. Далее нигде мы не нашли карты и схемы прохода всего храмового комплекса, гид конечно же тоже не посчитал нужным сделать нам необходимые подсказки.
Поднявшись в первую лестницу мы обнаружили очередь из человек примерно 300-сот на фотографирование, а проход в храм выше был закрыт. На этом все. Ради этого мы тащились три часа.

Далее, дворец Тирта Ганнга - представляет собой небольшой парк с прудами и фонтанами. Все.

Третье место - шоколадная фабрика. Платим за вход ( как и везде прежде) и что получаем? Ничего. Никто не встречает. Нет никакой экскурсии или музейчика хотя бы. Есть несколько бунгало, представляющих собой что то вроде кафешки и пара качелей у моря. Т.е. поездка на шоколадную фабрику - это покататься на качелях. Если хотите экскурсию, бесплатную пробу натурального шоколада и возможность его приобрести - отправляйтесь на другую (POD) и с другой компанией.

В заключение нас повезли посмотреть на пляжи с чёрным вулканическим песком - пляж в черте города, усеянный мусором и попрошайками.

Да, после такого сказочного восторга, возвращаться сюда не захочется никогда!
23 мая 2019
Шоколадная фабрика - не стоит потраченного времени. Стоит перенести начало экскурсии на более раннее время, чтобы по-возможности, избежать толп. Гид плохо говорит по-русски, тяжело его понимать.
4 мая 2019
Большой плюс, что администратор отвечает очень быстро. Мы не планировали эксрстю заранее, а заказали «на завтра». Гид больше похож на водителя, русский местами непонятен. Мне понравился маршрут, все было четко по времени. Водитель и машина комфортная. Особо про посещённые места гид не рассказывал, но об этом было написано в описании (поэтому на полноценную программу не рассчитывали). Хорошо, что программа была гибкая и мы ее немного поменяли. Особенно красиво было встретить закат на пляже - успели прямо точно ко времени. За экскурсию твёрдая 4+

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