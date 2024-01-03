Канун Рождества на Алтае

Новогодний тур в Горно-Алтайске

Поучаствовать в старинном русском гулянии, услышать горловое пение и попробовать местные блюда

Чуйский тракт, Гейзерное озеро, Каракольская долина и другие достопримечательности ждут вас в рождественском путешествии на Алтай.

Но это ещё не всё! Вместе мы не только насладимся потрясающей природой, но и погрузимся в старинные праздничные обычаи: погадаем и примем участие в русском гулянии. Желающие смогут покататься на лыжах, сноуборде или санях на Семинском перевале.
Канун Рождества на Алтае
Канун Рождества на Алтае
Канун Рождества на Алтае
Канун Рождества на Алтае
Канун Рождества на Алтае
Канун Рождества на Алтае
Канун Рождества на Алтае
Канун Рождества на Алтае
Канун Рождества на Алтае
Ближайшие даты:
3
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Комплект необходимой одежды: тёплый пуховик и брюки, 1-2 тёплых свитера, несколько футболок и термобельё, тёплая шапка, шарф, варежки, комплект одежды для гостиницы.

Также важно иметь тёплую обувь. Оптимальный выбор — валенки. Если в вашем арсенале их нет, советуем взять самые тёплые ботинки/сапоги достаточно удобные и просторные, чтобы нога в шерстяном носке чувствовала себя свободно.

Не забудьте купальник и большое полотенце, если мечтаете о купании в незамерзающих Голубых озёрах.

Питание: предусмотрено 2-хразовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.

Программа тура по дням

1 день

Остров Патмос и Голубые озёра

Встретим вас в Барнауле или в Горно-Алтайске и поедем заселяться в гостиницу. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году. Зайдём на подвесной мост и увидим скалы «Зубы дракона».

Далее отправимся к Голубым озёрам или «глазам Катуни», которые расположились недалеко от с. Аскат. Они проявляются осенью при небольшом уровне воды, а зимой не замерзают из-за тёплых источников. Самые закалённые смогут искупаться. В зависимости от погодных условий эта экскурсия может быть заменена на поездку к урочищу Че-Чкыш.

Остров Патмос и Голубые озёраОстров Патмос и Голубые озёраОстров Патмос и Голубые озёраОстров Патмос и Голубые озёраОстров Патмос и Голубые озёра
2 день

Каракольская долина

Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии «National Geographic». Мы преодолеем Семинский перевал и доберёмся до посёлка Каракол. Здесь начнётся экскурсия по особо охраняемой природной территории Алтая — Каракольской долине. Территория долины входит в природный парк «Уч-Энмек», название которому дала священная для местных жителей гора. Вы увидите петроглифы и другие интересные памятники.

Вечером нас ждёт ужин с дегустацией традиционных блюд, который будет сопровождаться фольклорной программой. Вы услышите горловое пение, распространённую технику алтайцев. Затем заселимся в отель.

Каракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долина
3 день

Петроглифы урочища Калбак-Таш, Красные ворота и уникальное Гейзерное озеро

Наш маршрут вновь пройдёт по живописному Чуйскому тракту. Проедем Онгудайский район и окажемся в Улаганском. Преодолеем перевал Чике-Таман и увидим слияние рек Чуи и Катуни. Следующая остановка — урочище Калбак-Таш. Здесь на скалах учёные нашли около 3 000 изображений. Настоящий рай для историков и тех, кто хочет прикоснуться к древности.

Затем осмотрим Красные ворота, которые представляют собой узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета. Через них проходит участок Улаганского тракта.

Далее поедем любоваться Гейзерным озером. Цветовая палитра водоёма просто волшебная: озеро имеет бирюзовый зелёный оттенок благодаря глине.

Петроглифы урочища Калбак-Таш, Красные ворота и уникальное Гейзерное озероПетроглифы урочища Калбак-Таш, Красные ворота и уникальное Гейзерное озероПетроглифы урочища Калбак-Таш, Красные ворота и уникальное Гейзерное озероПетроглифы урочища Калбак-Таш, Красные ворота и уникальное Гейзерное озеро
4 день

Старинное русское гуляние в комплексе «Десятиручка»

Сегодня выезжаем в посёлок Чепош, чтобы по-настоящему насладиться кануном Рождества. Мы посетим комплекс русской культуры «Десятиручка». Здесь нас ждёт развлекательная программа, которая погрузит нас в традиции русского гуляния. Будем не просто зрителями, а активными участниками мероприятия. После этого разместимся у печи и погадаем.

Затем отправимся отдыхать в гостиницу.

Старинное русское гуляние в комплексе «Десятиручка»Старинное русское гуляние в комплексе «Десятиручка»Старинное русское гуляние в комплексе «Десятиручка»
5 день

Озеро Светлое, возвращение в Барнаул

Наше рождественское путешествие подошло к концу. Те, кто уезжает в Барнаул, успеют побывать на озере Светлом, где зимуют лебеди. Картина безумно романтичная!

Прибудем в Барнаул около 17:00. До новых встреч!

Озеро Светлое, возвращение в БарнаулОзеро Светлое, возвращение в БарнаулОзеро Светлое, возвращение в БарнаулОзеро Светлое, возвращение в Барнаул

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, 07:00. Горно-Алтайск, 10:30
Завершение: Барнаул, около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Можно с детьмиЛетниеМногодневные турыЧуйский трактПопулярные места5-дневные турыГейзерное озероПрирода и пейзажиАлтайЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024

Похожие туры из Горно-Алтайска

Лучшее на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Лучшее на Алтае
Барнаул / Горно-Алтайск
Сегодня
Завтра
30 ноя
1 дек
54 000 за человека
Зимний Алтай
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний Алтай
г. Горно-Алтайск
2 янв
77 000 за человека
Новый год и Рождество на Алтае: сказочная природа, зимние забавы и праздничная программа
Новогодний тур 🎄
8 дней
Новый год и Рождество на Алтае: сказочная природа, зимние забавы и праздничная программа
Полюбоваться Гейзерным озером, поучаствовать в святочных гаданиях и побывать в Каракольской долине
Барнаул, 06:00. Горно-Алтайск, 09:30
31 дек
89 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ