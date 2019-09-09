Путешествие в эпоху Ренессанса Улица Виа Джулия, протянувшаяся от моста Систо до базилики Сан-Джовaнни-деи-Фиорентини, словно застыла в прошлом, вобрав в себя не только архитектурные стандарты, но и сам дух эпохи Возрождения. Её палаццо — дворцы Фарнезе, Риччи и Фальконери, её церкви — базилики Санта-Мария-дель-Орaционе-э-Морте и Сан-Катарина-де-Сиена, её изящные арочные проёмы и один из первых банков в Риме — всё это декорации Ренессанса. Когда-то здесь жили важные лица из прилежащего Ватикана и располагалась тюрьма XVII века, а теперь в этой тюрьме находится Музей криминологии, и улочку облюбовали другие богачи. Виа Джулия — это великая красота, способная перемещать во времени.
Дольче вита Очень часто путешественники, бродящие по центру Рима, упускают шанс побывать в местах, где можно сполна насладиться итальянской «сладкой жизнью», прочувствовать её тягучий ритм и, при желании, провести время так, как это делает римская богема. Виа Джулия — именно такое место. Достаточно просто пройтись по ней, взглянуть на средоточие творческих решений зодчих, ощутить «толщину» налёта времени, и вот она, застыла в солнечных лучах — дольче вита. Не откажите себе в этом удовольствии, приехав в Рим впервые или возвращаясь сюда уже в который раз.
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Меня зовут Елена, я лицензированный гид. Вот уже много лет моя профессиональная деятельность тесно связана со сферой туризма. А от вечного города Рим у меня не проходящий синдром Стендаля :) В ходе моей работы я объединилась с другими профессиональными гидами , и мы вместе предоставляем свои услуги не только в Риме, но и в других регионах Италии. Совместно мы делаем путешественников счастливыми — это наш главный девиз! Мы очень дружелюбно, позитивно и интересно проводим экскурсии, с удовольствием делимся своими знаниями и секретами итальянской жизни. Для меня, как для человека любящего свое дело, важно уметь чувствовать аудиторию, стараться быть с людьми на одной волне, понять их ожидания. Только опираясь на интерес слушателей, можно нести доброе, прекрасное и вечное. Во время путешествия нестрашно чего-то не услышать, вот не увидеть что-то интересное — это обидно. Со мной всегда легко, весело и увлекательно и вкусно!
Наш гид Елена провела нас по историческому району Гетто с двориками 15-16 века. Интересный нетрадиционный маршрут. Мы узнали и увидели много нового, хотя в Риме уже не первый раз. У Елены приятная манера подачи материала, чувствуются глубокие знания материала и желание поделиться ими с туристами. В общении доброжелательна. Большое ей спасибо.
Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города
Это гастрономическое приключение приведет вас к самым интересным дегустационным уголкам Рима от аутентичного рынка до рыбацкой лавки. Устрицы и лангусты, трюфели и сыры, сицилийские канноли и просекко — деликатесы итальянской кухни превратятся для вас в настоящую симфонию вкусов и ароматов!
Разобраться в итальянской кухне и научиться готовить настоящую пасту под руководством шеф-повара
На этой экскурсии вам предстоит познакомиться с римской культурой через местную кухню! Вы окажетесь в уютной таверне знаменитого района Сан-Лоренцо, где за пару часов узнаете всё самое интересное об итальянской пасте, получите несколько ценных советов от римского шеф-повара и своими руками приготовите вкуснейшую пасту. А завершится мастер-класс итальянским ужином с бокалом вина и только что приготовленным вами кулинарным шедевром.
Узнать историю главного блюда Италии и научиться его готовить
Пицца — итальянское блюдо, которое любят и далеко за пределами Италии! Родившись как нехитрая еда итальянских крестьян, пицца веками обретала новые оттенки вкуса. Вы узнаете, как это кулинарное изделие завоевало мировое признание, и под руководством шеф-повара приготовите традиционную пиццу в аутентичной римской таверне.
Услышать факты и домыслы о легендарной императорской резиденции, на месте которой построили Колизей
Приглашаю вас отправиться в историко-археологическое путешествие во второй век к одному из самых интересных и сложных зданий, когда-либо построенных человеком. Вы увидите лишь руины обнаруженного в 16 веке дворца, но видео-презентации, макеты и живые рассказы помогут представить, каким чудом когда-то владел Вечный город.
Сказочные виды Тирренского моря, история о родине императоров, купание в гротах и паста от капитана!
В пятичасовом путешествие вдоль берегов острова Понца вы оцените его красоту со всех ракурсов и познакомитесь с насыщенной историей региона Лацио. Во время остановок в гротах и пещерах сможете вдоволь накупаться и рассмотреть подводный мир. А также отведаете пасту в прекрасном исполнении капитана с прохладным вином.
Итальянцы знают толк в красоте и вкусах, а римское джелато — это настоящая вкусная красота! Мы предлагаем вам на два часа превратиться в настоящего маэстро мороженого — джелатаро — и приготовить ваше собственное мороженое. Во время мастер-класса вас также ждёт экскурс в историю лакомства и небольшая дегустация.
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Вам предстоит полностью погрузиться в историю Древнего Рима и посетить главные памятники античности: Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Колизей без многочасовой очереди на входе. Вы откроете для себя величайшую империю древнего мира, рассматривая сохранившиеся памятники. Приготовьтесь почувствовать дыхание тысячелетий в самом сердце Вечного города!
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере. Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
Изучить историю квартала в деталях и плениться его завораживающей атмосферой
На прогулке вы в полной мере ощутите магию самого живописного района Рима. Откроете тайны древних базилик, изучите фрески Пьетро Каваллини и услышите предание об основании ордена бенедиктинцев. Узнаете о знаменитых аристократах и увидите домик возлюбленной Рафаэля. А также поймете, что делало особенными жителей Трастевере, и познакомитесь с их самобытными традициями.
Историческая прогулка по главным местам Античного Рима
История Римской империи, которую мы изучали в школе, обычно состояла из скудного описания общего хода исторических событий. Поэтому современным людям сложно представить жизнь и образ мыслей людей Античной эпохи. А без этого невозможно увидеть Римскую цивилизацию как грандиозное историческое явление, которому не было равных по масштабам и влиянию. Заглянуть в это и есть задача экскурсии.
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Итальянская столица знаменита не только античными постройками, но и стилем барокко, прекрасно передающем ее живую и хаотичную атмосферу. Вы узнаете, почему именно Рим стал родиной барокко, что характерно для этого направления и как 500-летним творениям удается впечатлять нас по сей день.