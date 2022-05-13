Тур в Дагестан: горы и море

Тур по Дагестану для тех, кто хочет интересно и недорого насладиться девственной природой Кавказа

5
2 отзыва
Тур по Дагестану для тех, кто хочет интересно и недорого насладиться девственной природой Кавказа.

Нас ждут горы, море, древние аулы, каньон, настоящая пустыня и богатая древняя культура местных жителей.

Маршрут подходит для любого уровня путешественника — по локациям мы будем передвигаться на комфортном транспорте, а ночевки будут в гостевых домах и гостиницах.

Дагестан — это кавказское гостеприимство, уютные гостиницы и гостевые дома, очень вкусная еда, чистое море, бархатный песок, свободные пляжи и местные красоты, которые надолго остаются в памяти.
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Ближайшие даты:
14
сен

Что вас ожидает 🤩

Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Самая крупная дюна в Европе высотой 250 метров
Карадахская теснина
Карадахская теснина
Узкое ущелье высотой 170 метров, образованное течением реки
Экраноплан Лунь
Экраноплан Лунь
Не имеющий аналогов ракетный экраноплан на берегу моря
Гамсутль
Гамсутль
Брошенный жителями аул, можно сказать «Дагестанский Мачу-Пикчу»
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Визитная карточка Дагестана зелёная версия Гранд-Каньона
Каспийское море
Каспийское море
Крупнейшее озеро на нашей планете
МК по национальной кухне
МК по национальной кухне
Вместе с хозяйкой дома мы научимся делать ботишал
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Древняя цитадель, соединенная с Каспийским морем
Древние терассы
Древние терассы
Трассы самых древних жителей горных аулов
Перегон скота
Перегон скота
Весной и осенью пастухи перегоняют скот на пастбища
Каменная чаша
Каменная чаша
Несколько сводчатых скалистых залов с узкими проходами

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Утром в 8:00 встречаемся в Махачкале у отеля Лунный берег и отправляемся к Сулакскому каньону. 

По реке Сулак на катере доплывём до смотровой площадки. 

Пообедаем в ресторане на берегу национальной кухней — около каньона есть форелевое хозяйство, там готовят вкуснейшую рыбу. 

После обеда отправимся на самый большой в Европе бархан Сарыкум, встретим там горячий дагестанский закат. 

На ночь разместимся в гостинице в Махачкале.

Сулакский каньон — это визитная карточка Дагестана, его сравнивают с зелёной версией Гранд-Каньона. Увидеть его сверху со смотровых и, конечно же, прокатиться на скоростном катере по изумрудной воде — это впечатления, захватывающие дух!

Бархан Сарыкум — место, где можно ощутить себя потерянным в пустыне. Это самая крупная дюна в Европе, высота может достигать 250 метров, длина бархана — 12 км. Геологи признали его вторым по величине в мире, отдав пальму первенства бархану в Сахаре. Такая форма и рельеф песка образовалась благодаря действию ветров, которые много веков выдували песок из скал Капчугайского ущелья и выносили его к берегам озера Шура-озень.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум
2 день

Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская тесна, Гуниб

После раннего завтрака отправляемся изучать новые места. 

Через самый большой в Европе туннель (4,7 км) поедем в нагорную часть Дагестана. 

Посмотрим на изумрудную воду Ирганайского водохранилища, водопад Тобот, Матласскую каменную чашу и Карадахскую теснину

Ночевать будем в селе Гуниб.

Ирганайское водохранилище — место покоряет своим масштабом и фактурой пейзажа. Словно гигантские лапы древнего чудовища скалы уходят в толщу изумрудно-голубой воды.

Каменная чаша — это теснина в районе села Матлас, представляет собой несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой и соединенных между собой пещерами и узкими проходами. Длина теснины – 90 м., высота – 30 м., ширина – 17 м.

Карадахская теснина — уникальный памятник природы, «ворота чудес» — узкое ущелье высотой 170 метров, образованное течением реки. Стены теснины отполированы водой и имеют цветовые контрасты. На фотографиях кажется, что стены специально подсвечивают фонарем, но такой эффект создаётся сам по себе.

Водопад Тобот – внушительной высоты (70 метров) водопад расположенный на Хунзахском плато падает с обрыва живописного каньона.

Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская тесна, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская тесна, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская тесна, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская тесна, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская тесна, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская тесна, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская тесна, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская тесна, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская тесна, Гуниб
3 день

Салтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, Гуниб

После завтрака утром поедем к провалившемуся сквозь землю Салтинскому водопаду. 

Заглянем в прошлое в ауле-призраке Гамсутль — это одна из самых знаменитых достопримечательностей, можно сказать, дагестанский Мачу-Пикчу и в горный аул Чох. 

Во второй половине дня ближе познакомимся с селом Гуниб, пройдём на смотровую площадку, откуда Гуниб рисовал Айвазовский и поучавствуем в мастер-классе по приготовлению национальной кухни. 

Ночуем в Гунибе.

Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. В зависимости от времени года и от погодных особенностей стены каньона, в котором находится водопад, принимают разный цвет. Игра света в этом месте завораживает, кажется, что водопад будто парит на воде. Водопад лучше смотреть именно в самой теснине, а не сверху. Обязательно возьмите с собой сменную обувь, путь к водопаду идёт по пересыхающей речке.

Гамсутль — брошенный жителями аул, расположенный рядом с селом Чох. Селу Гамсутль около 2000 лет, и не так давно здесь кипела жизнь. Были магазины, школа, детский сад, роддом и автомобильная дорога. Люди, особенно молодёжь, стали уезжать в города за лучшей жизнью — в 2000 году в селе жили 245 человек, в 2010 — 10, в 2014 — 1. Сейчас село Гамсутль призрак, последний житель аула умер в 2015 году. Устройство поселения поражает — дома пристроены прям к скалам.

Салтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, ГунибСалтинский водопад, Гамсутль, аул Чох, Гуниб
4 день

Гуниб — Дербент

Рано утром выезжаем в Дербент. 

Здесь нас встретит местный гид, с которым посмотрим старую часть города, крепость, базар, экраноплан Лунь на берегу Каспия и многое другое. 

А после визита по достопримечательностям можно отправиться на дегустацию вин в Дербентский Завод Игристых Вин или в Дербентскую винодельческую компанию. Ночуем сегодня в местном гостевом доме.

Экраноплан Лунь — это тот самый самолёт на берегу Каспийского моря. Уникальный, не имеющий аналогов в мире ракетный экраноплан проекта 903 «Лунь». 

Каспийский монстр, так прозвали его на Западе, был произведён на заводе «Волга» и является единственным полностью построенным кораблём проекта из восьми планировавшихся. 

Экраноплан был создан для борьбы с надводными кораблями. Этот корабль, благодаря высокой скорости движения (500 км/ч) и незаметности для радаров, мог подходить к авианосцам на расстоянии точного пуска ракеты. Программа строительства экранопланов была свёрнута с распадом СССР.

Гуниб — ДербентГуниб — ДербентГуниб — ДербентГуниб — ДербентГуниб — ДербентГуниб — ДербентГуниб — ДербентГуниб — Дербент
5 день

Дербент — Махачкала

Утром можно сходить на рынок и купить много съедобных сувениров или прогуляться вдоль моря. 

А ещё мы можем посетить музей ковроткачества, он находится в здании старой армянской церкви. 

Дагестанские ковры бывают двух видов. В южной части Дагестана занимаются ковроткачеством ворсовых ковров, а на севере и в центре республики производят двусторонние гладкие ковры. 

В музее помимо ковров представлены деревянные изделия сделанные в Унцукуле; гончарные работы из Испика, Кала, Сулевкента; экспонаты знаменитой балхарской керамики, а так же миниатюрные глиняные игрушки.

Трансфер в Махачкалу.

Рекомендуем задержаться в Махачкале на 1-2 дня, там есть что посмотреть самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2/4-местные номера).

Питание

  1. Завтраки и ужины в отеле и гостевом доме, перекусы во время прогулок в горах (бутерброды, сладкое, орехи/cухофрукты, местная кухня). Обед первого дня в рыбном ресторане.
  2. В кафе/столовых/ресторанов (обед 2 раза, ужины 3 раза средний чек 250-500 р).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отелях и гостевых домах на всём маршруте (мы стараемся размещать женщин и мужчин отдельно, но не всегда получается если для кого-то данный вопрос принципиален, то необходимо отдельно бронировать одноместное размещение)
  • Питание (все завтраки, перекусы 1, 3 и 4 дни, ужин 2 и 3 дни)
  • Посещение досторимечательностей
  • Мастер класс по приготовлению национальных блюд
  • Услуги гида-руководителя группы
  • Запланированные переезды
  • Плата за нахождение на территории национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Страховка
  • Питание в кафе (ужины 1,4 и 5 и обеды 2 и 5 дни, один прием пищи в кафе стоит 250-500 руб)
  • Дополнительный трансферы и экскурсии не указанные в программе (по желанию группы)
  • Дегустация на винзаводе
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательное

  • Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка);
  • Рюкзак маленький для прогулок (10-20 литров);
  • Солнцезащитные очки;

Необязательное

  • Треккинговые палки (для пешего подъема к с. Гамсутль);
  • Мобильный телефон с зарядкой;
  • Фотоаппарат;
  • Часы наручные;

Косметичка

  • Солнцезащитный крем (spf от 30);

Личная аптечка

  • Индивидуальные препараты;
  • Пластырь;
  • Для новичков и тех, у кого были травмы коленей и голеностопа эластичный бинт или ортопедический наколенник;

Одежда

  • Футболка или рубашка 2-3 штуки;
  • Шорты (лучше длинные, это Кавказ);
  • Трекинговые ботинки лёгкие или трейловые кроссовки с мембраной;
  • Головной убор от солнца (кепка, панамка);
  • Купальник;
  • Нижнее белье в разумных количествах;
  • Носки 3-4 пары;
  • Термобелье 1 комплект;
  • Дождевик;
  • Теплая флисовая кофта;
  • Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая);
  • Штаны ходовые спортивные мембранные (из быстросохнущего синтетического материала, легкостирающиеся);
  • Кроссовки сменные;

Документы

  • Билеты или маршрутные квитанции;
  • Паспорт РФ;
  • Копия паспорта (или фото в телефоне);
  • Полис ОМС;
  • Наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Какой температурный режим будет в туре?

Средняя температура воздуха в Дагестане в мае +8+25 градусов, в сентября +12+30, в октябре +8+23. Возможны дожди.

Какая сотовая связь в туре?

Сотовая связь в Дагестане работает хорошо, доступен мобильный интернет 3g, местами 4g. Проблемы возникают только у абонентов Теле 2. Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки в горы со связью возможны перебои.

Какие дополнительные расходы могут быть в туре?

Примерно 3500 рублей на дополнительное питание.
Рекомендуем взять 2000-3000 рублей на дополнительные развлечения и покупку сувениров.
Банкоматы есть только в Махачкале и Дербенте.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Б
13 мая 2022
Прекрасный тур для отдыха и знакомства с Дагестаном. А если еще складывается хорошая компания и везет с погодой, тур становится прекрасным вдвойне. Хорошая организация, интересный маршрут, радушный прием сделали наш отдых, который запомнится надолго. Всем большое спасибо.
Б
13 мая 2022
Хорошая организация, на все вопросы поступают быстрые и полные ответы. Создается группа в WhatsApp, где можно найти всю информацию.

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