Алтай – удивительно интересный регион России. Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью. Высочайшие горы, белоснежные ледники, невероятно красивые озёра, просторные долины, горные перевалы – всё это Алтай. В данном туре мы объединили дикую природу и разумный комфорт. За 10 дней Алтай навсегда останется в Вашем сердце.

Мы прокатимся на пароме вместе с автомобилями с юга до севера Телецкого озера.

Нас ждёт Учар – крупнейший каскадный водопад Горного Алтая, высота его падения около 160 метров.

Совершим подъём на джипе до высоты более 3000 метров над уровнем моря. С вершины открываются потрясающие виды на заснеженный Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь.

Познакомимся с различными видами традиционного жилья коренного народа Алтая, после отправимся в крупнейшее собрание петроглифов в Сибири Калбак-таш.

Затем отправимся на остров Патмос, который расположен посереди реки Катунь.

Пройдем по живописной «Козьей тропе» вдоль крутого скалистого берега Катуни, по дороге осмотрев место впадения реки Чемал в Катунь.

В музеи представлены коллекции по этнографии алтайцев и русского старообрядческого населения.

По дороге посетим национальный музей республики Алтай им. А. В. Анохина.

После завтрака переезжаем в с. Чемал.

Ночевка на турбазе в с. Артыбаш.

Мы прокатимся на пароме вместе с автомобилями с юга до севера Телецкого озера.

Это одним из крупнейших водоемов Южной Сибири. В озеро впадает более семидесяти больших и малых рек.

Сегодня нас ждёт знакомство с Телецким озером.

Нас ждёт Учар – крупнейший каскадный водопад Горного Алтая и одна из самых удивительных достопримечательностей Алтайского заповедника.

После обеда совершим прогулку до каменных грибов – естественные скальные образования в Чулышманской долине.

Дорога проходит через перевал Кату-Ярык – один из самых технически трудных перевалов Горного Алтая, и один из красивейших.

Сегодня мы отправимся на Каменные грибы.

С вершины открываются потрясающие виды на заснеженный Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь.

Подъём на джипе до высоты более 3000 метров над уровнем моря.

«Гейзеры» оживают, выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, которые формируют на дне озера видимые окружности.

Также совершим остановку на слиянии рек Чуя и Катунь.

После отправимся в крупнейшее собрание петроглифов в Сибири Калбак-таш.

Во время экскурсии, познакомитесь с различными видами традиционного жилья коренного народа Алтая, а также его внутренним материальным и духовным составляющим.

Встреча с гидами в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.

Проживание

Тур предусматривает 2-х местное размещение в гостиницах и на турбазах в домиках по пути следования (Чемал, Чибит/Акташ, долина Чулышмана, Артыбаш).

Маршрут рассчитан на гида-водителя и 3-4х туристов в машине (1 - 4 автомобиля).

Стоимость маршрута с гидом-водителем: 104 000 руб./чел.;

Доплата за одноместное размещение: 20 000 руб./чел.;

Примерные варианты размещения:

в Чибите/Акташе – т\к Кочевник, или Расул или гостиница "Как дома";

В долине Чулышман – кемпинг Каменные Грибы или Чулышман;

в Артыбаше – Горное озеро, Алтын-Кель;

В Чемале – Роял Комфорт, Чемальское подворье.

Эко-туркомплекс «Кочевник»

Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин.

Размещение в стандартных номерах в корпусе «Козерог» – отдельно стоящее здание включающее в себя 18 благоустроенных номеров с раздельными и двухспальными кроватями. В здании находится стол для переговоров, а также стол для игры в настольный теннис.

В номере: две 1,5-спальные или одна двухспальная кровать, стол, стулья, набор посуды, электрообогреватель, электрочайник, Wi-Fi, холодильник, душ и туалет в номере.

Гостиница «Расул»

Находятся в райцентре Кош-Агач, в самом удаленном и особенном месте Горного Алтая – посреди уникальной горной пустыни.

К размещению предлагаются 15 уютных, комфортабельных номеров различной категории. В номерах: одно- или двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, платяной шкаф, коврик, телевизор с цифровым ТВ, столик, стандартный набор посуды, табуретки, набор полотенец, WC, душ, раковина, гигиенический набор.

К услугам гостей уютная кухня, мини-сауна, американсикй пул, бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка с круглосуточным видеонаблюдением, прачечная, выездная летняя/подледная рыбалка на озере "Кок-Коль" в 5 км пограничной зоне российско-монгольских границ.

Гостевой комплекс “Как дома”

Уютная гостиница и турбаза в самом сердце Горного Алтая в тихом и живописном месте среди гор, рядом с селом Акташ.

В гостевом комплексе "Как дома" для вас предусмотрены комфортные номера с удобствами.

Для гостей с детьми есть зона для игр на природе и забавный козленок Боня, которого дети с радостью покормят капустой.

Вся территория базы обработана от клещей. У нас организованы места для кемпинга, есть мангалы и места для посиделок у костра.

В гостинице работает кафе, где вкусно и по-домашнему приготовят специально для вас.

Кемпинг «Каменные грибы»

Расположен за перевалом «Кату Ярык» на берегу реки Чулышман в 1,5 км ниже впадения реки Чульчи, возле урочища Ак-Корум «Белая осыпь» на живописном месте, в 0,5 км от основной трассы Улаган – Балыкча. Близкое расположение к знаменитым «каменным грибам» удобно для быстрого посещения этих удивительных созданий природы, т.к. они расположены прямо напротив кемпинга.

К проживанию предоставляются 2 теплых четырехместных домика с трехместной жилой мансардой, кроме того имеются 3 теплых трехместных домика и 9 небольших летних домиков. Предоставляется место под палатку, а также алтайский аил на 8 человек и юрта на 3 человек. На территории базы имеется туалет и летний душ.

Зона покрытия сотовой связи – МТС (местами). Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- и видеоаппаратуры.

На территории базы имеется кафе, где вы можете насладиться вкусными блюдами разных народов, а также на территории кемпинга установлены беседки. Также можно приготоваить еду самостоятельно на газовой плите, костре или мангале. Работает небольшой магазин, где при желании можно приобрести домашние продукты – молоко, мясо, хлеб.

Гостевой дом «Домашний Очаг»

Расположен в с. Артыбаш, в стороне от дороги и шума, и в то же время в 10-15 мин ходьбы до Телецкого озера, реки Бия, магазинов и общественных мест. Общая вместимость – до 19 человек.

На первом этаже дома: трехместный номер и два двухместных номера, один из которых имеет дополнительное спальное место (кресло-кровать) и выход на балкон.

В номерах: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, комод или шкаф-гардероб, журнальный столик. На этаже два санузла и одна душевая кабинка, мягкая зона и большой ЖК-телевизор.

На втором этаже: номер повышенной комфортности (два доп. места, телевизор, санузел с душевой кабиной в номере) и три двухместных номера, два из которых имеют дополнительное спальное место (кресло-кровать или диван) и выход на балкон.

В номерах: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, комод или шкаф-гардероб, журнальный столик. На этаже имеется место отдыха для чтения, балкон, санузел с душевой кабинкой. Из дома выходит просторная терраса оборудованная местами отдыха.

Питание гости могут организовать самостоятельно на оборудованной кухне (два холодильника, микроволновая печь, электрическая плита, посуда, бар-стойка) либо мангальной зоне. Также можно покушать в кафе, расположенном в 15 мин ходьбы от дома.

К услугам гостей русская баня с комнатой отдыха, плавательный бассейн с террасой для загара, бесплатный доступ к Wi-fi.