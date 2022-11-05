Возможно участие с детьми любого возраста. Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).
Все переезды реализовываются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.