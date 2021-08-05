Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди

Воспользуйтесь приоритетной VIP-посадкой в кафе Hard Rock в Риме и почувствуйте себя рок-звездой

4.5
434 отзыва
В группе
до 100 чел.
Воспользуйтесь приоритетной VIP-посадкой в кафе Hard Rock в Риме и почувствуйте себя рок-звездой.

Порадуйте себя классическими американскими блюдами в легкой атмосфере и купите уникальные подлинные сувениры на память о вашем визите.
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Hard Rock Cafe в Риме: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Пройдите в Hard Rock Cafe в Риме без очереди
  2. Взгляните на памятные предметы из истории рока и уникальные сувениры Hard Rock
  3. Порадуйте себя вкусной едой, такой как чизбургеры и сандей с горячим фаджем
Говорят, что современный Рим стоит одной ногой в прошлом, а другой — в настоящем. В столице Италии, древности, уходящие корнями в 2 000 лет назад, соседствуют с гламурной индустрией моды.
В итальянском Hard Rock Cafe вас ждет жизнерадостная современная атмосфера, стильные сувениры под брендом Hard Rock и целый пантеон ценных предметов из истории рок-н-ролла. Хотите порадовать себя хорошей едой и напитками?
Присоединяйтесь к веселью во всемирно известном Hard Rock Cafe в Риме, где вы сможете не только отведать отличные блюда на любой вкус, но и полюбоваться итальянской столицей через огромные окна. Hard Rock Cafe идеально подходит, чтобы разглядывать окружающих людей — это неотъемлемая часть римской культуры. Поэтому, когда вы окажетесь в Риме в поисках обновок для гардероба или «сладкой жизни», посетите Hard Rock Cafe. Здесь вы найдете все, чего мог бы пожелать любой император (колесница в ассортимент не входит).

Gold Menu (два блюда):

    Основное блюдо на выбор:

    • Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).
    • Бургер Moving Mountains (веганский бургер).
    • Сэндвич с курицей на гриле.
    • Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.
    • Салат цезарь с курицей на гриле.
    • Куриные наггетсы Tupelo.

    Десерт:

    • Брауни.

    Напиток на выбор:

    • Безалкогольный напиток, кофе или чай.
    • Бриллиантовое меню (три блюда).
    Закуска —
    • Свежий салат
    Основное блюдо на выбор:-
    • Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).
    • Бургер Moving Mountains (веганский бургер).
    • Копченое барбекю.
    • Лосось на гриле.
    • Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.
    • Салат со стейком.
    • Курица-грилль.

    Десерт:

    • Шоколадный торт.

    Один напиток на выбор:

    • Безалкогольный напиток, кофе или чай.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Еда (ужин из двух или трех блюд, а также безалкогольный напиток, кофе или чай)
    • Приоритетная рассадка
    Что не входит
    • Чаевые
    • Алкогольные напитки
    • Дополнительная еда
    • Покупка сувениров
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Важная информация
    • Состав меню может меняться и зависит от наличия блюд
    • Детское меню (для детей до 11 лет) можно оплатить прямо в ресторане в день посещения
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    G
    5 авг 2021
    Locale caratteristico in pieno centro a Roma, hamburger e brownie molto buoni! Unica nota: immagino che i tavoli all'aperto siano stati allestiti velocemente per via del covid però l'attuale configurazione (tavoli su marciapiede con prato artificiale e ombrellone) non è all'altezza del resto del locale e della via in cui è ospitato… Da migliorare perchè in questo modo si perde molto dell'atmosfera hard rock e sembra di mangiare in una comunissima panineria!
    J
    29 фев 2020
    This was a very good experience, however I see that for a Diamond menu, Hard Rock Cafe Rome has diminished what other Hard Rock Cafes in other European cities have as there was no free refilling of the soda served and the famous T-Shirt that the Diamond option used to have, does not exist here
    M
    19 авг 2019
    As there was no Queue to start with it was point less… The Menu was very Limited with a set desert which was a chocolate brownie with ice cream and whipped cream. The service was great… value for money was very good but the choice was very limited …
    Ещё 431 отзыв

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