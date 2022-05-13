3 день

Салтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, Гуниб

После завтрака утром поедем к провалившемуся сквозь землю Салтинскому водопаду.

Заглянем в прошлое в ауле-призраке Гамсутль — это одна из самых знаменитых достопримечательностей, можно сказать, дагестанский Мачу-Пикчу и в горный аул Чох.

Во второй половине дня ближе познакомимся с селом Гуниб, пройдём на смотровую площадку, откуда Гуниб рисовал Айвазовский и поучавствуем в мастер-классе по приготовлению национальной кухни.

Ночуем в Гунибе.

Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. В зависимости от времени года и от погодных особенностей стены каньона, в котором находится водопад, принимают разный цвет. Игра света в этом месте завораживает, кажется, что водопад будто парит на воде. Водопад лучше смотреть именно в самой теснине, а не сверху. Обязательно возьмите с собой сменную обувь, путь к водопаду идёт по пересыхающей речке.

Гамсутль — брошенный жителями аул, расположенный рядом с селом Чох. Селу Гамсутль около 2000 лет, и не так давно здесь кипела жизнь. Были магазины, школа, детский сад, роддом и автомобильная дорога. Люди, особенно молодёжь, стали уезжать в города за лучшей жизнью — в 2000 году в селе жили 245 человек, в 2010 — 10, в 2014 — 1. Сейчас село Гамсутль призрак, последний житель аула умер в 2015 году. Устройство поселения поражает — дома пристроены прям к скалам.