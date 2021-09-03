Встреча с гидами в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.
Переезд в с. Чибит.
По пути мы посетим Каракольский природный парк «Уч Энмек».
Познакомимся с традиционным жилищем алтайцев – аилом.
Во время экскурсии, познакомитесь с различными видами традиционного жилья коренного народа Алтая, а также его внутренним материальным и духовным составляющим.
После отправимся в крупнейшее собрание петроглифов в Сибири Калбак-таш.
На скалах показан весь быт древних людей.
Возраст 1000-5000 лет.
Также совершим остановку на слиянии рек Чуя и Катунь.
Протяженность: авто – 325 км.
Питание включено: ужин. Питание в пути – самостоятельно, за свой счет.
Экскурсия на алтайский Марс – настоящее чудо природы.
Нереальные ландшафты и цвет.
Большое содержание ртути в горной породе придает красноватый оттенок.
По дороге посещаем Гейзеровое озеро – «земной глаз» удивительного бирюзового цвета.
«Гейзеры» оживают, выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, которые формируют на дне озера видимые окружности.
Возвращение в Чибит, отдых
Протяженность: авто – 200 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак.
Сегодня нас ожидает настоящее off-road приключение.
Подъём на джипе до высоты более 3000 метров над уровнем моря.
С вершины открываются потрясающие виды на заснеженный Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь.
Протяженность: авто – 50 км.
Питание включено: завтрак.
Сегодня мы отправимся на Каменные грибы.
Дорога проходит через перевал Кату-Ярык – один из самых технически трудных перевалов Горного Алтая, и один из красивейших.
Вы увидите невероятно красивую долину реки Чулышман.
После обеда совершим прогулку до каменных грибов – естественные скальные образования в Чулышманской долине.
Представляют собой каменные колонны с «шляпой» – природное чудо.
Протяженность: пешком – 3 км, авто – 240 км.
Питание включено: завтрак.
Нас ждёт Учар – крупнейший каскадный водопад Горного Алтая и одна из самых удивительных достопримечательностей Алтайского заповедника.
Высота падения около 160 метров.
Нас ждут таёжные пейзажи, стремительные реки Чулышман и Чульча, кристально чистый горный воздух.
Протяженность: пешком – 20 км.
Питание включено: завтрак.
Сегодня нас ждёт знакомство с Телецким озером.
Это одним из крупнейших водоемов Южной Сибири. В озеро впадает более семидесяти больших и малых рек.
Мы прокатимся на пароме вместе с автомобилями с юга до севера Телецкого озера.
Ночевка на турбазе в с. Артыбаш.
Протяженность: авто – 50 км, паром – 70 км.
Питание включено: завтрак.
После завтрака переезжаем в с. Чемал.
По дороге посетим национальный музей республики Алтай им. А. В. Анохина.
Музей является старейшим учреждением культуры Республики Алтай.
В музеи представлены коллекции по этнографии алтайцев и русского старообрядческого населения.
Посетим Чемальскую ГЭС.
Пройдем по живописной «Козьей тропе» вдоль крутого скалистого берега Катуни, по дороге осмотрев место впадения реки Чемал в Катунь.
Затем отправимся на остров Патмос, который расположен посереди реки Катунь.
Соединяется с большой землей подвесным пешеходным мостом.
На острове расположен женский монастырь и храм Иоанна Богослова.
Протяженность: авто – 580 км.
Питание включено: завтрак.
Выезд в Горно-Алтайск в аэропорт.
Протяженность: авто – 100 км.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает 2-х местное размещение в гостиницах и на турбазах в домиках по пути следования (Чемал, Чибит/Акташ, долина Чулышмана, Артыбаш).
Маршрут рассчитан на гида-водителя и 3-4х туристов в машине (1 - 4 автомобиля).
Стоимость маршрута с гидом-водителем: 104 000 руб./чел.;
Доплата за одноместное размещение: 20 000 руб./чел.;
Примерные варианты размещения:
Эко-туркомплекс «Кочевник»
Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин.
Размещение в стандартных номерах в корпусе «Козерог» – отдельно стоящее здание включающее в себя 18 благоустроенных номеров с раздельными и двухспальными кроватями. В здании находится стол для переговоров, а также стол для игры в настольный теннис.
В номере: две 1,5-спальные или одна двухспальная кровать, стол, стулья, набор посуды, электрообогреватель, электрочайник, Wi-Fi, холодильник, душ и туалет в номере.
Гостиница «Расул»
Находятся в райцентре Кош-Агач, в самом удаленном и особенном месте Горного Алтая – посреди уникальной горной пустыни.
К размещению предлагаются 15 уютных, комфортабельных номеров различной категории. В номерах: одно- или двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, платяной шкаф, коврик, телевизор с цифровым ТВ, столик, стандартный набор посуды, табуретки, набор полотенец, WC, душ, раковина, гигиенический набор.
К услугам гостей уютная кухня, мини-сауна, американсикй пул, бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка с круглосуточным видеонаблюдением, прачечная, выездная летняя/подледная рыбалка на озере "Кок-Коль" в 5 км пограничной зоне российско-монгольских границ.
Гостевой комплекс “Как дома”
Уютная гостиница и турбаза в самом сердце Горного Алтая в тихом и живописном месте среди гор, рядом с селом Акташ.
В гостевом комплексе "Как дома" для вас предусмотрены комфортные номера с удобствами.
Для гостей с детьми есть зона для игр на природе и забавный козленок Боня, которого дети с радостью покормят капустой.
Вся территория базы обработана от клещей. У нас организованы места для кемпинга, есть мангалы и места для посиделок у костра.
В гостинице работает кафе, где вкусно и по-домашнему приготовят специально для вас.
Кемпинг «Каменные грибы»
Расположен за перевалом «Кату Ярык» на берегу реки Чулышман в 1,5 км ниже впадения реки Чульчи, возле урочища Ак-Корум «Белая осыпь» на живописном месте, в 0,5 км от основной трассы Улаган – Балыкча. Близкое расположение к знаменитым «каменным грибам» удобно для быстрого посещения этих удивительных созданий природы, т.к. они расположены прямо напротив кемпинга.
К проживанию предоставляются 2 теплых четырехместных домика с трехместной жилой мансардой, кроме того имеются 3 теплых трехместных домика и 9 небольших летних домиков. Предоставляется место под палатку, а также алтайский аил на 8 человек и юрта на 3 человек. На территории базы имеется туалет и летний душ.
Зона покрытия сотовой связи – МТС (местами). Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- и видеоаппаратуры.
На территории базы имеется кафе, где вы можете насладиться вкусными блюдами разных народов, а также на территории кемпинга установлены беседки. Также можно приготоваить еду самостоятельно на газовой плите, костре или мангале. Работает небольшой магазин, где при желании можно приобрести домашние продукты – молоко, мясо, хлеб.
Гостевой дом «Домашний Очаг»
Расположен в с. Артыбаш, в стороне от дороги и шума, и в то же время в 10-15 мин ходьбы до Телецкого озера, реки Бия, магазинов и общественных мест. Общая вместимость – до 19 человек.
На первом этаже дома: трехместный номер и два двухместных номера, один из которых имеет дополнительное спальное место (кресло-кровать) и выход на балкон.
В номерах: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, комод или шкаф-гардероб, журнальный столик. На этаже два санузла и одна душевая кабинка, мягкая зона и большой ЖК-телевизор.
На втором этаже: номер повышенной комфортности (два доп. места, телевизор, санузел с душевой кабиной в номере) и три двухместных номера, два из которых имеют дополнительное спальное место (кресло-кровать или диван) и выход на балкон.
В номерах: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, комод или шкаф-гардероб, журнальный столик. На этаже имеется место отдыха для чтения, балкон, санузел с душевой кабинкой. Из дома выходит просторная терраса оборудованная местами отдыха.
Питание гости могут организовать самостоятельно на оборудованной кухне (два холодильника, микроволновая печь, электрическая плита, посуда, бар-стойка) либо мангальной зоне. Также можно покушать в кафе, расположенном в 15 мин ходьбы от дома.
К услугам гостей русская баня с комнатой отдыха, плавательный бассейн с террасой для загара, бесплатный доступ к Wi-fi.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.