8 отзывов оставили туристы

Колорит и атмосфера МонмартраОтправляемся в путешествие по удивительной атмосфере Монмартра. Погуляем по улицам, где творили Винсент Ван Гога, Огюст Ренуар, Тулуз-Лотрек и другие художники. Погулимся в его историю 📖 и выясним, как он из парижской окраины превратился в артистический квартал. Маршрут: Базилика Сакре-Кер- Церковь ⛪ Святого Петра - Площадь художников - Памятник «Проходящий сквозь стену» - Лепешечная мельницаВажная информация:Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид пройдет по маршруту и проведет экскурсию ⛳ в реальном времени. Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон. Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования. Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ. На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте вопросы, гид на них обязательно ответит.