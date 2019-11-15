3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Монтжуик на электровелосипеде

Прокатиться по самым интересным местам горного парка и услышать о них любопытные факты

Natalia
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Natalia – ваш гид
Вы исследуете Монтжуик необычным способом — на электровелосипеде, который поможет легко преодолеть любые подъемы.

Я расскажу легенду о Геракле, основателе Барселоны, и роковой судьбе крепости на вершине горы.

А еще покажу тайные тропинки и лучшие виды на окружающие ландшафты.
От 60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на станции метро Poble Sec
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Монтжуик на электровелосипеде
Монтжуик на электровелосипеде

Что вас ожидает

Фантастическая природа
Вы отдохнете от городской суеты и попадете в настоящую сказку с тенистыми аллеями, причудливыми деревьями, гигантскими кактусами, благоухающими цветами и каскадами фонтанов. Я расскажу, как Всемирная выставка 1929 года превратила Монтжуик в райский сад с роскошным дворцом и как благодаря растениям со всего света была реализована концепция рукотворного чуда.

Футуризм и современные виды
Исследовав чудесную природу, мы отправимся на другую сторону горы, совсем не похожую на райский сад. Здесь вы увидите инопланетные спортивные сооружения, футуризм и минимализм, оставленные Олимпиадой 1992 года. С огромной площадки вам откроется впечатляющий вид на порт на фоне безбрежных морских просторов и одиноко торчащие небоскребы в облачной дымке соседнего с Барселоной города Оспиталета.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет покататься на электровелосипеде по чудесным местам. Прогулка понравится вам даже, если вы уже гуляли по Монтжуику самостоятельно. Маршрут составлен так, чтобы вы увидели все самое важное, красивое, неожиданное и в то же время не устали.

Организационные детали

  • Аренда велосипедов не включена в стоимость — 8€ за 2 часа.
  • В стоимость экскурсии включена маленькая бутылочка воды.
  • Если на экскурсии будут дети, просьба связаться заранее для уточнения деталей.
Монтжуик на электровелосипеде
Монтжуик на электровелосипеде
Монтжуик на электровелосипеде
Монтжуик на электровелосипеде
Монтжуик на электровелосипеде
Монтжуик на электровелосипеде
Монтжуик на электровелосипеде
Монтжуик на электровелосипеде
Монтжуик на электровелосипеде
Монтжуик на электровелосипеде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции метро Poble Sec.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Я — Наташа. Родилась в Санкт-Петербурге, закончила филологический факультет СПбГУ (испанский язык, литература, история и культура), по иронии судьбы влюбилась в Каталонию и ежедневно дарю ей свое сердце, изучая ее несносный характер и прекрасный лик. Особенно «тяжелый» случай — мои отношения с модерном: чуть больше, чем любовь, чуть меньше, чем сумасшествие. Классический формат экскурсий, когда группа стоит и зевает, а гид рассказывает то, что можно прочесть в любом путеводителе, кажется мне унылым и устаревшим. Я предлагаю путешественникам иной взгляд на город, при этом информативность моих экскурсий ничуть не ниже, чем в классическом варианте. Вы узнаете истории о людях, которые когда-то жили, строили дома, дворцы и храмы, боялись колдунов и устраивали шуточные похороны сардины, страдали и влюблялись, писали стихи и украшали ими свои улицы. На моих экскурсиях Барселона «оживает» и начинает говорить с путешественниками.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 ноября 2019
Наталья, еще юный гид, но мы желаем успеха и роста профессионального
Екатерина
8 октября 2019
Спасибо, это было замечательно. Нам очень понравилась экскурсия на электро - велосипедах, это прекрасный вид транспорта, даже если ваш опыт вождения небольшой. Маршрут сложен чётко, все успели посмотреть. Наталья, как гид, всегда подскажет, где остановиться для шикарных фото, посоветует где посетить музей, послушать фламенко и другие полезные вещи. Всё, что вам нужно для эксплуатации, это удобная одежда, обувь, вода и положительные эмоции. Рекомендуем!
28 сентября 2019
Были на экскурсии в сентябре 2019 года! Гид Наталья очень приятная и интересная девушка. Мы немного опаздывали, она без проблем подождала нас 15 минут. Взяли хорошие элекровелосипеды, за заявленную цену. Мы взяли только права, паспорта забыли, она любезно предоставила свой паспорт под залог наших великов. Очень ей благодарны. На экскурсии очень хороший маршрут, ехать совершенно не сложно, первые 10 минут нужно почувствовать велосипед и все! Супер! Были уже на Монтжуик на автобусе, но велосипед даёт почувствовать место совсем по другому, изнутри) Наталья давала полезные комментарии по видам и местам:) в конце экскурсии показала уютную улочку с тапас-барами, мы были вообще в восторге! Ещё и на поющие фонтаны успели! Спасибо большое!

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