Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон сверху, мы спустимся вниз, и вы отправитесь на водную прогулку по реке на быстроходном катере.

Пустыня из советского кино

После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память.

На обратном пути мы проведем розыгрыш сувенирных подарочков:)