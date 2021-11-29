Вас ждет экскурсия по Камп Ноу, стадиону с самой большой вместимостью во всей Европе, и посещение сопутствующего музея. Пройдите по стопам легендарных игроков футбольного клуба Барселоны, включая Кубалу, Кройфа, Марадону, Гвардиолу и Роналдиньо.

Начните свой тур по современному музею с широкоформатных интерактивных стен, новых витрин и широкой коллекции предметов, которые раскрывают историю ФК Барселона и объясняют ценности, которые сделали Barça «больше, чем клуб».

Затем совершите экскурсию по стадиону. Камп Ноу Опыт рассказывает истории известных игроков. Посетите ключевые зоны Барсы, в том числе раздевалку для посетителей и туннель, ведущий на поле. Полюбуйтесь панорамным видом на весь стадион. Испытайте атмосферу 360-градусной виртуальной реальности (если выбрана эта опция).

Посетите телестудию, смешанную зону, пресс-центр и комментаторские локации. Экскурсия заканчивается на втором этаже, где вы можете посетить увлекательное мультимедийное пространство, которое было отремонтировано в январе 2010 года и было восторженно встречено членами и посетителями.