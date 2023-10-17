Романтичный север Бали

Встретить рассвет на рыбацкой лодке, пройти через джунгли к водопаду, полюбоваться священным храмом

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Как прочувствовать романтику Бали? Понаблюдать за рассветом в компании дельфинов, пройти нехоженными тропами в гуще джунглей, полюбоваться озёрами в кратере потухшего вулкана, впитать спокойствие священного храма.

Мы собрали для вас самое интересное на севере Бали, чтобы вы смогли проникнуться духом острова и увидеть его во всей многогранности.
Романтичный север Бали
Романтичный север Бали
Романтичный север Бали
Романтичный север Бали
Романтичный север Бали
Романтичный север Бали
Романтичный север Бали
Романтичный север Бали
Романтичный север Бали
Романтичный север Бали
Романтичный север Бали
Романтичный север Бали
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рассвет в Ловине

Вы полюбуетесь лучами восходящего солнца с борта традиционной лодки джукунг в водах Тихого океана. Её капитан отлично знает маршруты дельфинов. А что может быть чудеснее встречи с их стаей на рассвете? Такое начало дня обеспечит вам романтичное настроение надолго. Продлить его вы сможете при помощи снорклинга или созерцания живописных берегов.

Самый высокий водопад на острове

Следующее природное чудо — это водопад Секумпул, который состоит из 7 каскадов. Самый высокий достигает 80 метров! Это место священно для балийцев. Путь к нему для гостей острова был открыт только в 2010 году. Природа здесь осталась практически нетронутой человеком, большие группы туристов — и сейчас редкость. Вы ощутите себя героем приключенческого фильма и окунётесь в экзотику Бали во всей её красоте!

Вулкан Батур и храм Пура Улун Дану Братан

А после прокатитесь по горному серпантину мимо озёр Буян и Тамблинган. Они спрятались в кратере потухшего вулкана Батур на высоте 1200 метров над уровнем моря. Закончим нашу поездку знакомством с храмом Пура Улун Дану Братан на священном озере Братан. Легенда гласит, что повелительнице озёр и рек Деви Дану так понравился этот храм, что она решила забрать его себе и подняла для этого уровень воды в озере.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги англоговорящего гида-водителя, аренда индивидуальной лодки, входной билет в храм, страховка во время поездки
  • Дополнительно оплачиваются завтрак и обед, напитки (а-ля карт). Стоимость около $10 по отдельности
  • Возьмите с собой местную валюту, сменную одежду для водопада,солнцезащитный крем, рубашку с длинными рукавами, головной убор, питьевую воду, легкий перекус на время тура, купальные принадлежности, тёплую одежду, полотенце
  • Можем организовать поездку для групп от 3-х человек. Подробности уточняйте в личной переписке.
  • Заберём вас из отдалённых районов Tulamben, Amed, Tirta Gangga, Taman Ujung, Pemuteran, Jembrana, Negara, Gilimanuk, Kintamani за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.
  • Есть возможность организовать экскурсию с русскоговорящим гидом за дополнительную плату от $7 для соло путешественников или от $4 для двоих. Подробности можно обговорить с менеджером до бронирования тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Вулканы
Соборы и храмы
Джунгли

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