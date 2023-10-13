Голубые озёра - «глаза Катуни»

Вдохновиться чудом природы, не замерзающим даже зимой, и узнать, когда открываются «глаза Катуни»

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Заповедные озёра расположились в Чемальском районе на левом берегу реки. Добраться до них можно только осенью и зимой, когда часть Катуни пересыхает. Именно в это время озёра особенно прекрасны, прозрачны и спокойны.

Мы проедем до них безопасным маршрутом, искупаемся в оборудованном месте и посидим с кружкой горячего чая, любуясь безмолвной, застывшей природной красотой.
Голубые озёра - «глаза Катуни»
Голубые озёра - «глаза Катуни»
Голубые озёра - «глаза Катуни»
Голубые озёра - «глаза Катуни»
Голубые озёра - «глаза Катуни»
Голубые озёра - «глаза Катуни»
Голубые озёра - «глаза Катуни»
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Описание

Что вас ожидает

Кристально бирюзовое чудо

Весной и летом, когда в горах тают снега и льды, на месте озёр бушует мощный поток. К осени он усмиряется, вода в Катуни становится тихой и прозрачной. В сентябре озёра меняют цвет на глубокий бирюзовый и становятся кристально чистыми — кажется, что рукой можно дотянуться до дна. Но особенно прекрасны «глаза Катуни» зимой. Даже когда морозы заковывают в лёд непокорную реку, вода в озёрах не замерзает и держится на отметке в +9°C.

Безопасный маршрут

Я знаю, как комфортно и без риска попасть на озёра. Зимой, когда река замерзает, до них можно пройти пешком по льду около 600 метров, осенью – добраться на моторной лодке. Есть и третий вариант: когда лёд не устойчив, от села Аскат довезёт машина УАЗ. В таком случае путь в 8 километров займёт полчаса.

Купание и баня на фоне живописных пейзажей

Визуальное удовольствие можно дополнить бодрящими ощущениями — на берегу есть специальное место, оборудованное для купания. А в зимнее время здесь ещё можно погреться в бане. И обязательно возьмите термос с чаем. Молча посидеть с кружкой горячего ароматного чая, любуясь восхитительными видами, — непередаваемое ощущение!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Alphard
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
  • Возьмите с собой полотенце и купальные принадлежности

Дополнительные расходы:

  • В случае необходимости проезд на моторной лодке — 500 руб. туда и обратно, трансфер на УАЗ — 3000 руб. туда и обратно
  • По желанию баня — 500 руб. /чел., детям до 14 лет — 250 руб. /чел., до 5 лет — бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Горно-Алтайске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Зимние
Летние
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
Алтай

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