Вдохновиться чудом природы, не замерзающим даже зимой, и узнать, когда открываются «глаза Катуни»
Мы проедем до них безопасным маршрутом, искупаемся в оборудованном месте и посидим с кружкой горячего чая, любуясь безмолвной, застывшей природной красотой.
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Описание
Что вас ожидает
Кристально бирюзовое чудо
Весной и летом, когда в горах тают снега и льды, на месте озёр бушует мощный поток. К осени он усмиряется, вода в Катуни становится тихой и прозрачной. В сентябре озёра меняют цвет на глубокий бирюзовый и становятся кристально чистыми — кажется, что рукой можно дотянуться до дна. Но особенно прекрасны «глаза Катуни» зимой. Даже когда морозы заковывают в лёд непокорную реку, вода в озёрах не замерзает и держится на отметке в +9°C.
Безопасный маршрут
Я знаю, как комфортно и без риска попасть на озёра. Зимой, когда река замерзает, до них можно пройти пешком по льду около 600 метров, осенью – добраться на моторной лодке. Есть и третий вариант: когда лёд не устойчив, от села Аскат довезёт машина УАЗ. В таком случае путь в 8 километров займёт полчаса.
Купание и баня на фоне живописных пейзажей
Визуальное удовольствие можно дополнить бодрящими ощущениями — на берегу есть специальное место, оборудованное для купания. А в зимнее время здесь ещё можно погреться в бане. И обязательно возьмите термос с чаем. Молча посидеть с кружкой горячего ароматного чая, любуясь восхитительными видами, — непередаваемое ощущение!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Alphard
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
- Возьмите с собой полотенце и купальные принадлежности
Дополнительные расходы:
- В случае необходимости проезд на моторной лодке — 500 руб. туда и обратно, трансфер на УАЗ — 3000 руб. туда и обратно
- По желанию баня — 500 руб. /чел., детям до 14 лет — 250 руб. /чел., до 5 лет — бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Горно-Алтайске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.