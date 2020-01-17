14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

  4. На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями

Погрузиться в мистическую атмосферу острова и отыскать лучшие ракурсы для фотографий

Yuliya
Задать вопрос
Yuliya – экскурсионное агентство
Это путешествие приведет вас к загадочным уголкам северной части Бали и его лучшим фото-локациям.

За один день вы погрузитесь в мистическую атмосферу, прогуляетесь среди рисовых террас, увидите парящий над озером храм Улун Дану и освежитесь под струями водопада Баньюмала.

А после сделаете потрясающие снимки в характерных декорациях Бали — на качелях Wanagiri Hidden Hills и у гигантских ворот Handara Gate.
От $122 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии14 отзывов
4.5
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями

Что вас ожидает

Прогулка по рисовым террасам Джатилувих
Если вы не были на рисовых террасах — вы не видели Бали! Поэтому первой остановкой нашего путешествия станут террасы Джатилувих, одна из визитных карточек острова, признанная Всемирным наследием ЮНЕСКО. Ошеломляющие местные ландшафты на фоне загадочной горы Батукару, укутанной туманом, вдохновят вас на десятки чудесных фотографий. А после прогулки мы остановимся на чашечку бодрящего кофе в кафе с невероятным видом на изумрудные каскады рисовых террас.

Пура Улун Дану — храм у священного озера
В водном храме Пура Улун Дану, который словно парит над зеркальной гладью озера Братан, вы прочувствуете колорит и магию балийской культуры, услышите об особенностях местной религии и в деталях рассмотрите храмовую архитектуру, создающую ощущение невесомости. И, конечно, очаруетесь горными пейзажами, обрамляющими священное озеро.

Фантастические ракурсы Бали
Кроме аутентичных храмов и визитных карточек Бали вы откроете для себя несколько характерных, фотогеничных мест острова.

  • После обеда мы отправимся к специально оборудованной смотровой площадке Wanagiri Hidden Hills. Главная изюминка этого места — качели и плетеные гамаки над озером, которые станут лучшим реквизитом для атмосферных балийских фотографий.
  • У водопада Баньюмала (Banyumala Twin Waterfalls) вы отдохнете, наблюдая за ниспадающими потоками воды, и при желании сможете погрузиться в прохладную воду, чтобы снять усталость.
  • А на обратном пути вы окажетесь у одной из самых популярных Instagram-локаций Бали — исполинских ворот деревушки Gapura Bali Handara Kosaido, чтобы сделать кадры, который уже давно стали балийским must-have.

Организационные детали

  • В стоимость включены: все входные билеты в парки и храмы, страховка во время поездки, трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером (кроме отдаленных районов Амед, Ловина, Сингараджа, Табанан — доплата приблизительно 14$: точную стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании).
  • Дополнительно оплачиваются обед, напитки и перекусы (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями
На север Бали за магией, пейзажами и инста-локациями

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Yuliya
Yuliya
Наша команда гидов знает все потаенные уголки Бали. Мы любим рассказывать о любимом острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведем для вас действительно незабываемые экскурсии!
Напишите мне

14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 января 2020
В отель за нами приехали в назначенное время. Авто было комфортным, гид Джон довольно хорошо знает русский ящык, даже много шутит. Интересно рассказывает о культуре и ьыте своего народа и о себе не стесняется рассказать. Постоянно делал фотографии, а потом всё нам отправил. Ему бы проф.фотик)) Сама экскурсия довольно интересна, с хорошими очками. И еще, конда проезжали мимо обезьян, Джон попросил водителя остановиться и мы вдоволь нафо ографировались.
Yuliya
12 ноября 2019
Нам назначили гида Едо. Хороший гид. Отличное владение русским языком.
Экскурсия супер! Места-восторг)) все очень понравилось! Спасибо гиду за то, что никуда не торопил, все рассказывал по делу и много интересной информации по культуру и местные обычаи, На все вопросы отвечал) очень рекомендуем)
25 октября 2019
Спасибо большое нам с женой очень понравилась экскурсия! Гид Джон воспитанный и приятный, не досождал историческими фактами, а рассказывал много про жизнь, культуру острова - нам именно это очень понравилось. Нигде не торопил.
20 октября 2019
Нам попался отвратительный гид (не помню точно уже его имя, забыла, как страшный сон, вроде Арди)! Через пять минут после начала поездки, он попросил внести оставшуюся сумму тура (102$, на сайте, кстати, написано, что оплачивать нужно по окончании тура), я протянула ему деньги, он стал кричать и возмущаться, что мы платим в долларах, а не в рупиях (на сайте было указана сумма в долларах), отказался сначала брать, потом взял остановился у обменника, открыл мне дверь и стал заставлять идти с ним менять, ибо курс там невыгодный, чтоб я видела. Я отказалась, он стал названивать в контору, но там никто ему не отвечал. Настроение было испорчено и мы решили вернуться в отель. Позже гид перезвонил и предложил начать экскурсию снова. Мы согласились, предварительно поменяв деньги. В итоге экскурсия во второй раз началась в 10 (должна была изначально начаться в 9). Мы посетили озеро Братан и храмы на нем, ворота в деревне (там была очередь и гид сразу предложил уехать, но мы решили подождать), фотопоинты и водопад (гид с нами не пошел, просто показал нам куда идти и ждал в машине). Когда мы вернулись, он заявил, что нет времени на рисовые террасы и вернул 85000 (это 1/16 от суммы, не считая предоплаты!). Мы начали экскурсию на час позже, да. Но (!) мы не обедали, везде бежали и все равно не успели посмотреть террасы! Гид был всю дорогу молчалив, ничего особо не рассказывал, половину вопросов игнорировал, на другую половину отвечал односложно, аля:
- что это за ворота?
- старые.
По-русски, надо отметить, говорит он отвратительно. Из его немногочисленных реплик понятно было процентов 10. Остались крайне разочарованы
12 октября 2019
Экскурсия неплохая, но если вы фанат интенсивных экскурсий - это не то. Мне хотелось больше посмотреть чего-то нового, а время экскурсии расчитано так, что вы проведете на водопаде часа 2-3. Нам хватило часа там. Рисовые терассы, которые занесена в ЮНЕСКО, это не те, популярные терассы, которые у всех в Инстаграмме - да, там красиво, да, поражает, насколько они большие, но делать там нечего - там одна дорожка по которой пройтись пол часа и все!
Экскурсия так спланорована, что проводишь много времени в машине - наверное это неплохо, если есть к гиду вопросы и хочется поговорить, но это не было нашей первой экскурсией, мы уже ознакомились с культурой Бали и особо спрашивать было нечего.
Плетеные фотолокации были одни из лучших, который мы видели на Бали - за это спасибо большое :)
Но я бы рекомендовала добавить что-то в экскурсию, было немного скучновато и она явно не длилась 10 часов
26 сентября 2019
Все прогло замечательно! Нам повезло с гидом
24 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Красивые места, яркие впечатления, классные фото. Гид Буда - просто молодец. Веселый, хорошо говорит по-русски, легко общается, интересно рассказывает. Рекомендую.
1 сентября 2019
Отличная экскурсия "Магия северного Бали"- собрано всё самое зрелищное и интересное. Фотографий классных осталось огромное количество. Русскоязычный гид Ади рассказал много познавательного, отвечал на любые вопросы, к просьбам относился с вниманием, везде сопровождал и хорошо фотографировал, когда просили.
27 июля 2019
Экскурсия прошла на отлично. Спасибо нашему гиду
19 июля 2019
Волшебная поездка!
Ещё 4 отзыва

Yuliya проводит ещё 10 экскурсий

Рафтинг по Телаге — новые эмоции на БалиРафтинг по Телаге — новые эмоции на БалиРафтинг по Телаге — новые эмоции на Бали
$38 за человека
3 часа
8 отзывов
Сплавиться по одной из самых длинных и красивых рек на востоке острова
Горная река Телага Ваджа протекает у подножия вулкана Агунг, вдоль просторных рисовых террас, в окружении свисающих лиан и живописных скалистых ущелий. Веселый рафтинг с захватывающими дух речными порогами и остановка у потайного тропического водопада украсят ваше путешествие жизнерадостными воспоминаниями! А в завершение вас будет ждать традиционный обед в местном кафе.
Северо-запад Бали: святыни и волшебная природаСеверо-запад Бали: святыни и волшебная природаСеверо-запад Бали: святыни и волшебная природа
От $118 за экскурсию
10 часов
9 отзывов
Храмы Танах Лот и Пура Улун Дану Бератан, водопад Гит Гит и немного мистики
Этот день пройдет под знаком водной стихии, имеющий особую значимость в индуизме. Вы посетите один из наиболее впечатляющих храмов Бали — древний Танах Лот, услышите легенды о его создании и оцените виды скально-океанических пейзажей. Понаблюдаете за тропической природой возле дивного водопада Гит Гит. Увидите три из четырех священных озер Бали и узнаете о культе богини Деви Дану.
По джунглям на квадроциклах!По джунглям на квадроциклах!По джунглям на квадроциклах!
$58 за человека
3 часа
2 отзыва
Двухчасовая прогулка по труднодоступным местам центрального Бали
Максимальная скорость, газ до упора, непроходимая грязь, огромные лужи и дикие джунгли — это трек, на котором вы испытаете яркие эмоции от езды на квадроциклах. Опытные инструкторы обучат вас необходимым навыками и будут сопровождать в этом адреналиновом приключении в тропиках. На протяжении всего пути вас будут фотографировать, а в завершение вы отправитесь на обед в приятный ресторан под Убудом.
Баунти-тур по пляжам БалиБаунти-тур по пляжам БалиБаунти-тур по пляжам Бали
$79 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Посетить лучшие места на полуострове Букит и влюбиться в атмосферу райского наслаждения по-балийски
В программе мы собрали самые зрелищные пляжи южного побережья — Баланган, Меласти, Дримленд, Паданг Паданг и Улувату. Вы получите исчерпывающее представление о красотах региона, сделаете незабываемые снимки и отдохнете в лучших традициях «баунти». А вечером поужинаете в кафе на зрелищном утесе, провожая тропическое солнце.
Бали: о, дивный подводный мир!Бали: о, дивный подводный мир!Бали: о, дивный подводный мир!
$165 за человека
6 часов
1 отзыв
Дайвинг на песчаном откосе вблизи затонувшего корабля в компании профессионального инструктора
На северо-востоке Бали, где Тихий океан омывает залив Туламбен, созданы все условия для незабываемого дайвинга! Здесь вы научитесь азам подводного плавания со снаряжением и погрузитесь на дно океана в компании профессионального инструктора. Декорацией для вашего дебютного погружения станет песчаный откос у кораллового рифа — идеальное место, чтобы наблюдать за жизнью морских черепах, тунца и барракуд.
Инстаграм-прогулка по живописному БалиИнстаграм-прогулка по живописному БалиИнстаграм-прогулка по живописному Бали
От $132 за экскурсию
8 часов
5 отзывов
Увидеть потрясающе красивые места и запечатлеть их на ярких снимках
Вы посетите самые интересные и фотогеничные достопримечательности Бали: лес диких обезьян, рисовые террасы, древний храм, затерянный в джунглях водопад и традиционный балийский маркет. А еще попробуете индонезийскую кухню, покачаетесь на качелях в секретном и очень уютном месте в самом центре тропического леса и насладитесь экзотической природой Бали. Я расскажу о местных традициях, истории, культуре, помогу ощутить балийский «дзен» и сделаю все, чтобы вы никогда не забыли этот день!
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец КечакПляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец КечакПляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
$79 за экскурсию
8 часов
Отдохнуть среди завораживающих пейзажей океана и погрузиться в мистический мир местных традиций
Вы проведете незабываемое время на одном из лучших пляжей южного побережья острова. Взглянете на особо почитаемый храм Улувату и оцените завораживающие виды океана с вершины утеса, на котором он расположен. А на закате дня посмотрите красочное выступление, сохранившее черты древних балийских ритуалов.
Сказочный восток БалиСказочный восток БалиСказочный восток Бали
От $118 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Древнейший храм острова, королевские дворцы и шоколадная фабрика Чарли
Восток часто ассоциируется с чем-то волшебным, и даже на Бали это сравнение актуально. В путешествии по восточной части острова вы посетите храм, считающийся самым древним на Бали, и услышите предания об осколках таинственной горы Меру. Прогуляетесь по территории обворожительных королевских дворцов, один из которых построил раджа, восхищенный Версалем. А в завершении отведаете органический шоколад на фабрике с причудливыми домиками, где впору жить эльфам!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
От $132 за экскурсию
8 часов
8 отзывов
Каньон Беджи Гуванг, Лес обезьян, почитаемые храмы, рисовые террасы, Копи Лувак и деревня Кинтамани
В этой экскурсии есть все для того, чтобы сложить объемное впечатление об острове. Вы пройдете через причудливое ущелье с ручейком и свисающими над головой лианами; посетите священный лес, «где живет много диких обезьян»; познакомитесь с традиционными верованиями в почитаемых балийских храмах; узнаете о рисовой культуре на знаменитых террасах и искупаетесь в водопаде, затерянном в джунглях. А также прикоснетесь к быту и ремеслам коренных жителей в колоритной деревне, попробуете на плантации кофе Лювак и пообедаете с видом на дремлющий вулкан Батур.
Серфинг на Бали — must-have острова!Серфинг на Бали — must-have острова!Серфинг на Бали — must-have острова!
$90 за человека
3 часа
Покорить волны океана на серф-доске под руководством профессионального инструктора
Бали — истинная мекка для серферов, которые круглый год стремятся на остров в поиске лучших волн. Оказавшись здесь, невозможно не встать на серф-доску — именно этим мы займемся на экскурсии! С помощью профессиональных инструкторов вы овладеете базовыми техниками серфинга, узнаете о тонкостях спорта и сюрпризах, которые готовит для нас стихия. А затем отправитесь покорять волны, чтобы отточить полученные навыки и почувствовать ни с чем не сравнимое единение с океаном.

Экскурсии по пригородам Бали

Путешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
$230
$92 за экскурсию
9 часов
184 отзыва
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
Убуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы Бали
$80 за экскурсию
9 часов
9 отзывов
Посетить самобытные балийские деревни, рисовые террасы, Лес обезьян и Слоновью пещеру
Колоритный Убуд — идеальное место для того, чтобы познакомиться с традиционными ремеслами Бали, погрузиться в аутентичную атмосферу острова и открыть сказочные уголки его природы. За один день вы побываете на изумрудных рисовых террасах и плантациях элитного кофе Лювак, посетите балийские деревушки, покормите приматов в Лесу обезьян, освежитесь в водопаде Теганунган и заглянете в таинственную Слоновью пещеру.
Джип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане Батур
$130 за экскурсию
11 часов
131 отзыв
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток. Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
$102 за экскурсию
10 часов
4 отзыва
Исследовать красоты восточной части острова, отыскать дикие пляжи и лучшие ракурсы для фотографий
Всего 40 минут на скоростной лодке — и перед вами Нуса Пенида, один из самых живописных и уединённых островов Индонезии. Потрясающие безлюдные пляжи, равных которым нет даже на Бали, смотровые площадки с видами на океан, райские бухты в обрамлении скал — всё это ждет вас во время нашего путешествия. Приготовьтесь впитать красоты восточной части Нуса Пениды, сделать сотни атмосферных фотографий и почувствовать себя гостем на необитаемом острове.
К райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса Пениды
$102 за экскурсию
6 часов
Провести день в бухте Кристал-Бей, изумрудном бассейне Билабонг и других инста-локациях острова
Вас ждет комфортная поездка к самым красивым и фотогеничным уголкам западной части Нуса Пениды! За день вы прогуляетесь по белоснежному песку Кристал-Бей, увидите каменную арку Брокен-Бич, искупаетесь в природном бассейне Ангел Билабонг и восхититесь панорамой с площадки Каранг Дава.
Традиции и обряды БалиТрадиции и обряды БалиТрадиции и обряды Бали
$90 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова. Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы у вулкана Батур, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.

Выбирайте и другие экскурсии на Бали

ОбзорныеКрыши и панорамыУбудИстория и архитектураВулканыФотосессииХрамыВулкан ИдженГрупповыеМногодневныеНа корабликеМорскиеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городВулкан БатурНа велосипедеКутаСанурВодопадыНуса ПенидаНа автобусеНуса ДуаПляжиНеобычные маршрутыНа автомобилеАмедЯваВулкан АгунгСо скидкойПешком