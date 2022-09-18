Барнаул - Белокуриха - Солоновка - Топольное

Преимущества этого путешествия:
Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал (по согласованию).
Выезд из города 9:00 (местное время).
Трансфер Барнаул – Белокуриха (240 км).
Курорт известен своим целебным воздухом и термальными источниками.
Встреча в г. Белокурихе в 13:00 в отеле Благодать (по согласованию, в случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, трансфер Горно-Алтайск – Белокуриха оплачивается дополнительно).
Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км), село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.
Обед в кержацких традициях «Кухня староверов».
Трансфер Солоновка – Солонешное (65 км).
Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей (входной билет оплачивается отдельно), где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера», культура русского (старообрядцы) и алтайского народов.
Трансфер Солонешное – Топольное (25 км).
Размещение в маральнике.
Ужин.
Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых.
Панты – неокостеневшие рога марала – созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой.
Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны – это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала.
Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.
Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны (стоимость приема ванны – оплачивается отдельно).
Размещение: маральник «Искра» (удобства на этаже), «Лесная сказка» (удобства на этаже) в Солонешенском районе.
Пешком – 3 км, авто – 365 км.
Завтрак.
Трансфер Топольное – Денисова пещера (35 км).
Экскурсия в Денисову пещеру – уникальный археологический памятник мирового значения, в котором была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличному от неандертальца и современных людей.
Трансфер Денисова пещера – Каракол (150 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м) вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта.
Размещение.
Прогулка к символичному памятнику суслику.
Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор».
Ужин.
Размещение: туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе.
Пешком – 5 км, авто – 190 км.
Завтрак.
Трансфер Каракол – Чаган-Узун (250 км).
Экскурсия по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.
История тракта уходит вглубь веков, когда эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой».
Входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м), что в переводе с алтайского означает «Прямая ступня».
Перевал известен с X века, сегодня представляет собой крутую извилистую дорогу со смотровой площадкой на вершине.
Экскурсия в Кызыл-Чин, известного среди туристов как «Марс».
По пути – фотостоп на фоне Северо-Чуйского хребта.
Прогулка по марсианским горам и каньонам ручья Кызыл-Чин.
Выходы разноцветных глин на поверхность создают ощущение другой планеты.
Трансфер Кызыл-Чин – Гейзеровое озеро (80 км).
Экскурсия на Гейзеровое озеро – единственное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой.
Это всегда открытый в Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета.
На зеркале озера можно заметить разводы округлой или овальной формы, которые по сути лишь отражение процессов, происходящих на дне озера, где оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка.
Возвращение на туркомплекс (180 км).
По дороге посещение урочища Калбак-Таш, осмотр наскальных рисунков – петроглифов.
Около 500 композиций, насчитывающих более 5 тысяч рисунков.
Временной размах петроглифов – от неолита до тюркской эпохи.
Фотостоп в северной части геопарка «Алтай», Чуй-Оозы – место слияния Чуи и Катуни.
Ужин.
Размещение: туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе.
Пешком – 5 км, авто – 500 км.
Завтрак.
Экскурсия (40 км) в каракольский природный парк «Уч-Энмек», являющийся природным парком, включающим природные, историко-культурные, сакральные комплексы и объекты: курганы, наскальные рисунки, комплексы мегалитов.
Экскурсия по долине позволяет окунуться в алтайскую культуру и её космогонию.
Трансфер Каракол – Нижняя Катунь (170 км).
Остановка на Семинском перевале (1717 м) – один из самых высоких перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами перевал является своеобразным переходом к нетронутой человеком природе Центрального Алтая.
Размещение.
Ужин.
По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.
Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.
Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания» – в тесной обстановке у костра поделимся впечатлениями об этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормление огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».
Размещение: юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» в районе Нижней Катуни.
Пешком – 3 км, авто – 210 км.
Завтрак.
Пешая прогулка к скале «Чертов палец», которая получила свое название благодаря весьма своеобразному выступу, напоминающему палец.
Фольклорная программа – уникальное горловое пение.
Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, ближе познакомитесь с национальными эпосами и балладами.
Послушаете мульти-музыканта, играющего на разных национальных инструментах (комус, топшур) как этнические, так и популярные мелодии.
Ужин.
Размещение: юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобное в районе Нижней Катуни.
Пешком – 3 км, авто – 120 км.
Завтрак.
Трансфер Нижняя Катунь – Бийск (130 км) – город, построенный по указу Петра I в 18 веке.
Сейчас Бийск имеет статус Наукограда и является главными вратами, ведущими в Горный Алтай.
Трансфер Бийск – Барнаул (180 км).
Обзорная экскурсия по городу с посещением музея и ресторации «Горная Аптека».
Окончание программы в 20:00.
Пешком – 3 км, авто – 310 км
Тур предусматривает размещение:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|2 мая
|49 800
|13 июня, 20 июня, 27 июня
|47 800
4 июля, 11 июля, 18 июля, 25 июля,
1 августа, 8 августа, 15 августа, 22 августа
|49 800
|29 августа, 5 сентября
|47 800
|12 сентября, 19 сентября
|42 800
Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб.
Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию. Подселение не предусматривается.
Расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Топольное. На территории находится мараловодческое хозяйство. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.
Расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Искра, у подножья скалы на берегу реки Ануй. Имеет кафе-бар, баню, открытую спортивную площадку, тренажерный зал, беседки, площадки для пикника с мангалом, детскую площадку. Wi-Fi: отсутствует. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.
Расположен в Республике Алтай, Онгудайском районе, на территории Каракольского природного парка. Имеет летнее кафе, конференц-залы, ТВ – нет, Wi-Fi на территории гостиницы, сотовая связь - неустойчиво (рекомендуется МТС). Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем на этаже В номере: 2 односпальные кровати, стол, стулья, шкаф для одежды.
Расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен в кафе. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления.
Расположен в Республике Алтай, Майминском районе, с. Озерное, район озера Манжерокское, у подножия горы Малая Синюха, в 3 км от с. Манжерок. Имеет гондольную канатную дорогу, сувенирный городок, зоны отдыха, спортивные площадки, байк-парк, кафе. WiFi: на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, кухонной зоной, санузел с душем. В номере: кровать двуспальная или 2 кровати односпальных, прикроватные тумбы, ТВ, гардероб, стулья, холодильник, чайник, набор посуды, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь.
Расположен в Алтайском крае, в 2 км от старого Айского моста, на берегу реки Катунь. Имеет открытый бассейн, летнюю беседку, ресторан, баню, песчаный пляж, беседки для отдыха, мангальную зону, площадку с тренажерами. Wi-Fi доступен в кафе. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: двуспальная или 2 односпальные кровати, тумбочки, ТВ.
Расположена в Алтайском крае, в п. Катунь, в 1 км от озера Ая, в 3 км от старого Айского моста. Имеет ресторан, бар, удобный конференц- зал, уютные беседки на территории, баню, бильярд, игровая комната, прокат настольных игр. Wi-Fi: доступен у ресепшен. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стул, платяной шкаф, телевизор, внутренняя телефонная связь, мини-бар.
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.
Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.
2 мая (Цветение маральника. Маральник - горная роза, или багульник, или алтайская сакура, Рододе́ндрон Ледебура – у маральника много имен. Он – символ наступления весны. Когда в Японии цветет сакура, на Алтае склоны гор покрываются сиреневым ковром горного рододендрона. Фотостопы запланированы именно в тех местах, где этого чуда природы больше всего, так что у любителей фотосъемки будет отличная возможность сделать уникальные кадры цветущих гор).
13 июня, 20 июня, 27 июня, 4 июля, 11 июля, 18 июля, 25 июля, 1 августа, 8 августа, 15 августа, 22 августа, 29 августа, 5 сентября, 12 сентября, 19 сентября (Бирюзовая Катунь – именно осенью вода горной реки Катунь становится необыкновенно бирюзового цвета на фоне золотых гор. Песчаник зеленоватого оттенка, чистейшая вода без примесей и взвесей, преимущественно родниковое питание осенью обуславливает это уникальное явление).
На один автобус до 20 мест выделяется 1 сопровождающий гид.