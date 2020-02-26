Что вас ожидает

Гит-Гит

Сорокаметровый водопад Гит-Гит спрятан в горах, и к его водным каскадам ведут 340 ступенек, которые вам придётся преодолеть, чтобы оказаться у его подножия. Вы ощутите прохладу чистой горной речки, полюбуетесь зеленью настоящих джунглей и маленькими домиками, расположенными на горе.

Мундук

Небольшой, но живописный 15-метровый Мундук — это то самое место на Бали, где можно побыть наедине с природой вдалеке от людей и суеты. Ступив в прохладную воду, вы сможете подойти к льющемуся со скалы потоку вплотную и сделать великолепные фото.

Алинг-Алинг

Мощный Алинг-Алинг окружён множеством маленьких водопадов, и это место действительно похоже на райский уголок. Тут можно не только любоваться бурлящими потоками, но и «съехать» по воде вниз, как с горки, или даже прыгнуть со скалы в аквамариновую лагуну.

Рисовые террасы Джатилувих

Настоящее украшение Бали — это рисовые террасы, похожие на ещё один огромный «водопад», особенно когда эти поля заливают водой. Расположенные каскадом, они являют собой настоящее буйство цвета и простираются на сотни метров — самый яркий изумрудный цвет в палитре красок острова.