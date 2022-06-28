Вы увидите топовые достопримечательности Дагестана, насладитесь видами уникальной природы и горной местности. И конечно, вас ждет традиционное кавказское гостеприимство местных жителей, щедрая кухня и полное погружение в культуру горцев.
В зависимости от даты тура, маршрут пройдет от Махачкалы до Дербента, либо в обратную сторону.
В 10–12 часов прилёт в Махачкалу. В аэропорту Уйташ встреча и знакомство.
Отправление на микроавтобусе в сторону Хасавьюрта.
По дороге нас ждёт экскурсия на самую высокую дюну европы, Бархан Сарыкум, далее мы проследуем на нашем микроавтобусе на Чиркейское водохранилище и полюбуемся видами на Сулакский каньон.
Потом отправимся до отеля на берегу реки Сулак.
Вечером на ужин нас ждёт свежевыловленная форель. Ужин в национальном ресторане с дегустацией дербентского коньяка.
Употребление алкоголя может быть запрещено в священный месяц Рамадан.
После завтрака в отеле отправляемся горными дорогами на красивейший Харибский перевал, который в 9 веке штурмовал знаменитый завоеватель востока Надиршах.
После гравийных дорог Хариба нас ждёт непродолжительная асфальтовая секция, мы остановимся на обед на берегу Аварского Койсу-реки берущей начало в ледниках ГКХ.
Подкрепившись блюдами национальной кухни, мы движемся дальше на север.
Следующей остановкой будет уникальное творение природы — Матласская чаша. Это лабиринт из узких ходов и огромных залов, которые сделаны природой за миллионы лет.
Полюбуемся красивым водопадом не далеко от обзорной площадки с памятником Льву Толстому и Хаджимураду. Ночёвка у нас будет в этно-хостеле «Каньон» в селе Хунзах.
Сегодня наш день начнётся на смотровой площадке величественного водопада Тобот.
Мы посетим русскую крепость 19 века в Хунзахе, полюбуемся головокружительными видами Дагестанских гор с кромки перевала.
Спустимся по головокружительному серпантину к Аварскому Койсу и продолжим свой путь по короткой асфальтовой секции до Карадахской теснины.
После прогулки по ущелью мы преодолеем ещё один перевал и спустимся к плотине Гунибской ГЭС. Ночуем в Этно-Доме в селе Чох.
После завтрака мы отправимся в аул призрак Гамсутль. Последний житель покинул его 15 лет назад, и с тех пор аул разрушается под воздействием дождей и ветров.
Аул раскинулся как стекающая вулканическая лава на гребне горы Гамсутльмеэр, на высоте 1730 метров над уровнем моря.
К аулу можно подняться по узкой тропе только пешком или на лёгком эндуро.
После головокружительной экскурсии в Гамсутль мы отправимся к другому не менее интересному объекту — подземному водопаду на речке Салта.
Следуя по дороге, мы увидим уже рукотворное чудо — знаменитые Дагестанские пирамиды. Это склоны гор, превращённые руками местных жителей в террасы для земледелия.
День начнём с посещения музея ювелирного комбината в селе Кубачи, где хранятся уникальные образцы ювелирных изделий знаменитых Кубачинских мастеров.
В музее «Сторожевая Башня» нам расскажут про быт и обычаи горцев.
А свой путь в Дербент мы продолжим вдоль красивого ущелья.
Поднимемся на перевал и после спуска с него полюбуемся водопадом в селении Хучни.
Ну а шашлычок из местной баранины под шум водопада укрепит наши силы, и мы продолжим свой путь дальше.
Следующим объектом станет «Каспийский монстр». Так называли советский экраноплан «Лунь» натовские эксперты.
Лунь величественно покоится на песчаном берегу Каспийского моря, недалеко от Дербента.
Подход/подъезд к экраноплану всё время меняется, потому что ведутся работы по созданию военного парка вокруг этой махины.
В любом случае, фотку на фоне «монстра» мы выложим в сторис.
До Дербента остаётся 15-20 км.
После мойки мотоциклов мы заселяемся в отель, а потом за столом Дербентского ресторана на заключительном ужине поделимся впечатлениями от нашего путешествия.
После завтрака наш микроавтобус отвезет Вас в аэропорт Уйташ.
Время вылета — 14–16 ч.
Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отелях 3–4* и гостевых домах.
Организованное мотопутешествие отличается от самостоятельного. С собой нужно взять вещи только для себя, а обо всем, что касается мотоцикла и его технического обслуживания, мы позаботимся сами.
На мотоциклах мы поедем налегке, ваш багаж будет передвигаться отдельно в машине сопровождения.
Главное — иметь при себе паспорт, водительское удостоверение, деньги, а на себе и экипировку.
Документы, деньги:
Одежда:
Личная гигиена:
Аптечка:
Мотоэкипировка:
Гаджеты:
Прочее:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.
Мы путешествуем на мотоциклах Honda XR 250. Это эндуро мотоцикл, который никогда не подведет: легкая управляемость, оптимальный вес — 119 кг, электростартер, отличная тяга на низах, жесткая рама и подвеска, большой клиренс и компактный двигатель.
На XR250 могут поехать как новички, желающие присоединиться к классу внедорожных мотоциклов, так и опытные поклонники эндуро, которые ценят этот мотоцикл за феноменальные надежность и выносливость. На мотоциклах Honda XR 250 можно двигаться как по бездорожью, так и по асфальту.
Ваш багаж, запас воды, аптечка, топливо для мотоциклов, запчасти для ремонта, покрышки и много других полезных вещей помещаются в идеальный для горного внедорожья UAZ PATRIOT.
Машина сопровождения едет неподалеку, но не по тому же маршруту, что мотоциклы (экстремальные трассы и узкие горные тропы не для громоздкого автомобиля).
В течение дня мы обычно несколько раз встречаемся с машиной сопровождения, но бывают моменты, когда встреча происходит только по вечерам, уже на ночной стоянке в отеле.
Обычно мы просим по утрам всех участников тура взять из машины то, что им понадобится днем, но если, например, резко похолодает и вам захочется переодеться, мы всегда можем связаться с водителем и попросить его подъехать.
Если по каким-то причинам вы устанете и захотите отдохнуть, вы можете продолжить движение в машине — в ней хватит места и для пассажира, и для мотоцикла. Ваш комфорт и безопасность для нас — на первом месте!
Мы используем гравийные, грунтовые и асфальтированные дороги, а иногда в горах есть труднодоступные участки бездорожья. Но мы всегда выбираем путь в зависимости от уровня подготовки участников. И главная задача — ехать по дорогам, по которым не смогут проехать дорожные мотоциклы.
Да, можете. Мы всегда учитываем пожелания каждого и по возможности вносим изменения в маршрут, если всех участников группы это устраивает.
Большую часть маршрута мы едем вместе. Вечером у каждого есть возможность провести время по собственному плану.
Конечно. Мы можем изменить текущий маршрут или разработать индивидуальный маршрут для группы от 2 человек.
К сожалению, это невозможно, потому что мы используем легкий эндуро мотоцикл. На нем невозможно двигаться по бездорожью с пассажиром. Но мы можем рассмотреть возможность участия пассажира в туре на автомобиле сопровождения.
Средний возраст участников — 35-50 лет. Минимальный возраст участника — 21 год. Но вы можете участвовать, даже если вам за 70, если у вас хорошая физическая подготовка.
Календарь наших туров составлен так, чтобы температура была максимально комфортной для участников. Средние температурные значения от +16 до +25°C. Но иногда в горах бывает холодно, а на равнине очень жарко. Мы всегда даем рекомендации по экипировке до начала мототура.
Да. При бронировании тура для 4 человек и более мы предлагаем скидку в размере 3%. Если у вас группа более 8 человек, свяжитесь с нами, и мы предложим индивидуальные условия для вашей группы.
По крайней мере, один из наших гидов, которые едут в каждый мототур, уже проводил эту поездку раньше или несколько раз разведывал маршрут.