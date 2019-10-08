5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Площадь-музей

На площади Синьории легко растеряться среди огромного количества скульптур. Я расскажу вам о том, как они между собой связаны — ведь неспроста Давид Микеланджело смотрит в сторону реки Арно, а справа от него находится скульптура «Геркулес и Какус» Бандинелли! Вы узнаете о страданиях Челлини в день, когда отливали статую «Персей с головой Медузы», и увидите памятную плиту, связанную с Новым годом.

История и легенды старого дворца

Вы отправитесь в Палаццо Веккьо — место, где впервые во Флоренции соединились воедино правительство и частные покои семьи Медичи. Вас встретит живописный внутренний дворик, построенный Микелоццо и оформленный Вазари. Внутри вы посетите знаменитый Зал Пятисот и узнаете, есть ли на самом деле за картиной Вазари фреска Леонардо Да Винчи. В Студиоло Франческо I представите, как он занимался алхимией, найдёте потайную дверь и раскроете скрытый смысл аллегорий.

Великолепие залов

На втором этаже дворца вас ждут апартаменты Стихий, зал Аудиенций и покои Элеоноры Толедской, куда вновь и вновь возвращался Козимо I после смерти любимой жены. А также Зал Лилий, где вы увидите оригинал статуи Донателло «Юдифь и Олоферн» и Зал Карт Мира, где спрятан потайной ход!

Увидеть город с высоты 94 метров

По желанию (и если не будет дождя) вы подниметесь на башню Палаццо Веккьо. А по пути увидите ту самую темницу, где ожидали приговора сначала Козимо Старший, а затем и Джироламо Савонарола — флорентийцы ласково называют эту камеру «alberghetto» (гостиничка).