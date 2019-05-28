Программа

Мы начнём прогулку от моста Ангелов перед замком Святого Ангела, и вы узнаете множество любопытных фактов об этом архитектурном ансамбле. Например, почему постройки на самом деле раньше не имели отношения к ангелу, а замок задумывался совсем не как замок.

Затем нас ждёт город-государство Ватикан: мы познакомимся с его историей, полюбуемся громадой фасада собора Святого Петра и узнаем все архитектурные секреты одноименной площади, сотворённой легендарным архитектором и скульптором римского барокко Лоренцо Бернини.

Далее наш путь лежит на один из древнейших римских холмов — Яникульский. И хотя он не входит в классическую «семерку» римских холмов, это не делает его менее богатым историей и легендами. Кроме того, с Яникульского холма открывается роскошная панорама Рима и Ватикана, которой мы обязательно полюбуемся.

Спустившись с Яникула, мы попадем в самый живой, колоритный и аутентичный район центра — Трастевере. Здесь я помогу вам отыскать то, что понравится именно вам: великолепные базилики и церкви, дизайнерские лавки и магазины, узенькие улочки и дома, увитые плющом, римские дворики и переулки и, конечно же, массу симпатичных трактиров и остерий, где можно отведать настоящую римскую пасту и пиццу.

Организационные детали

Посещение собора Святого Петра возможно по предварительной договоренности и желанию путешественников.