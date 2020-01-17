14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нам попался отвратительный гид (не помню точно уже его имя, забыла, как страшный сон, вроде Арди)! Через пять минут после начала поездки, он попросил внести оставшуюся сумму тура (102$, на сайте, кстати, написано, что оплачивать нужно по окончании тура), я протянула ему деньги, он стал кричать и возмущаться, что мы платим в долларах, а не в рупиях (на сайте было указана сумма в долларах), отказался сначала брать, потом взял остановился у обменника, открыл мне дверь и стал заставлять идти с ним менять, ибо курс там невыгодный, чтоб я видела. Я отказалась, он стал названивать в контору, но там никто ему не отвечал. Настроение было испорчено и мы решили вернуться в отель. Позже гид перезвонил и предложил начать экскурсию снова. Мы согласились, предварительно поменяв деньги. В итоге экскурсия во второй раз началась в 10 (должна была изначально начаться в 9). Мы посетили озеро Братан и храмы на нем, ворота в деревне (там была очередь и гид сразу предложил уехать, но мы решили подождать), фотопоинты и водопад (гид с нами не пошел, просто показал нам куда идти и ждал в машине). Когда мы вернулись, он заявил, что нет времени на рисовые террасы и вернул 85000 (это 1/16 от суммы, не считая предоплаты!). Мы начали экскурсию на час позже, да. Но (!) мы не обедали, везде бежали и все равно не успели посмотреть террасы! Гид был всю дорогу молчалив, ничего особо не рассказывал, половину вопросов игнорировал, на другую половину отвечал односложно, аля:

- что это за ворота?

- старые.

По-русски, надо отметить, говорит он отвратительно. Из его немногочисленных реплик понятно было процентов 10. Остались крайне разочарованы