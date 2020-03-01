Таджир проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Северный Бали: водные храмы, плантации, озера

Услышать легенды старинных святынь, открыть завораживающие виды и продегустировать разные сорта кофе

Таджир
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Таджир – ваш гид
В морском храме Танах Лот и храме на сакральном озере Улун Дану вы узнаете о месте водной стихии в культуре и религии балийцев, о божествах-защитниках и океанических демонах, об истории создания двух знаковых святынь.

А также отведаете разные виды кофе с органическим чаем и увидите величественный водопад Баньюмала.
$100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Северный Бали: водные храмы, плантации, озера
Северный Бали: водные храмы, плантации, озера

Что вас ожидает

Танах Лот — морская святыня Бали
Первым делом вы посетите один из самых известных и почитаемых храмов острова, расположенный на скалистом островке в Индийском океане. Вы узнаете о принципе возведения храмов на берегах Бали и защите от демонов, которые, по местным поверьям, обитают в морях. Во время отлива вы сможете пройти на территорию живописного сооружения, во время прилива — осмотрите его со стороны. Я расскажу о традициях действующего индуистского храма, построенного в 16 веке, и открою легенды его основателя — брахмана Нирарти.

Храм Улун Дану Братан
Далее по пути в сторону горы Бедугул вы заедете на кофейные плантации, где вам предложат продегустировать несколько сортов кофе и органического чая. А после я отвезу вас в храм Улун Дану Братан 17 века, построенный на берегу священного озера. Вы узнаете, почему водоем издавна считают сакральным, и услышите о богине озер Деви Дану, которой посвятили храм. Здесь вы откроете, пожалуй, самые завораживающие виды дня: загадочный храм на мистическом озере в окружении тропические джунгли и горы, на вершинах которых спят облака.

Озера и водопады северного Бали
Вы также побываете на озерах-близнецах — Буян и Тамблиган, возле которых возвели живописные виллы. По пути можно будет остановиться, чтобы вы покормили диких обезьян, прогуливающихся вдоль дороги. А в завершение, пробравшись через джунгли, вы выйдете к величественному водопаду на Баньюмала, где самые смелые смогут даже искупаться.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер с кондиционером, стоимость парковок и минеральная вода включены в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачивается обед и входные билеты: храм Танах Лот 5$, храм Улун Дану 4$, водопад 2$
Северный Бали: водные храмы, плантации, озера
Северный Бали: водные храмы, плантации, озера
Северный Бали: водные храмы, плантации, озера
Северный Бали: водные храмы, плантации, озера
Северный Бали: водные храмы, плантации, озера
Северный Бали: водные храмы, плантации, озера
Северный Бали: водные храмы, плантации, озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Таджир
Таджир
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Таджир, я лицензированный русскоговорящий гид, родился и живу на Бали. Отлично знаю историю, культуру и традиции родного острова. С удовольствием поделюсь с вами любимыми местами и расскажу о них самое интересное! Удивленные и одновременно счастливые глаза путешественников — это то, ради чего я работаю. До встречи на чудо-острове!
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Таджир проводит ещё 3 экскурсии

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