Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

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Услышать многоголосие итальянских ароматов и посетить старинные парфюмерные лавки

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Вы «примерите» знаменитые ароматы, полюбуетесь изящными флаконами и заглянете в аутентичные аптеки и лавочки.

А я расскажу об истории флорентийской парфюмерии и последних трендах.

Мы обсудим особенности изготовления парфюма в старину и вспомним известных личностей и персонажей, обладавших острым нюхом.

Может статься, во время экскурсии отыщется ваш идеальный аромат, не упустите шанс!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция

Что вас ожидает

По следам книжных героев
Помните, как Ганнибал Лектер выбирал любимое мыло во Флоренции? «У доктора Лектера иногда возникало ощущение, что ароматы наполняют и пронизывают его всего. Что он может их ощущать лицом и сердцем…». Оказавшись в древней аптеке Santa Maria Novella, «самом замечательно пахнущем месте на земле», вы поймете знаменитого персонажа. У этой аптеки было множество знаменитых клиентов, в том числе сама Катерина Медичи и даже китайский император — сложно удержаться, чтобы не купить себе на память ароматную косметику.

Мир высокой парфюмерии
Мы остановимся у аптеки, открытой еще до рождения Савонаролы, настоятеля монастыря Сан Марко. Пусть сейчас она закрыта, это важная веха истории парфюмерной Флоренции, которую нельзя оставить без внимания. Далее в нашей программе парфюмерные магазины Lorenzo Villaresi и Elisir. Истинные ценители могут блуждать здесь часами, ведь это самый эксклюзивный парфюмерный бренд Италии.

Ароматный бар
Где опьяняться ароматами, как не в парфюмерном баре? Вы узнаете, как создаются парфюмы, увидите, где Генри Робертс придумал тальк и где лорд Байрон покупал ароматизированную бумагу (она до сих пор в продаже!). А в завершение мы отправимся в старинный магазин — любоваться флаконами ручной работы!

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подходит «парфюмерным маньякам» и тем, кто хочет разобраться в огромном мире ароматов, найти и купить что-то необычное во Флоренции.

Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция
Парфюмерная Флоренция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Доброго времени суток! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 8 лет я живу во Флоренции. Мой переезд в город мечты был осознанным, хоть и эмоциональным - в 2010г я полностью изменила свою жизнь. В 27 я пошла получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции (первые 2 были получены в МГУ и в другой жизни я была хедхантером), в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией и Луккой - самыми харизматичными и завораживающими городами Италии!
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Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Знакомство с ФлоренциейЗнакомство с ФлоренциейЗнакомство с Флоренцией
163 за экскурсию
2 часа
21 отзыв
Прогуляться по главным местам города и галереям и почувствовать себя настоящим флорентийцем
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Сады Боболи и музей БардиниСады Боболи и музей БардиниСады Боболи и музей Бардини
180 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Познакомиться с парковым искусством Флоренции и посетить галерею итальянского коллекционера
Многие путешественники отдают должное архитектуре Флоренции, но полагают, что в городе очень мало зелени. На этой экскурсии мы развеем этот миф и перейдем через «золотой мост», где вам откроется совершенно другая Флоренция с красивейшими садами, в которых легко заблудиться. Вы прогуляетесь среди кипарисов и дубов, узнаете об отличиях итальянского сада от английского, насладитесь чудесными панорамами и посетите удивительный музей Бардини, прославившийся как талантливый антиквар и заядлый коллекционер.
Современное искусство по-флорентийскиСовременное искусство по-флорентийскиСовременное искусство по-флорентийски
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Побывать в известнейшем Палаццо Питти и Музее XX века и разобраться в искусстве последних 250 лет
Флоренция — это не только колыбель эпохи Возрождения, но и вообще центр искусства, где сегодня творят и устраивают свои выставки-акции такие художники-провокаторы, как Ян Фабр и Урс Фишер. Я познакомлю вас с двумя «версиями» современного искусства: коллекциями флорентийской академии в Палаццо Питти и настоящим contemporary art в Музее XX века. На экскурсии со мной вы легко проследите развитие итальянской живописи, уловите художественные тенденции и потренируете свой вкус.
Роскошь Синьории и палаццо ВеккьоРоскошь Синьории и палаццо ВеккьоРоскошь Синьории и палаццо Веккьо
150 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Исследовать одну из главных площадей Флоренции и побывать во дворце Медичи
Я познакомлю вас с шедеврами красавицы-площади Синьории, помогу установить связи между многочисленными скульптурами и поведаю о выдающихся представителях легендарной семьи Медичи. История важнейших политических решений и тайные аллегории откроются вам в великолепных залах Палаццо Веккьо. А в конце экскурсии вы подниметесь на высокую дворцовую башню, откуда полюбуетесь неповторимой Флоренцией.
Религия и искусство на площади ДуомоРелигия и искусство на площади ДуомоРелигия и искусство на площади Дуомо
190 за экскурсию
2.5 часа
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Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»
скидка10%
€110
99 за экскурсию
2 часа
35 отзывов
Погрузиться в атмосферу города и познакомиться с флорентийским образом жизни
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Необычная ФлоренцияНеобычная ФлоренцияНеобычная Флоренция
187 за экскурсию
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62 отзыва
Прогуляться по нетуристическим частям города, чтобы обнаружить его скрытые сокровища
Эта экскурсия для тех, кому недостаточно обычной обзорной экскурсии, кто хочет увидеть город с другой стороны. Я открою вам тайные сокровища Флоренции, расскажу забавные легенды и таинственные истории, укажу на те детали, которые часто остаются незамеченными торопливыми туристами, как и впрочем, большинством флорентийцев.
Великие властители ФлоренцииВеликие властители ФлоренцииВеликие властители Флоренции
скидка10%
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3 отзыва
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
Я докажу вам, что политика — это не скучно, а наоборот живо, интересно и захватывающе. В самом центре города вы узнаете о тех временах, когда Флоренция была независимой республикой, увидите связи между внешней и внутренней политикой флорентийцев. А в роскошном дворце разберетесь в интригах и конфликтах Медичи с другими богатыми семействами.
Легенды и предания ФлоренцииЛегенды и предания ФлоренцииЛегенды и предания Флоренции
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20 отзывов
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Viva la donna! Великие женщины ФлоренцииViva la donna! Великие женщины ФлоренцииViva la donna! Великие женщины Флоренции
150 за экскурсию
2.5 часа
О музах, интриганках, властительницах и таинственных особах «Цветущего» города
Флоренция славится не только мировыми именами представителей сильного пола, женщины также внесли немаленький вклад в биографию города. Вы узнаете о вдохновительнице Сандро Боттичелли, коварной любовнице Франческо Медичи и многих других. По пути я расскажу о привычках женщин прошлых веков и любопытных деталях моды Средневековья и эпохи Возрождения.
В гостях у флорентийцевВ гостях у флорентийцевВ гостях у флорентийцев
150 за экскурсию
2.5 часа
Открыть уютные и красивые места, где живет дух нетронутой флорентийской старины и традиций
Флоренция — динамичный город, но я хочу показать то, что не изменилось за последнюю четверть века в самых любимых кварталах флорентийцев: Санто Спирито и Сан Фредиано. Вы посетите старые мастерские, гастрономические лавки и исторические кондитерские, познакомитесь с интересными людьми и узнаете, какие традиции чтут местные жители.

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