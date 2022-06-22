Экспедиция на Алтайский Марс

Насыщенная программа, небольшие комфортные группы, интересные истории от профессионального гида, впечатляющие пейзажи

5
3 отзыва
Насыщенная программа, небольшие комфортные группы, интересные истории от профессионального гида, впечатляющие пейзажи круглый год!
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Экспедиция на Алтайский Марс
Ближайшие даты:
04
ноя

Что вас ожидает 🤩

Чуйский тракт
Чуйский тракт
Познакомимся с красивейшей дорогой России
Марсианские разноцветные горы
Марсианские разноцветные горы
Сделаем невероятные фото на фоне знаменитых гор Кызыл-Чина
Гейзеровое озеро
Гейзеровое озеро
Увидим редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой, бирюзовое озеро

Программа тура по дням

1 день
Чуйский тракт

В этот день собираем гостей (кто размещается на курорте Белокуриха или прилетел в Горно-Алтайск).

Личный менеджер скоординирует откуда и кто вас заберет.

Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11.00).

Далее ждет интереснейший путь по самой красивой дороге России – Чуйский тракт.

Это древнейшая торговая дорога.

Именно обмен товарами между Россией и Монголией в начале XIX века стал главным элементом Чуйского торгового пути.

По мере роста торговой значимости Чуйскую тропу к концу XIX благоустроили до колесного пути.

В начале XX века на путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали от 15 до 20 дней., а мы с вами проедем за один день практически до границы.

Горные перевалы – Семинский и Чике-таманский, слияние рек, остановка на красивых местах.

Перекусим в кафе по пути.  

По приезду – размещение в отеле и отдых.

Ужин в кафе рядом с отелем – местная кухня.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день
Марсианские горы и Гейзерное озеро

Этот день внесет яркость!

После завтрака отправляемся на цветные горы под названием Марс на Алтае!

По пути раскинется Северо-Чуйский хребет со своими белками, Курайская степь – это всё будет по пути к марсианским горам.

Далее пересаживаемся в проходимую технику и доезжаем до Марса1.

Если группа желает, то можно дополнить знакомство с марсианскими горами.

Есть и МАРС 2, МАРС 3, Луна...

На обратном пути заезжаем на Гейзеровое озеро и красные ворота.

Марс в Горном Алтае – это неповторимое место России, которое должен увидеть каждый житель страны.

Приезжаем на туркомплекс – отдых.

Марсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озеро
3 день
Возвращение

Завтракаем и собираемся в обратный путь!

По пути у нас также остановки для фотосессий.

Водопад Ширлак, Оленные столбы, скифские захоронения – большой выбор объектов!

Остановимся в кафе покушать.

Вас довезут до отеля в Горно-Алтайске и до курорта Белокуриха.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ДвухместноеОдноместное
15 50019 500

 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание – завтраки, ужин в первый день
  • Размещение в комфортном отеле- Расул 2*
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
  • Трансфер по программе
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до Горно-Алтайска/Барнаула/Новосибирска и обратно
  • Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
  • Питание на маршруте
  • Оплата за вход на объекты (Гейзерное озеро и марсианские горы)
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Сколько стоит услуга трансфера до места начала тура?

Стоимость трансфера в одну сторону:

Групповой из Горно-Алтайска - 1 000 руб. (за человека), индивидуально 3 500 руб. (машина максимум 3 человека).

Из Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового из Бийска нет.

Барнаул групповой 2 000 (за человека), индивидуальный 6 500 руб. (машина максимум 3 человека)

Из Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).

Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Хочу сказать тёплые слова о компании "Большая страна". Не в первый раз пользуемся их услугами, год назад путешествовали с их помощью на Кавказ, в этом году всей семьёй поехали на Алтай в тур "Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы". И за это захватывающее дух путешествие хочу сказать спасибо всем сотрудникам компании, с которыми мы контактировали, кто помогал нам в этой поездке. Всем проводникам и сопровождающим в экскурсиях и всем, кого мы повстречали на нашем пути в Алтае. Всегда мы чувствовали, что можем рассчитывать на поддержку с их стороны. Вся программа прошла безупречно и в полном объёме и даже погода не испортила впечатления от красот Алтая.
Отдельное спасибо менеджеру Ирине Тужиковой, координировавшей наше взаимодействие с компанией. Благодаря ей и другим сотрудникам всё прошло безупречно.
С
22 июня 2022
Спасибо Юлии Казаковой за то что помогла выбрать тур и оформить все документы.
Н
15 июня 2022
Тур Влюбись в Алтай просто супер. Отличная организация.

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