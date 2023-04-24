Это активное приключение для тех, кому важно прикасаться к природе, а не смотреть ее из окна автобуса.



Вас ждут красивые и несложные 5-9 километровые треккинги: посмотрим с высоты на живописные озера и древние курганы, наберём воды из чистейших источников и преодолеем высокогорные перевалы.



А в последний день путешествия вас ждёт захватывающий сплав и выплеск адреналина — промчимся на рафтах по горной реке и полюбуемся красотой природы с воды.