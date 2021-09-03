Джип-тур по Алтаю

Алтай - удивительно интересный регион России. Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью

5
3 отзыва
Алтай – удивительно интересный регион России. Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью.

Высочайшие горы, белоснежные ледники, невероятно красивые озёра, просторные долины, горные перевалы – всё это Алтай. В данном туре мы объединили дикую природу и разумный комфорт. За 10 дней Алтай навсегда останется в Вашем сердце.
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Местные традиции и история
Местные традиции и история
Познакомимся с различными видами традиционного жилья коренного народа Алтая, после отправимся в крупнейшее собрание петроглифов в Сибири Калбак-таш.
Чудо природы
Чудо природы
Увидим нереальные ландшафты и цвет алтайского Марса и Гейзеровое озеро удивительного бирюзового цвета.
Настоящее off-road приключение
Настоящее off-road приключение
Совершим подъём на джипе до высоты более 3000 метров над уровнем моря. С вершины открываются потрясающие виды на заснеженный Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь.
Пеший трекинг на водопад Учар
Пеший трекинг на водопад Учар
Нас ждёт Учар – крупнейший каскадный водопад Горного Алтая, высота его падения около 160 метров.
Знакомство с Телецким озером
Знакомство с Телецким озером
Мы прокатимся на пароме вместе с автомобилями с юга до севера Телецкого озера.

Программа тура по дням

1 день
Горно-Алтайск – Чибит.

Встреча с гидами в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.

Переезд в с. Чибит.

По пути мы посетим Каракольский природный парк «Уч Энмек».

Познакомимся с традиционным жилищем алтайцев – аилом.

Во время экскурсии, познакомитесь с различными видами традиционного жилья коренного народа Алтая, а также его внутренним материальным и духовным составляющим.

После отправимся в крупнейшее собрание петроглифов в Сибири Калбак-таш.

На скалах показан весь быт древних людей.

Возраст 1000-5000 лет.

Также совершим остановку на слиянии рек Чуя и Катунь.

Протяженность: авто – 325 км.
Питание включено: ужин. Питание в пути – самостоятельно, за свой счет.

Горно-Алтайск – Чибит.Горно-Алтайск – Чибит.Горно-Алтайск – Чибит.Горно-Алтайск – Чибит.Горно-Алтайск – Чибит.Горно-Алтайск – Чибит.Горно-Алтайск – Чибит.Горно-Алтайск – Чибит.
2 день
Чибит – Марс – Чибит.

Экскурсия на алтайский Марс – настоящее чудо природы.

Нереальные ландшафты и цвет.

Большое содержание ртути в горной породе придает красноватый оттенок.

По дороге посещаем Гейзеровое озеро – «земной глаз» удивительного бирюзового цвета.

«Гейзеры» оживают, выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, которые формируют на дне озера видимые окружности.

Возвращение в Чибит, отдых

Протяженность: авто – 200 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак.

Чибит – Марс – Чибит.Чибит – Марс – Чибит.Чибит – Марс – Чибит.Чибит – Марс – Чибит.Чибит – Марс – Чибит.
3 день
Чибит – Акташский ретранслятор – Чибит.

Сегодня нас ожидает настоящее off-road приключение.

Подъём на джипе до высоты более 3000 метров над уровнем моря.

С вершины открываются потрясающие виды на заснеженный Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь.

Протяженность: авто – 50 км.
Питание включено: завтрак.

Чибит – Акташский ретранслятор – Чибит.Чибит – Акташский ретранслятор – Чибит.Чибит – Акташский ретранслятор – Чибит.Чибит – Акташский ретранслятор – Чибит.Чибит – Акташский ретранслятор – Чибит.Чибит – Акташский ретранслятор – Чибит.
4 день
Чулышман

Сегодня мы отправимся на Каменные грибы.

Дорога проходит через перевал Кату-Ярык – один из самых технически трудных перевалов Горного Алтая, и один из красивейших.

Вы увидите невероятно красивую долину реки Чулышман.

После обеда совершим прогулку до каменных грибов – естественные скальные образования в Чулышманской долине.

Представляют собой каменные колонны с «шляпой» – природное чудо.

Протяженность: пешком – 3 км, авто – 240 км.
Питание включено: завтрак.

ЧулышманЧулышманЧулышманЧулышман
5 день
Прогулка на водопад Учар

Нас ждёт Учар – крупнейший каскадный водопад Горного Алтая и одна из самых удивительных достопримечательностей Алтайского заповедника.

Высота падения около 160 метров.

Нас ждут таёжные пейзажи, стремительные реки Чулышман и Чульча, кристально чистый горный воздух.

Протяженность: пешком – 20 км.
Питание включено: завтрак.

Прогулка на водопад УчарПрогулка на водопад УчарПрогулка на водопад УчарПрогулка на водопад УчарПрогулка на водопад Учар
6 день
Каменные грибы – Телецкое озеро – Артыбаш

Сегодня нас ждёт знакомство с Телецким озером. 

Это одним из крупнейших водоемов Южной Сибири. В озеро впадает более семидесяти больших и малых рек.

Мы прокатимся на пароме вместе с автомобилями с юга до севера Телецкого озера.

Ночевка на турбазе в с. Артыбаш.

Протяженность: авто – 50 км, паром – 70 км.
Питание включено: завтрак.

Каменные грибы – Телецкое озеро – АртыбашКаменные грибы – Телецкое озеро – АртыбашКаменные грибы – Телецкое озеро – АртыбашКаменные грибы – Телецкое озеро – Артыбаш
7 день
Артыбаш – Чемал

После завтрака переезжаем в с. Чемал.

По дороге посетим национальный музей республики Алтай им. А. В. Анохина.

Музей является старейшим учреждением культуры Республики Алтай.

В музеи представлены коллекции по этнографии алтайцев и русского старообрядческого населения.

Посетим Чемальскую ГЭС.

Пройдем по живописной «Козьей тропе» вдоль крутого скалистого берега Катуни, по дороге осмотрев место впадения реки Чемал в Катунь.

Затем отправимся на остров Патмос, который расположен посереди реки Катунь.

Соединяется с большой землей подвесным пешеходным мостом.

На острове расположен женский монастырь и храм Иоанна Богослова.

Протяженность: авто – 580 км.
Питание включено: завтрак.

Артыбаш – ЧемалАртыбаш – ЧемалАртыбаш – ЧемалАртыбаш – ЧемалАртыбаш – Чемал
8 день
Чемал – Горно-Алтайск

Выезд в Горно-Алтайск в аэропорт.

Протяженность: авто – 100 км.
Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает 2-х местное размещение в гостиницах и на турбазах в домиках по пути следования (Чемал, Чибит/Акташ, долина Чулышмана, Артыбаш).

Маршрут рассчитан на гида-водителя и 3-4х туристов в машине (1 - 4 автомобиля). 

Стоимость маршрута с гидом-водителем: 104 000 руб./чел.;

Доплата за одноместное размещение: 20 000 руб./чел.;

Примерные варианты размещения:

  • в Чибите/Акташе – т\к Кочевник, или Расул или гостиница "Как дома";
  • В долине Чулышман – кемпинг Каменные Грибы или Чулышман;
  • в Артыбаше – Горное озеро, Алтын-Кель;
  • В Чемале – Роял Комфорт, Чемальское подворье.

Эко-туркомплекс «Кочевник»

Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин.

Размещение в стандартных номерах в корпусе «Козерог» – отдельно стоящее здание включающее в себя 18 благоустроенных номеров с раздельными и двухспальными кроватями. В здании находится стол для переговоров, а также стол для игры в настольный теннис.

В номере: две 1,5-спальные или одна двухспальная кровать, стол, стулья, набор посуды, электрообогреватель, электрочайник, Wi-Fi, холодильник, душ и туалет в номере.

Гостиница «Расул»

Находятся в райцентре Кош-Агач, в самом удаленном и особенном месте Горного Алтая – посреди уникальной горной пустыни.

К размещению предлагаются 15 уютных, комфортабельных номеров различной категории. В номерах: одно- или двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, платяной шкаф, коврик, телевизор с цифровым ТВ, столик, стандартный набор посуды, табуретки, набор полотенец, WC, душ, раковина, гигиенический набор.

К услугам гостей уютная кухня, мини-сауна, американсикй пул, бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка с круглосуточным видеонаблюдением, прачечная, выездная летняя/подледная рыбалка на озере "Кок-Коль" в 5 км пограничной зоне российско-монгольских границ.

Гостевой комплекс “Как дома”

Уютная гостиница и турбаза в самом сердце Горного Алтая в тихом и живописном месте среди гор, рядом с селом Акташ.

В гостевом комплексе "Как дома" для вас предусмотрены комфортные номера с удобствами. 

Для гостей с детьми есть зона для игр на природе и забавный козленок Боня, которого дети с радостью покормят капустой. 

Вся территория базы обработана от клещей. У нас организованы места для кемпинга, есть мангалы и места для посиделок у костра.

В гостинице работает кафе, где вкусно и по-домашнему приготовят специально для вас. 

Кемпинг «Каменные грибы»

Расположен за перевалом «Кату Ярык» на берегу реки Чулышман в 1,5 км ниже впадения реки Чульчи, возле урочища Ак-Корум «Белая осыпь» на живописном месте, в 0,5 км от основной трассы Улаган – Балыкча. Близкое расположение к знаменитым «каменным грибам» удобно для быстрого посещения этих удивительных созданий природы, т.к. они расположены прямо напротив кемпинга.

К проживанию предоставляются 2 теплых четырехместных домика с трехместной жилой мансардой, кроме того имеются 3 теплых трехместных домика и 9 небольших летних домиков. Предоставляется место под палатку, а также алтайский аил на 8 человек и юрта на 3 человек. На территории базы имеется туалет и летний душ.

Зона покрытия сотовой связи – МТС (местами). Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- и видеоаппаратуры.

На территории базы имеется кафе, где вы можете насладиться вкусными блюдами разных народов, а также на территории кемпинга установлены беседки. Также можно приготоваить еду самостоятельно на газовой плите, костре или мангале. Работает небольшой магазин, где при желании можно приобрести домашние продукты – молоко, мясо, хлеб.

Гостевой дом «Домашний Очаг»

Расположен в с. Артыбаш, в стороне от дороги и шума, и в то же время в 10-15 мин ходьбы до Телецкого озера, реки Бия, магазинов и общественных мест. Общая вместимость – до 19 человек.

На первом этаже дома: трехместный номер и два двухместных номера, один из которых имеет дополнительное спальное место (кресло-кровать) и выход на балкон.

В номерах: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, комод или шкаф-гардероб, журнальный столик. На этаже два санузла и одна душевая кабинка, мягкая зона и большой ЖК-телевизор.

На втором этаже: номер повышенной комфортности (два доп. места, телевизор, санузел с душевой кабиной в номере) и три двухместных номера, два из которых имеют дополнительное спальное место (кресло-кровать или диван) и выход на балкон. 

В номерах: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, комод или шкаф-гардероб, журнальный столик. На этаже имеется место отдыха для чтения, балкон, санузел с душевой кабинкой. Из дома выходит просторная терраса оборудованная местами отдыха.

Питание гости могут организовать самостоятельно на оборудованной кухне (два холодильника, микроволновая печь, электрическая плита, посуда, бар-стойка) либо мангальной зоне. Также можно покушать в кафе, расположенном в 15 мин ходьбы от дома.

К услугам гостей русская баня с комнатой отдыха, плавательный бассейн с террасой для загара, бесплатный доступ к Wi-fi.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, указанное в программе тура:
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-водителей
  • Размещение в гостиницах в номерах с удобствами в номере (5 ночей), и на турбазах в домиках с удобствами на территории (2 ночи). 2-х местное размещение
  • Входные билеты в музеи, экскурсии и т. д.
  • Рекреационные сборы
  • Аренда автомобилей Land Cruiser 100
  • Затраты на бензин
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Чаевые гидам
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • пуховик или теплую куртку;
  • непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки);
  • треккинговые ботинки;
  • открытые сандалии для треккинга (в зависимости от погоды);
  • кроссовки и сланцы (легкие тапочки);
  • треккинговые палки (по желанию);
  • сапоги (желательно из вспененного полиуретана, в зависимости от погоды);
  • теплый спортивный костюм и теплую шапочку;
  • хлопчатобумажные перчатки;
  • футболки 2-3 шт.;
  • шорты;
  • носки шерстяные;
  • носки тонкие 3-4 пары;
  • кепку от солнца;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальник / плавки;
  • полотенце;
  • фонарик;
  • предметы личной гигиены;
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 сен 2021
Великолепная поездка! потрясающая природа, интересные и необычные места, разнообразная программа - все очень понравилось и произвело очень яркое впечатление. Огромное спасибо гиду - увидели гораздо больше, чем было заявлено в программе.
В
2 авг 2021
Все отлично
Г
3 авг 2020
Отличный тур и профессиональные гиды. Рекомендуем.

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