Алтайские активности: рафтинг и треккинг по долине Чулышман

Сплавиться по горной реке и каждый день гулять в живописных природных местах среди гор и водопадов

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О гиде
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Ответы на вопросы
Это активное приключение для тех, кому важно прикасаться к природе, а не смотреть ее из окна автобуса.

Вас ждут красивые и несложные 5-9 километровые треккинги: посмотрим с высоты на живописные озера и древние курганы, наберём воды из чистейших источников и преодолеем высокогорные перевалы.

А в последний день путешествия вас ждёт захватывающий сплав и выплеск адреналина — промчимся на рафтах по горной реке и полюбуемся красотой природы с воды.
Алтайские активности: рафтинг и треккинг по долине Чулышман
Алтайские активности: рафтинг и треккинг по долине Чулышман
Алтайские активности: рафтинг и треккинг по долине Чулышман
Алтайские активности: рафтинг и треккинг по долине Чулышман
Алтайские активности: рафтинг и треккинг по долине Чулышман
Алтайские активности: рафтинг и треккинг по долине Чулышман
Алтайские активности: рафтинг и треккинг по долине Чулышман
Ближайшие даты:
24
апр
2
мая
10
мая
17
мая
24
мая
1
июн
7
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В путешествии много треккинга — обязательно берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск - 4 утра, Барнаул - 8 утра, Горно-Алтайск - 10-11 утра
Завершение: Горно-Алтайск - 18 вечера, Барнаул - 20-21 вечера, Новосибирск - ночью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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