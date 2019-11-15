3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Фантастическая природа

Вы отдохнете от городской суеты и попадете в настоящую сказку с тенистыми аллеями, причудливыми деревьями, гигантскими кактусами, благоухающими цветами и каскадами фонтанов. Я расскажу, как Всемирная выставка 1929 года превратила Монтжуик в райский сад с роскошным дворцом и как благодаря растениям со всего света была реализована концепция рукотворного чуда.

Футуризм и современные виды

Исследовав чудесную природу, мы отправимся на другую сторону горы, совсем не похожую на райский сад. Здесь вы увидите инопланетные спортивные сооружения, футуризм и минимализм, оставленные Олимпиадой 1992 года. С огромной площадки вам откроется впечатляющий вид на порт на фоне безбрежных морских просторов и одиноко торчащие небоскребы в облачной дымке соседнего с Барселоной города Оспиталета.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет покататься на электровелосипеде по чудесным местам. Прогулка понравится вам даже, если вы уже гуляли по Монтжуику самостоятельно. Маршрут составлен так, чтобы вы увидели все самое важное, красивое, неожиданное и в то же время не устали.