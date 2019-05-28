Прогулка по самым любопытным уголкам правого берега Тибра

5
4 отзыва
Приглашаю познакомиться с достопримечательностями, которые находятся на правом берегу Тибра.

Речь идет не только о городе-государстве Ватикан — многие путешественники часто и не подозревают, что, кроме Ватикана, с другой стороны Тибра находятся множество интересных мест! Мы без суеты и толп туристов насладимся самыми красивыми видами на Рим и Ватикан с Яникульского холма.

Попадем в самый колоритный римском район — Трастевере, название которого так и переводится «через Тибр».

Прогулка рекомендована всем, кто хочет узнать, услышать и увидеть в Риме как можно больше!
По ту сторону Тибра
По ту сторону Тибра
По ту сторону Тибра
По ту сторону Тибра
По ту сторону Тибра
По ту сторону Тибра

Программа

Мы начнём прогулку от моста Ангелов перед замком Святого Ангела, и вы узнаете множество любопытных фактов об этом архитектурном ансамбле. Например, почему постройки на самом деле раньше не имели отношения к ангелу, а замок задумывался совсем не как замок.

Затем нас ждёт город-государство Ватикан: мы познакомимся с его историей, полюбуемся громадой фасада собора Святого Петра и узнаем все архитектурные секреты одноименной площади, сотворённой легендарным архитектором и скульптором римского барокко Лоренцо Бернини.

Далее наш путь лежит на один из древнейших римских холмов — Яникульский. И хотя он не входит в классическую «семерку» римских холмов, это не делает его менее богатым историей и легендами. Кроме того, с Яникульского холма открывается роскошная панорама Рима и Ватикана, которой мы обязательно полюбуемся.

Спустившись с Яникула, мы попадем в самый живой, колоритный и аутентичный район центра — Трастевере. Здесь я помогу вам отыскать то, что понравится именно вам: великолепные базилики и церкви, дизайнерские лавки и магазины, узенькие улочки и дома, увитые плющом, римские дворики и переулки и, конечно же, массу симпатичных трактиров и остерий, где можно отведать настоящую римскую пасту и пиццу.

Организационные детали

Посещение собора Святого Петра возможно по предварительной договоренности и желанию путешественников.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Здравствуйте. Меня зовут Анна и я профессиональный гид в Риме. Я родом из Санкт-Петербурга, а в Вечный город я переехала 10 лет назад по большой любви — любви к этому городу. Я получила диплом в Римском Университете, мы изучали историю Древнего Рима, археологию, историю искусств, во время учебы я начала показывать мой любимый город туристам. Так постепенно я стала гидом, чему безумно рада, ведь это профессия мечты! Я очень люблю необычные маршруты. Моя цель — чтобы на моей экскурсии вы узнали и увидели то, чего нет в путеводителях! Жду вас в Риме!
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4 настоящих отзыва от туристов

Т
28 мая 2019
Все прошло замечательно. Ребёнку 11 лет не тяжело, все понятно. Анна отлично все рассказала и объяснила и ответила на все интересующие вопросы. Рекомендую!
К
5 апр 2016
Экскурсия очень понравилась! Я приезжала в третий раз в Рим и казалось бы все уже исходила, многое видела, поэтому решила в этот приезд познакомиться по-ближе с достопримечательностями за Тибром, которых особо и не знала и не прогадала! Мне очень понравилась прогулка по холму Джаниколо, туристов там почти нет, самим туда сложновато найти дорогу, виды захватывают дух, очень красиво. Интересно было узнать новые факты о Ватикане и о жизни Святого Петра, на этом холме Анна нам показала храм, посвященный Петру. Также понравился район Трастевере, настоящий римский колорит, много ресторанчиков, где можно покушать и просто посидеть на улице с бокалом вина. На экскурсии были с подругой, она была впервые в Риме и ей тоже очень понравилось. Спасибо большое. Рекомендуем для тех, кто хочет спокойно прогуляться по нетуристическому Риму и насладиться видами на город с высоты. У Ватикана народу было очень много, поэтому мы побывали только на площади.
И
29 мар 2016
К сожалению в своих ожиданиях обманулись. Получили неспешную малоинформативную и малоэмоциональную прогулку. То что потом прочитала в путеводителе и в нете, набрав заданную тему, показалось интереснее. Думаю Анне надо поменять метод ведения этой экскурсии. Ну не должен путешественник скучать во время экскурсии и ждать крупицы информации!
Т
6 мая 2015
спасибо большое Анне за экскурсию по ту сторону Тибра. С погодой нам не очень повезло, моросил дождь, но это никак не повлияло на нашу прогулку. Мы успели много интересного о Риме узнать и побывать в местах не столь наполненных туристами, но богатых легендами и достопримечательностями. Спасибо Анне также за советы, где можно недорого и вкусно поесть и пройтись по магазинам. И еще, что очень важно - Анна помогла нам добраться из Аэропорта до места проживания, прислав подробное расписание местного транспорта.
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