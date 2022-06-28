Горная страна Дагестан. Мототур

Самый информативно насыщенный маршрут, позволяющий за короткое время познакомится с самой южной республикой России. Мы

Самый информативно насыщенный маршрут, позволяющий за короткое время познакомится с самой южной республикой России. Мы знаем о Дагестане все и покажем вам самое интересное!
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
Горная страна Дагестан. Мототур
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Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим самый глубочайший в Европе каньон
Каспийский монстр
Каспийский монстр
Посмотрим на необычную советскую разработку — ударный экраноплан-ракетоносец
Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Отправимся на экскурсию в самое знаменитое заброшенное село в Дагестане
На мотоциклах по Дагестану
На мотоциклах по Дагестану
Объедем самые знаковые места Дагестана, насладимся местной природой и культурой

Описание

Вы увидите топовые достопримечательности Дагестана, насладитесь видами уникальной природы и горной местности. И конечно, вас ждет традиционное кавказское гостеприимство местных жителей, щедрая кухня и полное погружение в культуру горцев.

В зависимости от даты тура, маршрут пройдет от Махачкалы до Дербента, либо в обратную сторону.

Программа тура по дням

1 день
Прилет в Махачкалу, трансфер до Главрыбы 100 км

В 10–12 часов прилёт в Махачкалу. В аэропорту Уйташ встреча и знакомство.

Отправление на микроавтобусе в сторону Хасавьюрта.

По дороге нас ждёт экскурсия на самую высокую дюну европы, Бархан Сарыкум, далее мы проследуем на нашем микроавтобусе на Чиркейское водохранилище и полюбуемся видами на Сулакский каньон.

Потом отправимся до отеля на берегу реки Сулак.

Вечером на ужин нас ждёт свежевыловленная форель. Ужин в национальном ресторане с дегустацией дербентского коньяка.

Употребление алкоголя может быть запрещено в священный месяц Рамадан.

2 день
Главрыба — Хунзах, 170 км

После завтрака в отеле отправляемся горными дорогами на красивейший Харибский перевал, который в 9 веке штурмовал знаменитый завоеватель востока Надиршах.

После гравийных дорог Хариба нас ждёт непродолжительная асфальтовая секция, мы остановимся на обед на берегу Аварского Койсу-реки берущей начало в ледниках ГКХ.

Подкрепившись блюдами национальной кухни, мы движемся дальше на север.

Следующей остановкой будет уникальное творение природы — Матласская чаша. Это лабиринт из узких ходов и огромных залов, которые сделаны природой за миллионы лет.

Полюбуемся красивым водопадом не далеко от обзорной площадки с памятником Льву Толстому и Хаджимураду. Ночёвка у нас будет в этно-хостеле «Каньон» в селе Хунзах.

3 день
Хунзах — Чох, 80 км

Сегодня наш день начнётся на смотровой площадке величественного водопада Тобот.

Мы посетим русскую крепость 19 века в Хунзахе, полюбуемся головокружительными видами Дагестанских гор с кромки перевала.

Спустимся по головокружительному серпантину к Аварскому Койсу и продолжим свой путь по короткой асфальтовой секции до Карадахской теснины.

После прогулки по ущелью мы преодолеем ещё один перевал и спустимся к плотине Гунибской ГЭС. Ночуем в Этно-Доме в селе Чох.

4 день
Чох — Кубачи, 120 км

После завтрака мы отправимся в аул призрак Гамсутль. Последний житель покинул его 15 лет назад, и с тех пор аул разрушается под воздействием дождей и ветров.

Аул раскинулся как стекающая вулканическая лава на гребне горы Гамсутльмеэр, на высоте 1730 метров над уровнем моря.

К аулу можно подняться по узкой тропе только пешком или на лёгком эндуро.

После головокружительной экскурсии в Гамсутль мы отправимся к другому не менее интересному объекту — подземному водопаду на речке Салта.

Следуя по дороге, мы увидим уже рукотворное чудо — знаменитые Дагестанские пирамиды. Это склоны гор, превращённые руками местных жителей в террасы для земледелия.

5 день
Кубачи — Дербент, 130 км

День начнём с посещения музея ювелирного комбината в селе Кубачи, где хранятся уникальные образцы ювелирных изделий знаменитых Кубачинских мастеров.

В музее «Сторожевая Башня» нам расскажут про быт и обычаи горцев.

А свой путь в Дербент мы продолжим вдоль красивого ущелья.

Поднимемся на перевал и после спуска с него полюбуемся водопадом в селении Хучни.

Ну а шашлычок из местной баранины под шум водопада укрепит наши силы, и мы продолжим свой путь дальше.

Следующим объектом станет «Каспийский монстр». Так называли советский экраноплан «Лунь» натовские эксперты.

Лунь величественно покоится на песчаном берегу Каспийского моря, недалеко от Дербента.

Подход/подъезд к экраноплану всё время меняется, потому что ведутся работы по созданию военного парка вокруг этой махины.

В любом случае, фотку на фоне «монстра» мы выложим в сторис.

До Дербента остаётся 15-20 км.

После мойки мотоциклов мы заселяемся в отель, а потом за столом Дербентского ресторана на заключительном ужине поделимся впечатлениями от нашего путешествия.

6 день
Дербент — Махачкала, трансфер в аэропорт 110 км

После завтрака наш микроавтобус отвезет Вас в аэропорт Уйташ.

Время вылета — 1416 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отелях 3–4* и гостевых домах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в аэропорт Махачкалы
  • Проживание в двухместном номере в отелях 3-4* и гостевых домах
  • Завтраки
  • Аренда мотоцикла HONDA XR250
  • Бензин
  • Сопровождение опытного гида на мотоцикле
  • Страхование мотоцикла
  • Техническая поддержка
  • Машина сопровождения для перевозки багажа, запаса продуктов и воды
  • Экскурсии
Что не входит
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно (~10 тыс. с багажом)
  • Обеды и ужины (~800-1000 руб. /день)
  • Медицинская страховка
  • Прокат мотоэкипировки (шлем, мотоботы, защита при наличии размеров)
  • Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
  • Залог за арендуемый мотоцикл 10 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Организованное мотопутешествие отличается от самостоятельного. С собой нужно взять вещи только для себя, а обо всем, что касается мотоцикла и его технического обслуживания, мы позаботимся сами.

На мотоциклах мы поедем налегке, ваш багаж будет передвигаться отдельно в машине сопровождения.

Главное — иметь при себе паспорт, водительское удостоверение, деньги, а на себе и экипировку.

Документы, деньги:

  • паспорт РФ;
  • вод. удостоверение кат. «А»;
  • страховка от НС;
  • копии всех документов;
  • наличные деньги;
  • 2 кредитные карты (лучше разных банков).

Одежда:

  • носки 3 пары;
  • 3-е трусов;
  • шорты;
  • джинсы;
  • ремень;
  • 3 футболки;
  • 2 флисовые кофты;
  • кроссовки;
  • пляжные тапки.

Личная гигиена:

  • туалетная бумага;
  • паста, щетка;
  • шампунь, мыло;
  • бритва, одеколон;
  • дезодорант твёрдый;
  • салфетки влажные;
  • салфетки сухие;
  • полотенце.

Аптечка:

  • Тур-лидер имеет при себе аптечку первой помощи. Там есть наиболее распространённые препараты. Возьмите персональные препараты.

Мотоэкипировка:

  • мотоштаны;
  • мотокуртка (по сезону);
  • мотоботы;
  • мотошлем;
  • мотоперчатки 2 пары (тёплые и тонкие);
  • мотоноски;
  • термобелье (верх и низ);
  • рюкзак;
  • гидратор;
  • дождевые (мембранные) штаны;
  • куртка;
  • черепаха или другая защита тела;
  • джерси;
  • баф/подшлемник.

Гаджеты:

  • смартфон+ зарядка (лучше 2);
  • PowerBank;
  • Go Pro + крепления + доп. аккумулятор;
  • +провод для зарядки;
  • фотоаппарат + доп аккумулятор;
  • навигатор+карты (по желанию);
  • тройник в розетку 220.

Прочее:

  • солнцезащитные очки;
  • фонарик на лоб;
  • подарки для новых друзей (магнитики);
  • ручка, блокнот;
  • зажигалка;
  • антимоскитное средство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.

Какие мотоциклы предусмотрены в туре?

Мы путешествуем на мотоциклах Honda XR 250. Это эндуро мотоцикл, который никогда не подведет: легкая управляемость, оптимальный вес — 119 кг, электростартер, отличная тяга на низах, жесткая рама и подвеска, большой клиренс и компактный двигатель.

На XR250 могут поехать как новички, желающие присоединиться к классу внедорожных мотоциклов, так и опытные поклонники эндуро, которые ценят этот мотоцикл за феноменальные надежность и выносливость. На мотоциклах Honda XR 250 можно двигаться как по бездорожью, так и по асфальту.

Машина сопровождения

Ваш багаж, запас воды, аптечка, топливо для мотоциклов, запчасти для ремонта, покрышки и много других полезных вещей помещаются в идеальный для горного внедорожья UAZ PATRIOT.

Машина сопровождения едет неподалеку, но не по тому же маршруту, что мотоциклы (экстремальные трассы и узкие горные тропы не для громоздкого автомобиля).

В течение дня мы обычно несколько раз встречаемся с машиной сопровождения, но бывают моменты, когда встреча происходит только по вечерам, уже на ночной стоянке в отеле.

Обычно мы просим по утрам всех участников тура взять из машины то, что им понадобится днем, но если, например, резко похолодает и вам захочется переодеться, мы всегда можем связаться с водителем и попросить его подъехать.

Если по каким-то причинам вы устанете и захотите отдохнуть, вы можете продолжить движение в машине — в ней хватит места и для пассажира, и для мотоцикла. Ваш комфорт и безопасность для нас — на первом месте!

По каким дорогам мы поедем?

Мы используем гравийные, грунтовые и асфальтированные дороги, а иногда в горах есть труднодоступные участки бездорожья. Но мы всегда выбираем путь в зависимости от уровня подготовки участников. И главная задача — ехать по дорогам, по которым не смогут проехать дорожные мотоциклы.

Могу ли я внести свои собственные пожелания и изменения в маршрут?

Да, можете. Мы всегда учитываем пожелания каждого и по возможности вносим изменения в маршрут, если всех участников группы это устраивает.

Должен ли я все время оставаться с группой?

Большую часть маршрута мы едем вместе. Вечером у каждого есть возможность провести время по собственному плану.

Можно ли организовать индивидуальный мототур для мотоклуба или компании друзей?

Конечно. Мы можем изменить текущий маршрут или разработать индивидуальный маршрут для группы от 2 человек.

Могу ли я взять с собой пассажира?

К сожалению, это невозможно, потому что мы используем легкий эндуро мотоцикл. На нем невозможно двигаться по бездорожью с пассажиром. Но мы можем рассмотреть возможность участия пассажира в туре на автомобиле сопровождения.

Каков средний возраст участников тура?

Средний возраст участников — 35-50 лет. Минимальный возраст участника — 21 год. Но вы можете участвовать, даже если вам за 70, если у вас хорошая физическая подготовка.

Каковы средние температуры воздуха во время тура?

Календарь наших туров составлен так, чтобы температура была максимально комфортной для участников. Средние температурные значения от +16 до +25°C. Но иногда в горах бывает холодно, а на равнине очень жарко. Мы всегда даем рекомендации по экипировке до начала мототура.

Есть ли какие-то скидки для больших групп?

Да. При бронировании тура для 4 человек и более мы предлагаем скидку в размере 3%. Если у вас группа более 8 человек, свяжитесь с нами, и мы предложим индивидуальные условия для вашей группы.

Проезжал ли ранее гид тот маршрут, по которому поведет нас в мототуре?

По крайней мере, один из наших гидов, которые едут в каждый мототур, уже проводил эту поездку раньше или несколько раз разведывал маршрут.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧳Экскурсионные туры6-дневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

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