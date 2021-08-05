Говорят, что современный Рим стоит одной ногой в прошлом, а другой — в настоящем. В столице Италии, древности, уходящие корнями в 2 000 лет назад, соседствуют с гламурной индустрией моды.

В итальянском Hard Rock Cafe вас ждет жизнерадостная современная атмосфера, стильные сувениры под брендом Hard Rock и целый пантеон ценных предметов из истории рок-н-ролла. Хотите порадовать себя хорошей едой и напитками?

Присоединяйтесь к веселью во всемирно известном Hard Rock Cafe в Риме, где вы сможете не только отведать отличные блюда на любой вкус, но и полюбоваться итальянской столицей через огромные окна. Hard Rock Cafe идеально подходит, чтобы разглядывать окружающих людей — это неотъемлемая часть римской культуры. Поэтому, когда вы окажетесь в Риме в поисках обновок для гардероба или «сладкой жизни», посетите Hard Rock Cafe. Здесь вы найдете все, чего мог бы пожелать любой император (колесница в ассортимент не входит).

Gold Menu (два блюда):

Основное блюдо на выбор:

Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).

Бургер Moving Mountains (веганский бургер).

Сэндвич с курицей на гриле.

Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.

Салат цезарь с курицей на гриле.

Куриные наггетсы Tupelo.

Десерт:

Брауни.

Напиток на выбор:

Безалкогольный напиток, кофе или чай.

Бриллиантовое меню (три блюда).

Закуска —

Свежий салат

Основное блюдо на выбор:-

Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).

Бургер Moving Mountains (веганский бургер).

Копченое барбекю.

Лосось на гриле.

Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.

Салат со стейком.

Курица-грилль.

Десерт:

Шоколадный торт.

Один напиток на выбор: