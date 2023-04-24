Сплавиться по горной реке и каждый день гулять в живописных природных местах среди гор и водопадов
Это активное приключение для тех, кому важно прикасаться к природе, а не смотреть ее из окна автобуса.
Вас ждут красивые и несложные 5-9 километровые треккинги: посмотрим с высоты на живописные озера и древние курганы, наберём воды из чистейших источников и преодолеем высокогорные перевалы.
А в последний день путешествия вас ждёт захватывающий сплав и выплеск адреналина — промчимся на рафтах по горной реке и полюбуемся красотой природы с воды.
Вас ждут красивые и несложные 5-9 километровые треккинги: посмотрим с высоты на живописные озера и древние курганы, наберём воды из чистейших источников и преодолеем высокогорные перевалы.
А в последний день путешествия вас ждёт захватывающий сплав и выплеск адреналина — промчимся на рафтах по горной реке и полюбуемся красотой природы с воды.
Ближайшие даты:
24
апр
апр
2
мая
мая
10
мая
мая
17
мая
мая
24
мая
мая
1
июн
июн
7
июн
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даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
В путешествии много треккинга — обязательно берите с собой удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Новосибирск - 4 утра, Барнаул - 8 утра, Горно-Алтайск - 10-11 утраЗавершение: Горно-Алтайск - 18 вечера, Барнаул - 20-21 вечера, Новосибирск - ночью
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл 25 экскурсий для 11 туристов
Будем знакомы, моё имя Станислав. С 2018 года организую путешествия по Республике Алтай: индивидуальные, групповые, треккинг-активные как в летние периоды, так и в зимние. Путешествия для любого уровня физической подготовки. Люблю горы и знаю места, обычно недоступные туристам. С удовольствием покажу их вам!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании