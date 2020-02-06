9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Незабываемые впечатления на всю жизнь

Arthur
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Arthur – ваш гид
Если вы оказались на Бали, то поездка к вулкану Иджен — опыт, который никак нельзя упустить.

Расположенный на востоке острова Ява, вулкан известен своим потрясающе красивым сернистым озером на дне кратера.

В сопровождении местного вулканолога вы совершите восхождение к Иджену и проведете, без сомнения, одну из самых необычных и красивых ночей в своей жизни.

А сюрреалистические пейзажи вокруг дополнят ваши впечатления от такого разного, яркого и неожиданного Бали.
От $250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Ночь на вулкане Иджен
Ночь на вулкане Иджен

Что вас ожидает

Путешествие к вулкану
В 16:30 я встречу вас у гостиницы и мы отправимся на запад Бали, к порту Гилиманук. По дороге я расскажу вам о традициях и образе жизни балийцев, а также о местной культуре и религии. Далее вы прокатитесь на пароме до восточной части острова Ява, где и находится знаменитый вулкан. После переправы вас будет ждать водитель на джипе и англоязычный профессиональный вулканолог, который проведет с вами оставшуюся часть экскурсии. Перед восхождением вы сможете передохнуть в базовом лагере, а в 2 часа ночи начнете восхождение по широкой дороге при свете фонарей к Иджену. По дороге вы встретите носильщиков серы, которые с трудом спускают свою стокиллограмовую поклажу, чтобы продать по 10 центов за килограмм, и узнаете о сложном процессе серодобычи, которая ведется в кратере вулкана.

Ночь и рассвет в Иджене
Сопровождающий вас вулканолог расскажет вам об особенностях вулканического комплекса и объяснит необычное природное явление, когда в одном из кратеров на поверхность выходят газы синего цвета. В ночное время открывающиеся виды трудно передать словами, это зрелище, достойное кинофантастики: сияние миллиардов звезд, необыкновенные синие огоньки и огромная луна… До 5 утра вы будете находиться в кратере вулкана, чтобы встретить рассвет.

Крупнейшее кислотное озеро в мире
Встретив рассвет, вы направитесь осматривать самое большое кислотное озеро в мире. Неподалеку можно будет перекусить и осмотреть окрестности уже в свете дня: сюрреалистический ландшафт окрестности вулкана, ярко-жёлтые окаменелости природной серы, скальные разломы, глина, песок, облака газа, рассеянного в атмосфере — все это буквально перенесет вас на иную планету по имени Кавах Иджен.

Организационные детали

В стоимость включено

  • трансфер с русскоговорящим водителем от гостиницу до порта и обратно
  • билеты на паром
  • входные билеты на вулкан
  • англоязычный профессиональный вулканолог
  • трансфер на джипе на вулкан и назад

В стоимость не включено питание, еду нужно взять с собой.

Ночь на вулкане Иджен
Ночь на вулкане Иджен
Ночь на вулкане Иджен
Ночь на вулкане Иджен
Ночь на вулкане Иджен
Ночь на вулкане Иджен
Ночь на вулкане Иджен
Ночь на вулкане Иджен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Arthur
Arthur
Уважаемые гости! Меня зовут Судиарта или просто Артур,я коренной балиец, отлично говорю по-русски и хорошо знаю культуру Бали. Буду рад открыть для вас уникальные места Бали и острова Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство туристов.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2020
Непередаваемые ощущения! У Артур отличный партнер-проводник на самом вулкане. Мы видели как работают другие и не могли не нарадоваться, что у нас самый лучший!
9 января 2020
Артур забрал нас из отеля и помог добраться до другого отеля на обратном пути. В дороге рассказывал про местную жизнь, а пока мы спали - не беспокоил. Артур очень хороший водитель и очень хорошо говорит по-русски, я даже изначально думала, что он сам русский :)
Второй гид на вулкане, Harry, очень спокойный и рассудительный, внимательно следил, чтобы мы аккуратно преодолели все опасные места снабдил очень хорошим респиратором (без него там вообще делать нечего), сделал море очень крутых фоток. Спасибо!
9 августа 2019
Несмотря на то, что гид только начал изучать русский язык, он прилагал все силы, чтобы мне было комфортно и интересно перемещаться по маршруту. Замечательный гид на вулкане очень предупредительный, добрый и заботливый сопровождающий, который может помочь увидеть даже то, что не видят другие. Вообще эта поездка была кульминацией моего пребывания на Бали и оставила очень много прекрасных впечатлений. Спасибо всем организаторам, гидам, водителям.
26 февраля 2019
Экскурсия на вулкан Иджен была превосходной, гид Артур замечательный, интересный человек. Рекомендую эту экскурсию!
12 января 2019
Все очень понравилось, особенно организация. Артур, не смотря на то что был занят в удобные для нас даты, договорился с другим гидом, который сопроводил нас на вулкан. Эка очень улыбчивый и отзывчивый гид, рассказал нам много интересных фактов про жизнь на бали пока мы ехали.
5 января 2019
Артур очень хороший экскурсовод,где надо он привлекает человека,кто полнее разбирается в теме...от него самого идет много информации,всегда любезен и в хорошем настроении,пунктуален...конкреьно об экскурсии на вулкан-надо рассчитывать свои силы и состояние здоровья,подходит молодым, активным,спортивным людям!кстати,на вулкане жутко холодно,рекомендую зимнюю куртку одевать...
29 ноября 2018
Подъем на вулкан не такой сложный, как говорят гиды. Потраченое время и деньги стоят того, ятобы цвидеть это. Восхитительно.
Гид Артур хорошо знает русский язык и много шутит, было весело и позновательно.
Андрей
11 ноября 2018
Артур прекрасно владеет русским языком и очень хорошо знает нашу культуру, что сильно подкупает:)
Пока ехали до вулкана, он рассказывал интересные детали культуры и жизни индонезийцев, а также бойко отвечал на наши многочисленные вопросы))
Сам вулкан, это, конечно, место, обязательное к посещению! Мы остались в полнейшем восторге! Вся поездка отлично спланирована, все вопросы решались быстро и гибко. Отдельно хочется отметить нашего гида на самом вулкане, это не профессиональный вулканолог, как указано в описании, на самом деле, это человек, 13 лет проработавший на Иджене добытчиком серы, знает тут каждый камушек и тропинку, и может рассказать много всего любопытного))
Рекомендую однозначно! Артур и его команда очень старались, чтобы нам было комфортно и интересно, и у них это получилось на все 100, за что им огромное спасибо, ведь впечатления остались непередаваемые! :)
24 июля 2018
Экскурсия очень интересная, но сложная! Мы были не подготовлены ни физически, ни психологически ( Но это не помешало нам насладится красотой вулкана. Гид Артур просто замечательный: встретил, проводил, все рассказал, показал и дал попробовать, как говорится:) Хорошо говорит по-русски, много шутит. Советую его компанию на время экскурсии, с ним интересно в долгой дороге до вулкана!

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