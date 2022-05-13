Утром в 8:00 встречаемся в Махачкале у отеля Лунный берег и отправляемся к Сулакскому каньону.
По реке Сулак на катере доплывём до смотровой площадки.
Пообедаем в ресторане на берегу национальной кухней — около каньона есть форелевое хозяйство, там готовят вкуснейшую рыбу.
После обеда отправимся на самый большой в Европе бархан Сарыкум, встретим там горячий дагестанский закат.
На ночь разместимся в гостинице в Махачкале.
Сулакский каньон — это визитная карточка Дагестана, его сравнивают с зелёной версией Гранд-Каньона. Увидеть его сверху со смотровых и, конечно же, прокатиться на скоростном катере по изумрудной воде — это впечатления, захватывающие дух!
Бархан Сарыкум — место, где можно ощутить себя потерянным в пустыне. Это самая крупная дюна в Европе, высота может достигать 250 метров, длина бархана — 12 км. Геологи признали его вторым по величине в мире, отдав пальму первенства бархану в Сахаре. Такая форма и рельеф песка образовалась благодаря действию ветров, которые много веков выдували песок из скал Капчугайского ущелья и выносили его к берегам озера Шура-озень.
После раннего завтрака отправляемся изучать новые места.
Через самый большой в Европе туннель (4,7 км) поедем в нагорную часть Дагестана.
Посмотрим на изумрудную воду Ирганайского водохранилища, водопад Тобот, Матласскую каменную чашу и Карадахскую теснину.
Ночевать будем в селе Гуниб.
Ирганайское водохранилище — место покоряет своим масштабом и фактурой пейзажа. Словно гигантские лапы древнего чудовища скалы уходят в толщу изумрудно-голубой воды.
Каменная чаша — это теснина в районе села Матлас, представляет собой несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой и соединенных между собой пещерами и узкими проходами. Длина теснины – 90 м., высота – 30 м., ширина – 17 м.
Карадахская теснина — уникальный памятник природы, «ворота чудес» — узкое ущелье высотой 170 метров, образованное течением реки. Стены теснины отполированы водой и имеют цветовые контрасты. На фотографиях кажется, что стены специально подсвечивают фонарем, но такой эффект создаётся сам по себе.
Водопад Тобот – внушительной высоты (70 метров) водопад расположенный на Хунзахском плато падает с обрыва живописного каньона.
После завтрака утром поедем к провалившемуся сквозь землю Салтинскому водопаду.
Заглянем в прошлое в ауле-призраке Гамсутль — это одна из самых знаменитых достопримечательностей, можно сказать, дагестанский Мачу-Пикчу и в горный аул Чох.
Во второй половине дня ближе познакомимся с селом Гуниб, пройдём на смотровую площадку, откуда Гуниб рисовал Айвазовский и поучавствуем в мастер-классе по приготовлению национальной кухни.
Ночуем в Гунибе.
Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. В зависимости от времени года и от погодных особенностей стены каньона, в котором находится водопад, принимают разный цвет. Игра света в этом месте завораживает, кажется, что водопад будто парит на воде. Водопад лучше смотреть именно в самой теснине, а не сверху. Обязательно возьмите с собой сменную обувь, путь к водопаду идёт по пересыхающей речке.
Гамсутль — брошенный жителями аул, расположенный рядом с селом Чох. Селу Гамсутль около 2000 лет, и не так давно здесь кипела жизнь. Были магазины, школа, детский сад, роддом и автомобильная дорога. Люди, особенно молодёжь, стали уезжать в города за лучшей жизнью — в 2000 году в селе жили 245 человек, в 2010 — 10, в 2014 — 1. Сейчас село Гамсутль призрак, последний житель аула умер в 2015 году. Устройство поселения поражает — дома пристроены прям к скалам.
Рано утром выезжаем в Дербент.
Здесь нас встретит местный гид, с которым посмотрим старую часть города, крепость, базар, экраноплан Лунь на берегу Каспия и многое другое.
А после визита по достопримечательностям можно отправиться на дегустацию вин в Дербентский Завод Игристых Вин или в Дербентскую винодельческую компанию. Ночуем сегодня в местном гостевом доме.
Экраноплан Лунь — это тот самый самолёт на берегу Каспийского моря. Уникальный, не имеющий аналогов в мире ракетный экраноплан проекта 903 «Лунь».
Каспийский монстр, так прозвали его на Западе, был произведён на заводе «Волга» и является единственным полностью построенным кораблём проекта из восьми планировавшихся.
Экраноплан был создан для борьбы с надводными кораблями. Этот корабль, благодаря высокой скорости движения (500 км/ч) и незаметности для радаров, мог подходить к авианосцам на расстоянии точного пуска ракеты. Программа строительства экранопланов была свёрнута с распадом СССР.
Утром можно сходить на рынок и купить много съедобных сувениров или прогуляться вдоль моря.
А ещё мы можем посетить музей ковроткачества, он находится в здании старой армянской церкви.
Дагестанские ковры бывают двух видов. В южной части Дагестана занимаются ковроткачеством ворсовых ковров, а на севере и в центре республики производят двусторонние гладкие ковры.
В музее помимо ковров представлены деревянные изделия сделанные в Унцукуле; гончарные работы из Испика, Кала, Сулевкента; экспонаты знаменитой балхарской керамики, а так же миниатюрные глиняные игрушки.
Трансфер в Махачкалу.
Рекомендуем задержаться в Махачкале на 1-2 дня, там есть что посмотреть самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в гостинице (2/4-местные номера).
Питание
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Средняя температура воздуха в Дагестане в мае +8+25 градусов, в сентября +12+30, в октябре +8+23. Возможны дожди.
Сотовая связь в Дагестане работает хорошо, доступен мобильный интернет 3g, местами 4g. Проблемы возникают только у абонентов Теле 2. Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки в горы со связью возможны перебои.
Примерно 3500 рублей на дополнительное питание.
Рекомендуем взять 2000-3000 рублей на дополнительные развлечения и покупку сувениров.
Банкоматы есть только в Махачкале и Дербенте.