2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть потрясающую архитектуру Бали в гармонии с великолепной природой

Ари
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Ари – экскурсионное агентство
Храмы Бали похожи на декоративные шкатулки, органично вписанные в природный ландшафт острова.

Вы посмотрите на королевские водные дворцы и «Мать храмов», узнаете секреты их названий и познакомитесь с верованиями местных жителей.

А ещё понежитесь под солнцем на одном из прекрасных пляжей Бали и полакомитесь блюдами из свежей рыбы.
От $130 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Загадки Востока. Храмы и дворцы Бали
Загадки Востока. Храмы и дворцы Бали

Что вас ожидает

Храм Гоа Лавах
Гоа Лавах — это храм, где живут тысячи фруктовых летучих мышей: эти животные почитаются балийцами как священные. По легенде, по соседству с летучими мышами обитает и дракон по имени Басуки. Гоа Лавах — один из самых ухоженных и величественных храмов острова, его святилище сделано из золота и вулканической породы, и с него начнётся ваше знакомство с аутентичной архитектурой острова.

Дворец Тигра Гангга
Величественный Тирта Гангга — это водный дворец короля по имени Анак Анунг Англурах Кетут. Название дворца переводится как «святая вода». На территории Тирта Гангга вы увидите многочисленные фонтаны и купальни: вода в них переливается причудливыми бликами и манит своей прохладой.

Дворец Таман Уджунг
Вместе с простыми рабочими вышеупомянутый король возвёл ещё один дворец — Тамань Уджунг: он не только его проектировал, как современный архитектор, но и собственноручно возводил его стены. Вы сможете прогуляться по его территории и подняться на холм, откуда откроется чудный вид на вулкан Агунг. А после вы отправитесь на White Sand Beach, где искупаетесь в лучах яркого солнца, поплаваете и попробуете блюда из свежей рыбы в местных кафе.

Храм Бесаких
Храм Бесаких поражает своими масштабами — это настоящий «улей» из 22 отдельных храмов, сооружённый (по легенде) ещё в 11 веке балийскими королями разных династий. Каждая из них возвела себе собственный. Бесаких прозван «Матерью храмов» на Бали, и для местных его посещение — особое паломничество.

Храм Лемпуянг
Одно из названий храма Лемпуянг — лестница в небеса, и он действительно словно соединяет небо и землю, касаясь облаков своими пирамидками. Это один из храмов, который, согласно верованиям местных, защищают остров от злых духов.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
Загадки Востока. Храмы и дворцы Бали
Загадки Востока. Храмы и дворцы Бали
Загадки Востока. Храмы и дворцы Бали
Загадки Востока. Храмы и дворцы Бали
Загадки Востока. Храмы и дворцы Бали
Загадки Востока. Храмы и дворцы Бали
Загадки Востока. Храмы и дворцы Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ари
Ари
Я коренной балиец, профессиональный гид, который начал свою деятельность по проведению экскурсий на Бали ещё в 1999 году. Позднее собрал команду гидов, готовых показать вам наш остров во всей его красоте. Со временем перечень услуг был расширен: к экскурсиям и свадьбам добавились отели, виллы, СПА, круизы на яхтах, туры на Бали и по всей Индонезии.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Маршрут интересный, меня сопровождал гид Харьяди, очень понравилось что все поездку он рассказывал очень много о жизни и традициях Бали.
3 марта 2019
Очень насыщенная экскурсия. Красивейшие дворцы величественные храмы-этакая квинтэссенция культуры архитектуры. Настоятельно рекомендую. Наш гид Супарта практически не предоставлял информацию возможно из-за слабого владения языком. Но ничего надеюсь в дальнейшем ситуация улучшится. Положительные рекомендации в качестве аванса. Маршрут очень достойный надо смотреть обязательно. Конечно брать экскурсию

Ари проводит ещё 2 экскурсии

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