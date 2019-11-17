8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Небесный храм Лемпуянг

Ошеломляющий вид на гору Агунг, который открывается с вершины храмового комплекса Лемпуянг, несомненно входит в список визитных карточек Бали. Вы посетите один из древнейших храмов острова и рассмотрите его детали, переходя между храмовыми постройками по каменным лестницам и лесным дорожкам. А после побываете в самой высокой точке комплекса Лемпуянг, который балийцы называют «Лестницей в небо».

Архитектура водного дворца Тирта Гангга

Вы побываете в королевском водном дворце Тирта Гангга, похожем на причудливый лабиринт из прудов, фонтанов, мостиков и аллей со скульптурами животных и демонов. Вы насладитесь пейзажами дворцового парка, в котором первозданная природа гармонично сочетается с традиционными балийскими постройками.

Секреты шоколадной фабрики Чарли

Чтобы убедиться, что Бали — это не только тропические фрукты, но и вкуснейший натуральный шоколад, мы заглянем на шоколадную фабрику, открытую на острове калифорнийским серфером Чарли. С первого взгляда сложно догадаться, что в бамбуковых «домиках хоббитов» среди пальмовой рощи варят чудесный шоколад из какао-бобов и ягод годжи. Лучшее место, чтобы выпить чашечку горячего шоколада на берегу океана!

А чтобы отдохнуть после путешествия и насладиться теплым океаном, мы заедем на необычный пляж с черным вулканическим песком — еще одно место для атмосферных фотографий!