8 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия на диване «Загадки Саграда Фамилия»

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8 отзывов
Дарья и.
Дарья и. – Гид из Барселоны
За почти полуторавековую жизнь на долю Саграда Фамилия выпало множество испытаний.

А ее история 📖 обросла мифами и легендами.

Приглашаем вас познакомиться ближе с ней! Экскурсия ⛳ пройдет в «диванном» формате: мы досконально осмотрим каждый уголок храма с помощью новых технологий.

Посмотрим современные и исторические фото и видео и узнаем, кому и зачем понадобилась Саграда Фамилия, как на строительстве оказался Антонио Гауди, о чём рассказывают скульптуры на фасадах, чем примечательно внутреннее убранство храма, какие тайны хранит его крипта, почему храм строится так долго и когда же наконец завершится его строительство.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €4 за человека

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Онлайн-экскурсия на диване «Загадки Саграда Фамилия»
Онлайн-экскурсия на диване «Загадки Саграда Фамилия»
Колорит и атмосфера МонмартраОтправляемся в путешествие по удивительной атмосфере Монмартра. Погуляем по улицам, где творили Винсент Ван Гога, Огюст Ренуар, Тулуз-Лотрек и другие художники. Погулимся в его историю 📖 и выясним, как он из парижской окраины превратился в артистический квартал. Маршрут: Базилика Сакре-Кер- Церковь ⛪ Святого Петра - Площадь художников - Памятник «Проходящий сквозь стену» - Лепешечная мельницаВажная информация:Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид пройдет по маршруту и проведет экскурсию ⛳ в реальном времени. Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон. Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования. Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ. На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте вопросы, гид на них обязательно ответит.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия на диване «Загадки Саграда Фамилия»
Онлайн-экскурсия на диване «Загадки Саграда Фамилия»
Онлайн-экскурсия на диване «Загадки Саграда Фамилия»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья и.
Дарья и.
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8 отзывов оставили туристы

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