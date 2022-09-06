Путешествие по окрестностям Чемальского района поможет вам раскрыть фантастическую красоту и разнообразие Алтая. Вы полюбуетесь бурлящей рекой Катунь, причудливыми скалами Зубы дракона и ущельем Горных духов. А я поделюсь душевными и увлекательными рассказами местного жителя.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чарующие виды Алтая

Мы проедем по знаменитому Ороктойскому висячему мосту, построенному над самым глубоким и узким местом реки Катунь. Поднимемся на смотровую площадку ущелья Горных духов и полюбуемся захватывающими дух панорамами. Я расскажу, какие легенды связаны с этими местами, и покажу лучшие ракурсы для фото.

Остров Патмос и не только

Вы посетите знаменитый остров Патмос и прогуляетесь по живописной «козьей тропе» до Чемальской ГЭС. А также оцените величественную гряду острых скал Зубы дракона, расположенную прямо посередине реки. Насладитесь вдоволь пейзажами Алтая, вдохнете полной грудью чистый воздух и отдохнете от суеты.

Организационные детали