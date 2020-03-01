Yuliya проводит ещё 9 экскурсий

Что вас ожидает

Обратите внимание, поездка не предполагает экскурсионного сопровождения.

Отдых и релакс на южных пляжах Бали

Мы заедем за вами в отель и отвезем на один из прекрасных пляжей южного побережья, по вашему выбору. Вам будет предложен полюбившийся серферам Дримленд, знаменитый Паданг Паданг, где снимали «Ешь, молись, люби», или невероятно живописный Меласти. Вы проведете полтора часа в окружении райских пейзажей, искупаетесь, позагораете, а, при желании, заглянете в бар за коктейлем или свежевыжатым соком.

Храм Улувату и танец Кечак

Святыня расположена на вершине крутого утеса, с которого открываются по-настоящему захватывающие дух пейзажи. Здесь вы сможете сделать одни из самых ярких снимков, которые только возможны на сказочном острове. А вечером отправитесь к амфитеатру, где вас будет ждать представление. Вы увидите, как древние ритуальные традиции трансформировались в современное шоу с сюжетом, и оцените зрелищность мистического танца в лучах заходящего солнца.

🥘 На обратном пути мы сможем завезти вас на ужин в одно из проверенных приятных заведений.