Начало: В аэропорту Горно-Алтайска (RGK) с 9:30 до 10:00. Мы также можем вас забрать из отеля «Игман» в 8:30. Время встречи может быть скорректировано в зависимости от времени прибытия участников группы. Мы будем встречать вас у выхода из зала прилёта. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно)

Завершение: Горно-Алтайск, около 13:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 15:00 в 7-й день тура или на утренние рейсы на следующий день после тура