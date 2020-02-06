9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие к вулкану

В 16:30 я встречу вас у гостиницы и мы отправимся на запад Бали, к порту Гилиманук. По дороге я расскажу вам о традициях и образе жизни балийцев, а также о местной культуре и религии. Далее вы прокатитесь на пароме до восточной части острова Ява, где и находится знаменитый вулкан. После переправы вас будет ждать водитель на джипе и англоязычный профессиональный вулканолог, который проведет с вами оставшуюся часть экскурсии. Перед восхождением вы сможете передохнуть в базовом лагере, а в 2 часа ночи начнете восхождение по широкой дороге при свете фонарей к Иджену. По дороге вы встретите носильщиков серы, которые с трудом спускают свою стокиллограмовую поклажу, чтобы продать по 10 центов за килограмм, и узнаете о сложном процессе серодобычи, которая ведется в кратере вулкана.

Ночь и рассвет в Иджене

Сопровождающий вас вулканолог расскажет вам об особенностях вулканического комплекса и объяснит необычное природное явление, когда в одном из кратеров на поверхность выходят газы синего цвета. В ночное время открывающиеся виды трудно передать словами, это зрелище, достойное кинофантастики: сияние миллиардов звезд, необыкновенные синие огоньки и огромная луна… До 5 утра вы будете находиться в кратере вулкана, чтобы встретить рассвет.

Крупнейшее кислотное озеро в мире

Встретив рассвет, вы направитесь осматривать самое большое кислотное озеро в мире. Неподалеку можно будет перекусить и осмотреть окрестности уже в свете дня: сюрреалистический ландшафт окрестности вулкана, ярко-жёлтые окаменелости природной серы, скальные разломы, глина, песок, облака газа, рассеянного в атмосфере — все это буквально перенесет вас на иную планету по имени Кавах Иджен.