Сулакский каньон из Дербента

Сулакский каньон стали часто сравнивать с американским Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы...

4.5
3 отзыва
Сулакский каньон стали часто сравнивать с американским Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы своими глазами убедитесь в том, насколько это сравнение справедливо.

Со смотровой площадки над каньоном мы спустимся, чтобы сесть на катер и с ветерком прокатиться по изумрудной водной глади.

Мы также посетим бархан Сарыкум и пообедаем на форелевом хозяйстве.
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон из Дербента

Что вы увидите 🤩

  • Миатлинская ГЭС
  • посёлок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • река Сулак
  • форелевое хозяйство «Янтарное»
  • Сулакский каньон
  • бархан Сары-кум
Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон сверху, мы спустимся вниз, и вы отправитесь на водную прогулку по реке на быстроходном катере.
Пустыня из советского кино
После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память.
На обратном пути мы проведем розыгрыш сувенирных подарочков:)

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый (14+)
3 000 ₽
Детский (до 14 лет)
2 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт
  • услуги гида-проводника
  • входной билет на Бархан Сарыкум
  • прогулка на катере
  • обед
  • экскурсия по форелевому хозяйству
  • розыгрыш сувенирных подарочков на обратном пути
Что не входит
  • личные расходы
  • сувениры
  • спуск на зип-лайне (по желанию)
Место начала и завершения
ул. Буйнакского, 25, Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: вт, чт, сб, вс в 06:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

вт, чт, сб, вс в 06:00

АЯ-Тур
АЯ-Тур
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