  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

  4. Водопады Бали и рисовые террасы

Невероятные водные каскады и рисовые поля

Ари
Задать вопрос
Ари – экскурсионное агентство
Ощутить прохладу водной стихии Бали и увидеть самые яркие краски острова можно на этой экскурсии — водопады, зелень диких джунглей, лагуны и просторы рисовых полей придутся вам по душе, если вы любите гармоничные виды, первозданную природу и, при желании, лёгкий экстрим. А по пути к красотам острова вы узнаете интересные факты об острове, его культуре и местных традициях.
От $125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Водопады Бали и рисовые террасы
Водопады Бали и рисовые террасы

Что вас ожидает

Гит-Гит
Сорокаметровый водопад Гит-Гит спрятан в горах, и к его водным каскадам ведут 340 ступенек, которые вам придётся преодолеть, чтобы оказаться у его подножия. Вы ощутите прохладу чистой горной речки, полюбуетесь зеленью настоящих джунглей и маленькими домиками, расположенными на горе.

Мундук
Небольшой, но живописный 15-метровый Мундук — это то самое место на Бали, где можно побыть наедине с природой вдалеке от людей и суеты. Ступив в прохладную воду, вы сможете подойти к льющемуся со скалы потоку вплотную и сделать великолепные фото.

Алинг-Алинг
Мощный Алинг-Алинг окружён множеством маленьких водопадов, и это место действительно похоже на райский уголок. Тут можно не только любоваться бурлящими потоками, но и «съехать» по воде вниз, как с горки, или даже прыгнуть со скалы в аквамариновую лагуну.

Рисовые террасы Джатилувих
Настоящее украшение Бали — это рисовые террасы, похожие на ещё один огромный «водопад», особенно когда эти поля заливают водой. Расположенные каскадом, они являют собой настоящее буйство цвета и простираются на сотни метров — самый яркий изумрудный цвет в палитре красок острова.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Посещение рисовых террас Джатилувих оплачивается дополнительно — 10$ с человека
  • Трансфер от вашего отеля и обратно входит в стоимость экскурсии
Водопады Бали и рисовые террасы
Водопады Бали и рисовые террасы
Водопады Бали и рисовые террасы
Водопады Бали и рисовые террасы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ари
Ари
Я коренной балиец, профессиональный гид, который начал свою деятельность по проведению экскурсий на Бали ещё в 1999 году. Позднее собрал команду гидов, готовых показать вам наш остров во всей его красоте. Со временем перечень услуг был расширен: к экскурсиям и свадьбам добавились отели, виллы, СПА, круизы на яхтах, туры на Бали и по всей Индонезии.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 февраля 2020
На этой экскурсии гид особо не нужен, приветствуется очень хороший водитель. Нам с ним повезло. Пунктуальный, во все места довез в целости и сохранности, помог с покупкой билетов и сопровождающими на водопады. Очень красивые места. 5баллов из 5.

Ари проводит ещё 2 экскурсии

Загадки Востока. Храмы и дворцы БалиЗагадки Востока. Храмы и дворцы БалиЗагадки Востока. Храмы и дворцы Бали
От $130 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Увидеть потрясающую архитектуру Бали в гармонии с великолепной природой
Храмы Бали похожи на декоративные шкатулки, органично вписанные в природный ландшафт острова. Вы посмотрите на королевские водные дворцы и «Мать храмов», узнаете секреты их названий и познакомитесь с верованиями местных жителей. А ещё понежитесь под солнцем на одном из прекрасных пляжей Бали и полакомитесь блюдами из свежей рыбы.
По Бали на велосипеде!По Бали на велосипеде!По Бали на велосипеде!
$105 за человека
8 часов
Велопрогулка по сказочным ландшафтам и аутентичным деревням острова
Если даже на райском острове вы предпочитаете активный отдых, тогда давайте отправимся на велопрогулку по самым красивым и колоритным уголкам Бали! Вы познакомитесь с обычаями и традиционными обрядами жителей труднодоступных деревушек Убуда, понаблюдаете за процессом уборки риса на знаменитых плантациях. И конечно, сделаете прекрасные снимки во время фото-пауз в самых живописных точках выбранного маршрута.

Экскурсии по пригородам Бали

Путешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
$230
$92 за экскурсию
9 часов
184 отзыва
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
Убуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы Бали
$80 за экскурсию
9 часов
9 отзывов
Посетить самобытные балийские деревни, рисовые террасы, Лес обезьян и Слоновью пещеру
Колоритный Убуд — идеальное место для того, чтобы познакомиться с традиционными ремеслами Бали, погрузиться в аутентичную атмосферу острова и открыть сказочные уголки его природы. За один день вы побываете на изумрудных рисовых террасах и плантациях элитного кофе Лювак, посетите балийские деревушки, покормите приматов в Лесу обезьян, освежитесь в водопаде Теганунган и заглянете в таинственную Слоновью пещеру.
Джип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане Батур
$130 за экскурсию
11 часов
131 отзыв
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток. Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
$102 за экскурсию
10 часов
4 отзыва
Исследовать красоты восточной части острова, отыскать дикие пляжи и лучшие ракурсы для фотографий
Всего 40 минут на скоростной лодке — и перед вами Нуса Пенида, один из самых живописных и уединённых островов Индонезии. Потрясающие безлюдные пляжи, равных которым нет даже на Бали, смотровые площадки с видами на океан, райские бухты в обрамлении скал — всё это ждет вас во время нашего путешествия. Приготовьтесь впитать красоты восточной части Нуса Пениды, сделать сотни атмосферных фотографий и почувствовать себя гостем на необитаемом острове.
К райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса Пениды
$102 за экскурсию
6 часов
Провести день в бухте Кристал-Бей, изумрудном бассейне Билабонг и других инста-локациях острова
Вас ждет комфортная поездка к самым красивым и фотогеничным уголкам западной части Нуса Пениды! За день вы прогуляетесь по белоснежному песку Кристал-Бей, увидите каменную арку Брокен-Бич, искупаетесь в природном бассейне Ангел Билабонг и восхититесь панорамой с площадки Каранг Дава.
Традиции и обряды БалиТрадиции и обряды БалиТрадиции и обряды Бали
$90 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова. Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы у вулкана Батур, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.

Выбирайте и другие экскурсии на Бали

ОбзорныеКрыши и панорамыУбудИстория и архитектураВулканыФотосессииХрамыВулкан ИдженГрупповыеМногодневныеНа корабликеМорскиеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городВулкан БатурНа велосипедеКутаСанурВодопадыНуса ПенидаНа автобусеНуса ДуаПляжиНеобычные маршрутыНа автомобилеАмедЯваВулкан АгунгСо скидкойПешком