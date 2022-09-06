Мы проедем по знаменитому Ороктойскому висячему мосту, построенному над самым глубоким и узким местом реки Катунь. Поднимемся на смотровую площадку ущелья Горных духов и полюбуемся захватывающими дух панорамами. Я расскажу, какие легенды связаны с этими местами, и покажу лучшие ракурсы для фото.
Вы посетите знаменитый остров Патмос и прогуляетесь по живописной «козьей тропе» до Чемальской ГЭС. А также оцените величественную гряду острых скал Зубы дракона, расположенную прямо посередине реки. Насладитесь вдоволь пейзажами Алтая, вдохнете полной грудью чистый воздух и отдохнете от суеты.