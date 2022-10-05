1 день

Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос. Чемальская ГЭС

09:00 - 10:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.

Вас будет ждать гид с табличкой “Едем в горы”.

Также возможны варианты:

05:00: Встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ«Апельсин» по адресу: ул. Ленина, 84, рядом отель «Marins Park».

08:30: Встреча под г. Барнаулом на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13

Трансфер до турбазы (1,5-2 часа от аэропорта Горно-Алтайска, 5 часов от Барнаула, 9 часов от Новосибирска), обед (оплачивается дополнительно, можно заказать и оплатить в кафе).

Заселение и отдых после перелёта.

После обеда мы совершим прогулку от острова Патмос до Чемальской ГЭС.

Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных – «must see» на Алтае. Вы пройдете по подвесному мосту к монастырю на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной козьей тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек – Чемала и Катуни, увидите первую ГЭС, построенную в Республике Алтай в 30-х годах прошлого века.

События дня:

Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу). Удобства в номере. Вкл. питание: ужин. Экскурсии и мероприятия: знакомство с Алтаем, о. Патмос, козья тропа, Чемальская ГЭС.

Авто: 540 км от Новосибирска, 340 км от Барнаула, 95 км от Горно-Алтайска.

Пешком: 4 км