Заповедные озёра расположились в Чемальском районе на левом берегу реки. Добраться до них можно только осенью и зимой, когда часть Катуни пересыхает. Именно в это время озёра особенно прекрасны, прозрачны и спокойны. Мы проедем до них безопасным маршрутом, искупаемся в оборудованном месте и посидим с кружкой горячего чая, любуясь безмолвной, застывшей природной красотой.

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Описание

Что вас ожидает

Кристально бирюзовое чудо

Весной и летом, когда в горах тают снега и льды, на месте озёр бушует мощный поток. К осени он усмиряется, вода в Катуни становится тихой и прозрачной. В сентябре озёра меняют цвет на глубокий бирюзовый и становятся кристально чистыми — кажется, что рукой можно дотянуться до дна. Но особенно прекрасны «глаза Катуни» зимой. Даже когда морозы заковывают в лёд непокорную реку, вода в озёрах не замерзает и держится на отметке в +9°C.

Безопасный маршрут

Я знаю, как комфортно и без риска попасть на озёра. Зимой, когда река замерзает, до них можно пройти пешком по льду около 600 метров, осенью – добраться на моторной лодке. Есть и третий вариант: когда лёд не устойчив, от села Аскат довезёт машина УАЗ. В таком случае путь в 8 километров займёт полчаса.

Купание и баня на фоне живописных пейзажей

Визуальное удовольствие можно дополнить бодрящими ощущениями — на берегу есть специальное место, оборудованное для купания. А в зимнее время здесь ещё можно погреться в бане. И обязательно возьмите термос с чаем. Молча посидеть с кружкой горячего ароматного чая, любуясь восхитительными видами, — непередаваемое ощущение!

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Alphard

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида

Возьмите с собой полотенце и купальные принадлежности

Дополнительные расходы: