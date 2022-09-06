Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска

Ороктойский мост, остров Патмос, река Катунь и ущелье Горных духов на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Путешествие по окрестностям Чемальского района поможет вам раскрыть фантастическую красоту и разнообразие Алтая. Вы полюбуетесь бурлящей рекой Катунь, причудливыми скалами Зубы дракона и ущельем Горных духов. А я поделюсь душевными и увлекательными рассказами местного жителя.
Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска
Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска
Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска
Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска
Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска
Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска
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Описание

Что вас ожидает

Чарующие виды Алтая

Мы проедем по знаменитому Ороктойскому висячему мосту, построенному над самым глубоким и узким местом реки Катунь. Поднимемся на смотровую площадку ущелья Горных духов и полюбуемся захватывающими дух панорамами. Я расскажу, какие легенды связаны с этими местами, и покажу лучшие ракурсы для фото.

Остров Патмос и не только

Вы посетите знаменитый остров Патмос и прогуляетесь по живописной «козьей тропе» до Чемальской ГЭС. А также оцените величественную гряду острых скал Зубы дракона, расположенную прямо посередине реки. Насладитесь вдоволь пейзажами Алтая, вдохнете полной грудью чистый воздух и отдохнете от суеты.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном кроссовере Subaru Outback
  • Билеты на смотровую площадку в ущелье Горных духов не включены в стоимость — 100 руб. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 сен 2022
Мы с гидом Аланом совершили однодневное путешествие из Горно-Алтайска по Чемальскому тракту. Поездка проходила на легковом автомобиле, где Алан был и водителем, и рассказчиком.
Я была единственным туристом в этой поездке, поэтому все подстраивалось под мои возможности и способности. В основе поездки был стандартный маршрут, но постепенно в него вносились коррективы. В тех местах, где были запланированы прогулки по набережной Катуни, я гуляла дольше запланированного времени, сидела на камнях и любовалась восхитительными пейзажами. Я честно предупредила Алана, что я хожу медленно, что я могу испугаться подвесных мостов. Алан с пониманием отреагировал на мою просьбу потратить на поездку больше времени. В маршруте планировалось, что туристы пешком идут по "козьей тропе" 2,5 километра, а гид на машине объезжает эту горку и встречает туристов в конце тропы. В нашем путешествии мы вдвоем зашли на начало тропы, полюбовались пейзажем, и затем вместе на машине доехали до площадки, где кончается тропа. В этом месте, где сливаются реки Чемал и Катунь, я смогла зайти босиком в воду и прочувствовать кожей мистику Алтайских гор.
Мы с гидом Аланом совершили однодневное путешествие из Горно-Алтайска по Чемальскому тракту. Поездка проходила на легковом

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