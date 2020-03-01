Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

По следам книжных героев

Помните, как Ганнибал Лектер выбирал любимое мыло во Флоренции? «У доктора Лектера иногда возникало ощущение, что ароматы наполняют и пронизывают его всего. Что он может их ощущать лицом и сердцем…». Оказавшись в древней аптеке Santa Maria Novella, «самом замечательно пахнущем месте на земле», вы поймете знаменитого персонажа. У этой аптеки было множество знаменитых клиентов, в том числе сама Катерина Медичи и даже китайский император — сложно удержаться, чтобы не купить себе на память ароматную косметику.

Мир высокой парфюмерии

Мы остановимся у аптеки, открытой еще до рождения Савонаролы, настоятеля монастыря Сан Марко. Пусть сейчас она закрыта, это важная веха истории парфюмерной Флоренции, которую нельзя оставить без внимания. Далее в нашей программе парфюмерные магазины Lorenzo Villaresi и Elisir. Истинные ценители могут блуждать здесь часами, ведь это самый эксклюзивный парфюмерный бренд Италии.

Ароматный бар

Где опьяняться ароматами, как не в парфюмерном баре? Вы узнаете, как создаются парфюмы, увидите, где Генри Робертс придумал тальк и где лорд Байрон покупал ароматизированную бумагу (она до сих пор в продаже!). А в завершение мы отправимся в старинный магазин — любоваться флаконами ручной работы!

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подходит «парфюмерным маньякам» и тем, кто хочет разобраться в огромном мире ароматов, найти и купить что-то необычное во Флоренции.