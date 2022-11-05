Алтай, встречай! Неделя в «Сибирской Швейцарии»

Увидеть легендарное Телецкое озеро, прокатиться по Чуйскому тракту и узнать, где лебеди зимуют

Горный край прекрасен в любое время года! Мы побываем у одного из самых глубоких водоёмов России и пройдём экотропой по живописному ущелью.

Вы познакомитесь с культурой и историей коренных народов и ощутите невероятную энергетику Алтая, который иногда сравнивают не только со Швейцарией, но и с Тибетом.

Вас ждут несложные треккинги, бирюза незамерзающих озёр, красивейшая дорога мира, таинственный остров Патмос и ледяной водопад. А в один из вечеров попаримся в настоящей сибирской баньке!
Алтай, встречай! Неделя в «Сибирской Швейцарии»
Алтай, встречай! Неделя в «Сибирской Швейцарии»
Алтай, встречай! Неделя в «Сибирской Швейцарии»
Алтай, встречай! Неделя в «Сибирской Швейцарии»
Алтай, встречай! Неделя в «Сибирской Швейцарии»
Алтай, встречай! Неделя в «Сибирской Швейцарии»
Алтай, встречай! Неделя в «Сибирской Швейцарии»
Ближайшие даты:
17
окт
30
окт
4
ноя
20
ноя
4
дек
18
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста. Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).
Все переезды реализовываются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска (RGK) с 9:30 до 10:00. Мы также можем вас забрать из отеля «Игман» в 8:30. Время встречи может быть скорректировано в зависимости от времени прибытия участников группы. Мы будем встречать вас у выхода из зала прилёта. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно)
Завершение: Горно-Алтайск, около 13:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 15:00 в 7-й день тура или на утренние рейсы на следующий день после тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🚌На автобусе🧒Можно с детьми🔭Обзорные🧳Многодневные туры6-дневные турыОстров Патмос🗽Популярные места🍀Природа и пейзажиЧуйский тракт

Похожие туры в Горно-Алтайске

Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озера и тысяча лебедей
5 дней
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озера и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Горно-Алтайск
5 ноя
8 ноя
12 ноя
15 ноя
44 900 за 1 человека
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Аэропорт Горно-Алтайска
25 сен
2 окт
59 900 за 1 человека
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
2 дня 10 часов
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Предлагаю проехаться по Чуйскому тракту в настоящее чудо природы - Марсианские пейзажи и Гейзерное озеро
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
7 окт
14 окт
21 окт
30 000 за всё до 6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.7
10 отзывов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
12 окт
13 окт
14 окт
15 окт
от 44 000 за всё до 4 чел.
Не скучай - Новый год на Алтае встречай
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Не скучай - Новый год на Алтае встречай
Увидеть «алтайский Стоунхендж», побывать на Лебедином озере и оказаться в зимней сказке
Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
31 дек
2 янв
99 900 за 1 человека
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
Познакомиться с Алтаем, побывать в заповедных местах и насладиться свободой
Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (г. Барнаул, пр. Ленина...
32 000 за 1 человека
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом
Телецкая улица, 59, село Артыбаш
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
5 600 за 1 человека
Зимнее Телецкое озеро
3 дня
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Зимнее Телецкое озеро
Телецкая зима вполне располагает к приятному отдыху
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 фев
18 фев
4 мар
18 мар
13 500 за 1 человека
Тайны Чуйского тракта. Альплагерь Актру
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Тайны Чуйского тракта. Альплагерь Актру
В этом туре вы совершите обзорное путешествие по Чуйскому тракту
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
16 мая
6 июня
11 июля
22 авг
49 900 за 1 человека
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Телецкое озеро, расположенное среди гор на Алтае
Горно-Алтайск
7 окт
14 окт
21 окт
25 000 за всё до 5 чел.
Телецкое озеро и Артыбаш
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Телецкое озеро и Артыбаш
Путешествие начнется от гостинцы «Горный Алтай»
ул. Эркемена Палкина, 5 (гостиница «Горный Алтай»)
6 окт
7 окт
8 окт
9 окт
11 000 за всё до 5 чел.
От Каракольских озер до Телецкого - Всесоюзный 77-й. Конный тур
14 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
От Каракольских озер до Телецкого - Всесоюзный 77-й. Конный тур
Самый продолжительный, самый живописный и самый интересный - таким является конный тур по Алтаю к Телецкому озеру
село Элекмонар
21 июля
1 авг
63 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ