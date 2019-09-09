Знакомство со старинной улицей Виа Джулия позволит вам окунуться в эпоху Ренессанса и увидеть живой кусочек Рима, который не менял свой облик уже несколько столетий. Многочисленные фонтанчики из лепнины античных храмов, яркий рынок на Кампо деи Фиори, где с XV века продают цветы (а теперь и итальянские продукты и специи), и каменные скамейки, которым больше пятисот лет. Длинная и прямая Виа Джулия — временной коридор в период Возрождения и его историю и именно та часть Рима, где вы почувствуете, что такое итальянская дольче вита.

Что вас ожидает

Путешествие в эпоху Ренессанса

Улица Виа Джулия, протянувшаяся от моста Систо до базилики Сан-Джовaнни-деи-Фиорентини, словно застыла в прошлом, вобрав в себя не только архитектурные стандарты, но и сам дух эпохи Возрождения. Её палаццо — дворцы Фарнезе, Риччи и Фальконери, её церкви — базилики Санта-Мария-дель-Орaционе-э-Морте и Сан-Катарина-де-Сиена, её изящные арочные проёмы и один из первых банков в Риме — всё это декорации Ренессанса. Когда-то здесь жили важные лица из прилежащего Ватикана и располагалась тюрьма XVII века, а теперь в этой тюрьме находится Музей криминологии, и улочку облюбовали другие богачи. Виа Джулия — это великая красота, способная перемещать во времени.

Дольче вита

Очень часто путешественники, бродящие по центру Рима, упускают шанс побывать в местах, где можно сполна насладиться итальянской «сладкой жизнью», прочувствовать её тягучий ритм и, при желании, провести время так, как это делает римская богема. Виа Джулия — именно такое место. Достаточно просто пройтись по ней, взглянуть на средоточие творческих решений зодчих, ощутить «толщину» налёта времени, и вот она, застыла в солнечных лучах — дольче вита. Не откажите себе в этом удовольствии, приехав в Рим впервые или возвращаясь сюда уже в который раз.