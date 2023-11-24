Чуйский тракт, алтайский Марс и Гейзерное озеро - индивидуальный тур по топовым местам

Исследовать главные достопримечательности Алтая своей компанией и в своём темпе

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Чуйский тракт — один из символов Алтая, вблизи которого много примечательных мест, с которыми я вас познакомлю.

Мы поднимемся на перевалы Семинский и Чике-Таман, заедем в Калбак-Таш, известный наскальными рисунками. Побываем в урочище Кызыл-Чин с красно-жёлтыми глиняными горами.

Пешком или верхом доберёмся до Уларских водопадов, посмотрим на шумящий Ильгуменский порог и полюбуемся узорами на дне бирюзового Гейзерного озера.
Чуйский тракт, алтайский Марс и Гейзерное озеро - индивидуальный тур по топовым местам
Чуйский тракт, алтайский Марс и Гейзерное озеро - индивидуальный тур по топовым местам
Чуйский тракт, алтайский Марс и Гейзерное озеро - индивидуальный тур по топовым местам
Чуйский тракт, алтайский Марс и Гейзерное озеро - индивидуальный тур по топовым местам
Чуйский тракт, алтайский Марс и Гейзерное озеро - индивидуальный тур по топовым местам
Чуйский тракт, алтайский Марс и Гейзерное озеро - индивидуальный тур по топовым местам
Чуйский тракт, алтайский Марс и Гейзерное озеро - индивидуальный тур по топовым местам
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Перевалы Чуйского тракта, Катунь, Калбак-Таш

Встречаемся и отправляемся в путешествие по одной из самых красивых в мире автодорог — Чуйскому тракту.
Преодолеем подъёмы и повороты Семинского перевала, высочайшего перевала тракта, и проедем по захватывающему серпантину Чике-Тамана. Окажемся в живописном месте, где река Большой Ильгумень впадает в Катунь, образуя Ильгуменский порог. Остановимся, чтобы посмотреть, как реки Чуя и Катунь сливаются в один поток.

Затем заедем в Калбак-Таш — урочище, знаменитое древними наскальными рисунками. Вечером доберёмся до базы, разместимся и отдохнём. Желающие смогут попариться в сибирской баньке.

Перевалы Чуйского тракта, Катунь, Калбак-ТашПеревалы Чуйского тракта, Катунь, Калбак-ТашПеревалы Чуйского тракта, Катунь, Калбак-ТашПеревалы Чуйского тракта, Катунь, Калбак-Таш
2 день

Урочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопады

Едем дальше по Чуйскому тракту. Сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться заснеженными склонами Северо-Чуйского хребта, ледниками и бескрайней тайгой. В селе Чаган-Узун пересядем на внедорожники и направимся в урочище Кызыл-Чин — алтайский Марс. Посмотрим на необычный пейзаж глиняных гор красно-оранжевых оттенков. При подходящей погоде прогуляемся по ущелью до более пустынного Марса-2.

Пообедав, пешком или верхом на лошадях (за доплату) выдвигаемся к Уларским водопадам. Путь несложный, но по самочувствию и настроению можно ограничиться первым водопадом, Верхним Карасу, в 40 минутах ходьбы от точки старта. При желании дойдём и до второго — Большого Уларского водопада.

Урочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопадыУрочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопадыУрочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопадыУрочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопады
3 день

Акташский ретранслятор или прогулка на смотровую, Гейзерное озеро, обратный путь

Если позволит погода, с утра на машине поднимемся на высоту 3000 метров к акташскому ретранслятору (за доплату), откуда открывается невероятный вид на горные хребты. В случае пасмурной погоды или по вашему желанию заменим подъём 40-минутной прогулкой до смотровой площадки над каньоном Мажойский каскад, с которой вы посмотрите, как Чуя продирается через частокол камней. Спустившись, отправимся к бирюзовому Гейзерному озеру в окружении леса, знаменитому тем, что на его дне образуются причудливые узоры.

После обеда стартуем обратно в Горно-Алтайск. По пути сделаем остановки у каменных баб и скифского кургана, пройдёмся по участку старого тракта и посмотрим на памятник Кольке Снегирёву — «лихому шофёру» из песни. А на Семинском перевале у вас будет возможность купить сувениры и памятные подарки.

Акташский ретранслятор или прогулка на смотровую, Гейзерное озеро, обратный путьАкташский ретранслятор или прогулка на смотровую, Гейзерное озеро, обратный путьАкташский ретранслятор или прогулка на смотровую, Гейзерное озеро, обратный путьАкташский ретранслятор или прогулка на смотровую, Гейзерное озеро, обратный путь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или ваша гостиница, утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт или ваша гостиница, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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