2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Храм Гоа Лавах

Гоа Лавах — это храм, где живут тысячи фруктовых летучих мышей: эти животные почитаются балийцами как священные. По легенде, по соседству с летучими мышами обитает и дракон по имени Басуки. Гоа Лавах — один из самых ухоженных и величественных храмов острова, его святилище сделано из золота и вулканической породы, и с него начнётся ваше знакомство с аутентичной архитектурой острова.

Дворец Тигра Гангга

Величественный Тирта Гангга — это водный дворец короля по имени Анак Анунг Англурах Кетут. Название дворца переводится как «святая вода». На территории Тирта Гангга вы увидите многочисленные фонтаны и купальни: вода в них переливается причудливыми бликами и манит своей прохладой.

Дворец Таман Уджунг

Вместе с простыми рабочими вышеупомянутый король возвёл ещё один дворец — Тамань Уджунг: он не только его проектировал, как современный архитектор, но и собственноручно возводил его стены. Вы сможете прогуляться по его территории и подняться на холм, откуда откроется чудный вид на вулкан Агунг. А после вы отправитесь на White Sand Beach, где искупаетесь в лучах яркого солнца, поплаваете и попробуете блюда из свежей рыбы в местных кафе.

Храм Бесаких

Храм Бесаких поражает своими масштабами — это настоящий «улей» из 22 отдельных храмов, сооружённый (по легенде) ещё в 11 веке балийскими королями разных династий. Каждая из них возвела себе собственный. Бесаких прозван «Матерью храмов» на Бали, и для местных его посещение — особое паломничество.

Храм Лемпуянг

Одно из названий храма Лемпуянг — лестница в небеса, и он действительно словно соединяет небо и землю, касаясь облаков своими пирамидками. Это один из храмов, который, согласно верованиям местных, защищают остров от злых духов.