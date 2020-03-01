Yuliya проводит ещё 9 экскурсий

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  4. Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак

Отдохнуть среди завораживающих пейзажей океана и погрузиться в мистический мир местных традиций

Yuliya
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Yuliya – экскурсионное агентство
Вы проведете незабываемое время на одном из лучших пляжей южного побережья острова.

Взглянете на особо почитаемый храм Улувату и оцените завораживающие виды океана с вершины утеса, на котором он расположен.

А на закате дня посмотрите красочное выступление, сохранившее черты древних балийских ритуалов.
$79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля/виллы
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Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак

Что вас ожидает

Обратите внимание, поездка не предполагает экскурсионного сопровождения.

Отдых и релакс на южных пляжах Бали
Мы заедем за вами в отель и отвезем на один из прекрасных пляжей южного побережья, по вашему выбору. Вам будет предложен полюбившийся серферам Дримленд, знаменитый Паданг Паданг, где снимали «Ешь, молись, люби», или невероятно живописный Меласти. Вы проведете полтора часа в окружении райских пейзажей, искупаетесь, позагораете, а, при желании, заглянете в бар за коктейлем или свежевыжатым соком.

Храм Улувату и танец Кечак
Святыня расположена на вершине крутого утеса, с которого открываются по-настоящему захватывающие дух пейзажи. Здесь вы сможете сделать одни из самых ярких снимков, которые только возможны на сказочном острове. А вечером отправитесь к амфитеатру, где вас будет ждать представление. Вы увидите, как древние ритуальные традиции трансформировались в современное шоу с сюжетом, и оцените зрелищность мистического танца в лучах заходящего солнца.

🥘 На обратном пути мы сможем завезти вас на ужин в одно из проверенных приятных заведений.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле с кондиционером в сопровождении русскоговорящего балийца.
  • Начало экскурсии в 14.00 — 14.30.
  • Посещение одного из пляжей на ваш выбор (Дримленд/Паданг Паданг/Меласти).
  • Входные билеты на танец Кечак и в храм Улувату не включены в стоимость (110 000 IDR/человека)
  • Ужин также не входит в стоимость.
  • Обязательно возьмите с собой солнцезащитные средства и головные уборы.
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак
Пляжи южного Бали, храм Улувату и огненный танец Кечак

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля/виллы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuliya
Yuliya
Наша команда гидов знает все потаенные уголки Бали. Мы любим рассказывать о любимом острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведем для вас действительно незабываемые экскурсии!
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