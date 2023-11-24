Исследовать главные достопримечательности Алтая своей компанией и в своём темпе
Мы поднимемся на перевалы Семинский и Чике-Таман, заедем в Калбак-Таш, известный наскальными рисунками. Побываем в урочище Кызыл-Чин с красно-жёлтыми глиняными горами.
Пешком или верхом доберёмся до Уларских водопадов, посмотрим на шумящий Ильгуменский порог и полюбуемся узорами на дне бирюзового Гейзерного озера.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Перевалы Чуйского тракта, Катунь, Калбак-Таш
Встречаемся и отправляемся в путешествие по одной из самых красивых в мире автодорог — Чуйскому тракту.
Преодолеем подъёмы и повороты Семинского перевала, высочайшего перевала тракта, и проедем по захватывающему серпантину Чике-Тамана. Окажемся в живописном месте, где река Большой Ильгумень впадает в Катунь, образуя Ильгуменский порог. Остановимся, чтобы посмотреть, как реки Чуя и Катунь сливаются в один поток.
Затем заедем в Калбак-Таш — урочище, знаменитое древними наскальными рисунками. Вечером доберёмся до базы, разместимся и отдохнём. Желающие смогут попариться в сибирской баньке.
Урочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопады
Едем дальше по Чуйскому тракту. Сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться заснеженными склонами Северо-Чуйского хребта, ледниками и бескрайней тайгой. В селе Чаган-Узун пересядем на внедорожники и направимся в урочище Кызыл-Чин — алтайский Марс. Посмотрим на необычный пейзаж глиняных гор красно-оранжевых оттенков. При подходящей погоде прогуляемся по ущелью до более пустынного Марса-2.
Пообедав, пешком или верхом на лошадях (за доплату) выдвигаемся к Уларским водопадам. Путь несложный, но по самочувствию и настроению можно ограничиться первым водопадом, Верхним Карасу, в 40 минутах ходьбы от точки старта. При желании дойдём и до второго — Большого Уларского водопада.
Акташский ретранслятор или прогулка на смотровую, Гейзерное озеро, обратный путь
Если позволит погода, с утра на машине поднимемся на высоту 3000 метров к акташскому ретранслятору (за доплату), откуда открывается невероятный вид на горные хребты. В случае пасмурной погоды или по вашему желанию заменим подъём 40-минутной прогулкой до смотровой площадки над каньоном Мажойский каскад, с которой вы посмотрите, как Чуя продирается через частокол камней. Спустившись, отправимся к бирюзовому Гейзерному озеру в окружении леса, знаменитому тем, что на его дне образуются причудливые узоры.
После обеда стартуем обратно в Горно-Алтайск. По пути сделаем остановки у каменных баб и скифского кургана, пройдёмся по участку старого тракта и посмотрим на памятник Кольке Снегирёву — «лихому шофёру» из песни. А на Семинском перевале у вас будет возможность купить сувениры и памятные подарки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или ваша гостиница, утро (точное время - по договорённости)Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт или ваша гостиница, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.