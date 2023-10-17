Встретить рассвет на рыбацкой лодке, пройти через джунгли к водопаду, полюбоваться священным храмом
Мы собрали для вас самое интересное на севере Бали, чтобы вы смогли проникнуться духом острова и увидеть его во всей многогранности.
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Описание
Что вас ожидает
Рассвет в Ловине
Вы полюбуетесь лучами восходящего солнца с борта традиционной лодки джукунг в водах Тихого океана. Её капитан отлично знает маршруты дельфинов. А что может быть чудеснее встречи с их стаей на рассвете? Такое начало дня обеспечит вам романтичное настроение надолго. Продлить его вы сможете при помощи снорклинга или созерцания живописных берегов.
Самый высокий водопад на острове
Следующее природное чудо — это водопад Секумпул, который состоит из 7 каскадов. Самый высокий достигает 80 метров! Это место священно для балийцев. Путь к нему для гостей острова был открыт только в 2010 году. Природа здесь осталась практически нетронутой человеком, большие группы туристов — и сейчас редкость. Вы ощутите себя героем приключенческого фильма и окунётесь в экзотику Бали во всей её красоте!
Вулкан Батур и храм Пура Улун Дану Братан
А после прокатитесь по горному серпантину мимо озёр Буян и Тамблинган. Они спрятались в кратере потухшего вулкана Батур на высоте 1200 метров над уровнем моря. Закончим нашу поездку знакомством с храмом Пура Улун Дану Братан на священном озере Братан. Легенда гласит, что повелительнице озёр и рек Деви Дану так понравился этот храм, что она решила забрать его себе и подняла для этого уровень воды в озере.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги англоговорящего гида-водителя, аренда индивидуальной лодки, входной билет в храм, страховка во время поездки
- Дополнительно оплачиваются завтрак и обед, напитки (а-ля карт). Стоимость около $10 по отдельности
- Возьмите с собой местную валюту, сменную одежду для водопада,солнцезащитный крем, рубашку с длинными рукавами, головной убор, питьевую воду, легкий перекус на время тура, купальные принадлежности, тёплую одежду, полотенце
- Можем организовать поездку для групп от 3-х человек. Подробности уточняйте в личной переписке.
- Заберём вас из отдалённых районов Tulamben, Amed, Tirta Gangga, Taman Ujung, Pemuteran, Jembrana, Negara, Gilimanuk, Kintamani за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.
- Есть возможность организовать экскурсию с русскоговорящим гидом за дополнительную плату от $7 для соло путешественников или от $4 для двоих. Подробности можно обговорить с менеджером до бронирования тура.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.