14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по рисовым террасам Джатилувих
Если вы не были на рисовых террасах — вы не видели Бали! Поэтому первой остановкой нашего путешествия станут террасы Джатилувих, одна из визитных карточек острова, признанная Всемирным наследием ЮНЕСКО. Ошеломляющие местные ландшафты на фоне загадочной горы Батукару, укутанной туманом, вдохновят вас на десятки чудесных фотографий. А после прогулки мы остановимся на чашечку бодрящего кофе в кафе с невероятным видом на изумрудные каскады рисовых террас.
Пура Улун Дану — храм у священного озера
В водном храме Пура Улун Дану, который словно парит над зеркальной гладью озера Братан, вы прочувствуете колорит и магию балийской культуры, услышите об особенностях местной религии и в деталях рассмотрите храмовую архитектуру, создающую ощущение невесомости. И, конечно, очаруетесь горными пейзажами, обрамляющими священное озеро.
Фантастические ракурсы Бали
Кроме аутентичных храмов и визитных карточек Бали вы откроете для себя несколько характерных, фотогеничных мест острова.