5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Роскошь Синьории и палаццо Веккьо

Исследовать одну из главных площадей Флоренции и побывать во дворце Медичи

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Я познакомлю вас с шедеврами красавицы-площади Синьории, помогу установить связи между многочисленными скульптурами и поведаю о выдающихся представителях легендарной семьи Медичи.

История важнейших политических решений и тайные аллегории откроются вам в великолепных залах Палаццо Веккьо.

А в конце экскурсии вы подниметесь на высокую дворцовую башню, откуда полюбуетесь неповторимой Флоренцией.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Под Давидом (пл Синьории)
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо

Что вас ожидает

Площадь-музей
На площади Синьории легко растеряться среди огромного количества скульптур. Я расскажу вам о том, как они между собой связаны — ведь неспроста Давид Микеланджело смотрит в сторону реки Арно, а справа от него находится скульптура «Геркулес и Какус» Бандинелли! Вы узнаете о страданиях Челлини в день, когда отливали статую «Персей с головой Медузы», и увидите памятную плиту, связанную с Новым годом.

История и легенды старого дворца
Вы отправитесь в Палаццо Веккьо — место, где впервые во Флоренции соединились воедино правительство и частные покои семьи Медичи. Вас встретит живописный внутренний дворик, построенный Микелоццо и оформленный Вазари. Внутри вы посетите знаменитый Зал Пятисот и узнаете, есть ли на самом деле за картиной Вазари фреска Леонардо Да Винчи. В Студиоло Франческо I представите, как он занимался алхимией, найдёте потайную дверь и раскроете скрытый смысл аллегорий.

Великолепие залов
На втором этаже дворца вас ждут апартаменты Стихий, зал Аудиенций и покои Элеоноры Толедской, куда вновь и вновь возвращался Козимо I после смерти любимой жены. А также Зал Лилий, где вы увидите оригинал статуи Донателло «Юдифь и Олоферн» и Зал Карт Мира, где спрятан потайной ход!

Увидеть город с высоты 94 метров
По желанию (и если не будет дождя) вы подниметесь на башню Палаццо Веккьо. А по пути увидите ту самую темницу, где ожидали приговора сначала Козимо Старший, а затем и Джироламо Савонарола — флорентийцы ласково называют эту камеру «alberghetto» (гостиничка).

Организационные детали

Билеты в Палаццо Веккьо не входят в стоимость экскурсии (10 €/взрослые, 8 €/подростки до 25 лет, пенсионеры от 65 лет, до 18 лет вход бесплатный). Стоимость билетов с подъёмом на башню: 14 €/взрослые, 12 €/подростки до 25 лет, пенсионеры от 65 лет, до 18 лет вход бесплатный. Вход детям до 6 лет запрещён.

Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Под Давидом (пл Синьории).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Доброго времени суток! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 8 лет я живу во Флоренции. Мой переезд в город мечты был осознанным, хоть и эмоциональным - в 2010г я полностью изменила свою жизнь. В 27 я пошла получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции (первые 2 были получены в МГУ и в другой жизни я была хедхантером), в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией и Луккой - самыми харизматичными и завораживающими городами Италии!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 октября 2019
Чудесная экскурсия в резиденции Медичи.
7 мая 2019
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод.Спасибо
21 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась! Екатерина, с одной стороны, очень интеллигентный и спокойный человек, с другой, - эрудированный экскурсовод. Время пролетело незаметно и мы с дочерью очень довольны. Само Палаццо однозначно нуждается в пристальном внимании)
13 января 2019
Великолепная экскурсия, с Екатериной я бы отправилась и на другие экскурсии смело, чувствуется что человек действительно влюблён в своё дело!! Встало все на места, все трудоемкие для восприятия моменты династии Медичи)однозначно стоит идти, емко, интересно и познавательно! Большое спасибо!!
30 октября 2018
Спасибо Екатерине за интересную экскурсию. Благодаря ее увлеченному рассказу погружаешься в то время, где жили интересные и страстные люди, вникаешь в логику мыслей людей, творящих историю. Екатерина профессионально расскрывает все секреты дворца Векьо. Очень рекомендую!

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