В этот день собираем гостей (кто размещается на курорте Белокуриха или прилетел в Горно-Алтайск).
Личный менеджер скоординирует откуда и кто вас заберет.
Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11.00).
Далее ждет интереснейший путь по самой красивой дороге России – Чуйский тракт.
Это древнейшая торговая дорога.
Именно обмен товарами между Россией и Монголией в начале XIX века стал главным элементом Чуйского торгового пути.
По мере роста торговой значимости Чуйскую тропу к концу XIX благоустроили до колесного пути.
В начале XX века на путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали от 15 до 20 дней., а мы с вами проедем за один день практически до границы.
Горные перевалы – Семинский и Чике-таманский, слияние рек, остановка на красивых местах.
Перекусим в кафе по пути.
По приезду – размещение в отеле и отдых.
Ужин в кафе рядом с отелем – местная кухня.
Этот день внесет яркость!
После завтрака отправляемся на цветные горы под названием Марс на Алтае!
По пути раскинется Северо-Чуйский хребет со своими белками, Курайская степь – это всё будет по пути к марсианским горам.
Далее пересаживаемся в проходимую технику и доезжаем до Марса1.
Если группа желает, то можно дополнить знакомство с марсианскими горами.
Есть и МАРС 2, МАРС 3, Луна...
На обратном пути заезжаем на Гейзеровое озеро и красные ворота.
Марс в Горном Алтае – это неповторимое место России, которое должен увидеть каждый житель страны.
Приезжаем на туркомплекс – отдых.
Завтракаем и собираемся в обратный путь!
По пути у нас также остановки для фотосессий.
Водопад Ширлак, Оленные столбы, скифские захоронения – большой выбор объектов!
Остановимся в кафе покушать.
Вас довезут до отеля в Горно-Алтайске и до курорта Белокуриха.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Двухместное
|Одноместное
|15 500
|19 500
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки
Стоимость трансфера в одну сторону:
Групповой из Горно-Алтайска - 1 000 руб. (за человека), индивидуально 3 500 руб. (машина максимум 3 человека).
Из Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового из Бийска нет.
Барнаул групповой 2 000 (за человека), индивидуальный 6 500 руб. (машина максимум 3 человека)
Из Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).
Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.