Как прочувствовать романтику Бали? Понаблюдать за рассветом в компании дельфинов, пройти нехоженными тропами в гуще джунглей, полюбоваться озёрами в кратере потухшего вулкана, впитать спокойствие священного храма. Мы собрали для вас самое интересное на севере Бали, чтобы вы смогли проникнуться духом острова и увидеть его во всей многогранности.

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Описание

Что вас ожидает

Рассвет в Ловине

Вы полюбуетесь лучами восходящего солнца с борта традиционной лодки джукунг в водах Тихого океана. Её капитан отлично знает маршруты дельфинов. А что может быть чудеснее встречи с их стаей на рассвете? Такое начало дня обеспечит вам романтичное настроение надолго. Продлить его вы сможете при помощи снорклинга или созерцания живописных берегов.

Самый высокий водопад на острове

Следующее природное чудо — это водопад Секумпул, который состоит из 7 каскадов. Самый высокий достигает 80 метров! Это место священно для балийцев. Путь к нему для гостей острова был открыт только в 2010 году. Природа здесь осталась практически нетронутой человеком, большие группы туристов — и сейчас редкость. Вы ощутите себя героем приключенческого фильма и окунётесь в экзотику Бали во всей её красоте!

Вулкан Батур и храм Пура Улун Дану Братан

А после прокатитесь по горному серпантину мимо озёр Буян и Тамблинган. Они спрятались в кратере потухшего вулкана Батур на высоте 1200 метров над уровнем моря. Закончим нашу поездку знакомством с храмом Пура Улун Дану Братан на священном озере Братан. Легенда гласит, что повелительнице озёр и рек Деви Дану так понравился этот храм, что она решила забрать его себе и подняла для этого уровень воды в озере.

Организационные детали