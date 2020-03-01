Таджир проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Танах Лот — морская святыня Бали

Первым делом вы посетите один из самых известных и почитаемых храмов острова, расположенный на скалистом островке в Индийском океане. Вы узнаете о принципе возведения храмов на берегах Бали и защите от демонов, которые, по местным поверьям, обитают в морях. Во время отлива вы сможете пройти на территорию живописного сооружения, во время прилива — осмотрите его со стороны. Я расскажу о традициях действующего индуистского храма, построенного в 16 веке, и открою легенды его основателя — брахмана Нирарти.

Храм Улун Дану Братан

Далее по пути в сторону горы Бедугул вы заедете на кофейные плантации, где вам предложат продегустировать несколько сортов кофе и органического чая. А после я отвезу вас в храм Улун Дану Братан 17 века, построенный на берегу священного озера. Вы узнаете, почему водоем издавна считают сакральным, и услышите о богине озер Деви Дану, которой посвятили храм. Здесь вы откроете, пожалуй, самые завораживающие виды дня: загадочный храм на мистическом озере в окружении тропические джунгли и горы, на вершинах которых спят облака.

Озера и водопады северного Бали

Вы также побываете на озерах-близнецах — Буян и Тамблиган, возле которых возвели живописные виллы. По пути можно будет остановиться, чтобы вы покормили диких обезьян, прогуливающихся вдоль дороги. А в завершение, пробравшись через джунгли, вы выйдете к величественному водопаду на Баньюмала, где самые смелые смогут даже искупаться.