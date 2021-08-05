Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите в Hard Rock Cafe в Риме без очереди
Взгляните на памятные предметы из истории рока и уникальные сувениры Hard Rock
Порадуйте себя вкусной едой, такой как чизбургеры и сандей с горячим фаджем
Говорят, что современный Рим стоит одной ногой в прошлом, а другой — в настоящем. В столице Италии, древности, уходящие корнями в 2 000 лет назад, соседствуют с гламурной индустрией моды.
В итальянском Hard Rock Cafe вас ждет жизнерадостная современная атмосфера, стильные сувениры под брендом Hard Rock и целый пантеон ценных предметов из истории рок-н-ролла. Хотите порадовать себя хорошей едой и напитками?
Присоединяйтесь к веселью во всемирно известном Hard Rock Cafe в Риме, где вы сможете не только отведать отличные блюда на любой вкус, но и полюбоваться итальянской столицей через огромные окна. Hard Rock Cafe идеально подходит, чтобы разглядывать окружающих людей — это неотъемлемая часть римской культуры. Поэтому, когда вы окажетесь в Риме в поисках обновок для гардероба или «сладкой жизни», посетите Hard Rock Cafe. Здесь вы найдете все, чего мог бы пожелать любой император (колесница в ассортимент не входит).
Еда (ужин из двух или трех блюд, а также безалкогольный напиток, кофе или чай)
Приоритетная рассадка
Что не входит
Чаевые
Алкогольные напитки
Дополнительная еда
Покупка сувениров
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Состав меню может меняться и зависит от наличия блюд
Детское меню (для детей до 11 лет) можно оплатить прямо в ресторане в день посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
G
Giulia
5 авг 2021
Locale caratteristico in pieno centro a Roma, hamburger e brownie molto buoni! Unica nota: immagino che i tavoli all'aperto siano stati allestiti velocemente per via del covid però l'attuale configurazione (tavoli su marciapiede con prato artificiale e ombrellone) non è all'altezza del resto del locale e della via in cui è ospitato… Da migliorare perchè in questo modo si perde molto dell'atmosfera hard rock e sembra di mangiare in una comunissima panineria!
J
Javier
29 фев 2020
This was a very good experience, however I see that for a Diamond menu, Hard Rock Cafe Rome has diminished what other Hard Rock Cafes in other European cities have as there was no free refilling of the soda served and the famous T-Shirt that the Diamond option used to have, does not exist here
M
Milagros
19 авг 2019
As there was no Queue to start with it was point less… The Menu was very Limited with a set desert which was a chocolate brownie with ice cream and whipped cream. The service was great… value for money was very good but the choice was very limited …