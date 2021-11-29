Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»

Пройдите по стопам легендарных игроков ФК "Барселона" и зарядитесь энергетикой "Барсы"

4.5
3982 отзыва
В группе
до 50 чел.
Пройдите по стопам легендарных игроков ФК «Барселона» и зарядитесь энергетикой «Барсы» во время 1,5-часового тура, идеального для футбольных болельщиков! Побывайте на самом большом стадионе в Европе «Камп Ноу» и посетите музей, посвященный истории клуба.
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»
Стадион Камп Ноу: экскурсия и музей ФК «Барселона»

Что вы увидите 🤩

  • Камп Ноу
  • Музей футбольного клуба «Барселона»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Зарядитесь энергией «Барсы» на «Камп Ноу» – домашнем стадионе ФК «Барселона»
  2. Пройдитесь по страницам истории «Барселоны», посетив «Камп Ноу»
  3. Полюбуйтесь панорамой стадиона
  4. Посетите музей ФК «Барселона»
  5. Погрузитесь в новое аудиовизуальное мультимедийное пространство
Вас ждет экскурсия по Камп Ноу, стадиону с самой большой вместимостью во всей Европе, и посещение сопутствующего музея. Пройдите по стопам легендарных игроков футбольного клуба Барселоны, включая Кубалу, Кройфа, Марадону, Гвардиолу и Роналдиньо.
Начните свой тур по современному музею с широкоформатных интерактивных стен, новых витрин и широкой коллекции предметов, которые раскрывают историю ФК Барселона и объясняют ценности, которые сделали Barça «больше, чем клуб».
Затем совершите экскурсию по стадиону. Камп Ноу Опыт рассказывает истории известных игроков. Посетите ключевые зоны Барсы, в том числе раздевалку для посетителей и туннель, ведущий на поле. Полюбуйтесь панорамным видом на весь стадион. Испытайте атмосферу 360-градусной виртуальной реальности (если выбрана эта опция).
Посетите телестудию, смешанную зону, пресс-центр и комментаторские локации. Экскурсия заканчивается на втором этаже, где вы можете посетить увлекательное мультимедийное пространство, которое было отремонтировано в январе 2010 года и было восторженно встречено членами и посетителями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Плата за вход в музей
  • Интерактивное посещение Камп Ноу
  • Аудиогид (если выбран вариант)
  • Barça Virtual Experience (если выбран соответствующий вариант)
  • Вход для детей до 4 лет в сопровождении взрослого
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Тур не подходит для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
  • При обмене ваучера на билет необходим документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение)
  • При проведении матчей, тренировок и особых мероприятий ФК «Барселона» оставляет за собой право менять график и маршрут тура, а также закрывать те или иные зоны музея. Вам сообщат об изменениях заранее
  • Тур не проводится в дни матчей Ла Лиги и Кубка Испании. Тем не менее, музей закрывается только за 3 часа до начала матчей, а музей можно посетить, начиная со второго яруса
  • Тур не проводится в дни матчей Лиги чемпионов. Можно посетить только первый этаж музея до 15:00. Второй этаж музея также закрывается за день до игры
  • Режим работы: ежедневно с 10:00 до 15:00 с понедельника по воскресенье
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 3982 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2543
4
926
3
294
2
68
1
151
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
29 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Хорошо, красиво
А
29 ноя 2021
(Дания)
Оригинал (da)
Отлично
M
29 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Замечательный опыт! Мой сын вышел очень довольным
F
29 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Отлично
A
28 ноя 2021
(Греция)
Оригинал (en)
Это был очень приятный опыт ... Без Месси все не так, но все равно красиво ... Я рекомендую всем, кто любит футбол и, конечно же, команду Барселоны посетить этот красивый стадион ...
Katarzyna
25 ноя 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Очень рекомендую!
G
25 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Отличная организация.
D
25 ноя 2021
Оригинал (en)
Хороший опыт! Нам понравилось
P
24 ноя 2021
(Франция)
Excellente visite!! Très intéressant, très complet, des gradins jusq'au bord de la pelouse en passant par le vestiaire témoin et le musée avec la multitude de trophées!!!
M
22 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень приятно, путь, по которому нужно идти, хорошо обозначен. Есть камера хранения для колясок и др.
А
22 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Очень интересный тур, который очень понравился моему сыну-подростку, который является футбольным фанатом и сочувствующим Барселоне. На стадионе в настоящее время ведутся ремонтные работы, и выйти на поле невозможно из-за наличия оборудования. Зал с видеозаписями самых ярких моментов команды был очень захватывающим.
А
21 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный музей и классический стадион.
B
19 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Посещение мифического стадиона… понравилось даже человеку не футбольному фанату…
R
17 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Ужасные впечатления .... Барселона прекрасна, слишком много криминала. Нас преследовали велосипеды-такси. Плюс ограблен на Рамбле. ... Больше никогда не тратьте деньги в Барселоне
А
17 ноя 2021
(Мексика)
Оригинал (es)
Все очень хорошо, отличный тур
Ещё 3967 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны

👥Групповые🎫Билеты👨‍👩‍👧‍👦Семейные📜История и культура🎧АудиогидыИскусство и музеиМероприятияМероприятия для всей семьиМузеи и выставкиТолько для взрослыхУличные виды спортаКамп НоуМузей футбольного клуба «Барселона»🖼Музеи🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Барселоне

Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
В группе
до 50 чел.
4.4
144
5 494
за 1 чел.
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Примите участие в комбинированном туре, который включает в себя билет на автобусную hop-on hop-off экскурсию на день
5 дек
6 дек
7 дек
ещё...
Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне
Индивидуально
для 10 чел.
90
за 1-10 чел.
Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне
👣 Пешеходная
Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне
по договоренности
Вечерняя театрализованная экскурсия Барселона
В группе
до 20 чел.
5
13
45
за 1 чел.
Вечерняя театрализованная экскурсия Барселона
👣 Пешеходная
Иммерсивная экскурсия представляет собой театрализованное путешествие по Готическому кварталу Барселоны
Понедельник, четверг, пятница, суббота в 20:45 и по запросу
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
В группе
до 15 чел.
1ч 30м
40
за 1 чел.
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
👣 Пешеходная
Готическая архитектура, древние храмы и легендарные кафе: познать истинную Каталонию
6 дек
8 дек
9 дек
ещё...
в понедельник и среду в 17:00, в четверг и субботу в 11:30
Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе
Билет на автобус
5
10
30
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
Вас ждет обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе Hip-on, Hip-Off
Ежедневно с 9:00 до 20:00 (до 19:00 зимой), интервал 5-25 минут
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона» в мини-группе
В группе
до 10 чел.
4.2
73
3ч 30м
35
за 1 чел.
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона» в мини-группе
🚌 На автобусе
Выбирайте автобусную обзорную экскурсию, если хотите за один раз увидеть все достопримечательности Барселоны
5 дек
9 дек
12 дек
ещё...
По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Индивидуально
для 8 чел.
5
2
90
за 1-8 чел.
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
👣 Пешеходная
Наша команда состоит из гидов, которые давно живут в Барселоне
Индивидуальное
Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)
Индивидуально
для 4 чел.
5
3
240
за 1-4 чел.
Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)
🚗 На машине
Проехать по главным местам Барселоны и увидеть её лучшие панорамы по дороге из аэропорта!
4 дек
5 дек
6 дек
ещё...
Пешеходная экскурсия по Барселоне с использованием городского транспорта
Индивидуально
для 4 чел.
140
за 1-4 чел.
Пешеходная экскурсия по Барселоне с использованием городского транспорта
👣 Пешеходная
В Барселону нельзя влюбиться, её можно только полюбить… Увидеть Барселону и захотеть жить заново
по договоренности
Обзорная пешеходная по Барселоне
В группе
до 10 чел.
4.7
3
20
за 1 чел.
Обзорная пешеходная по Барселоне
👣 Пешеходная
Экскурсия включает три района старой Барселоны: знаменитый Эйшампле с домами Гауди, колоритный Готический квартал
4 дек
7 дек
9 дек
ещё...
актуальное расписание в календаре
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
71
2ч 30м
100
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
👣 Пешеходная
В рамках экскурсии я познакомлю вас с городом и покажу его лучшие места
5 дек
6 дек
7 дек
ещё...
По договоренности
Обзорная экскурсия по Барселоне на авто
Индивидуально
для 4 чел.
5
2
180
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на авто
Индивидуальная прогулка по оживлённой Барселоне, на которой вы проедете по самым живописным местам
по запросу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Барселоне
🇪🇸