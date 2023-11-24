Встречаемся и отправляемся в путешествие по одной из самых красивых в мире автодорог — Чуйскому тракту.

Преодолеем подъёмы и повороты Семинского перевала, высочайшего перевала тракта, и проедем по захватывающему серпантину Чике-Тамана. Окажемся в живописном месте, где река Большой Ильгумень впадает в Катунь, образуя Ильгуменский порог. Остановимся, чтобы посмотреть, как реки Чуя и Катунь сливаются в один поток.

Затем заедем в Калбак-Таш — урочище, знаменитое древними наскальными рисунками. Вечером доберёмся до базы, разместимся и отдохнём. Желающие смогут попариться в сибирской баньке.