Чуйский тракт, Гейзерное озеро, Каракольская долина и другие достопримечательности ждут вас в рождественском путешествии на Алтай. Но это ещё не всё! Вместе мы не только насладимся потрясающей природой, но и погрузимся в старинные праздничные обычаи: погадаем и примем участие в русском гулянии. Желающие смогут покататься на лыжах, сноуборде или санях на Семинском перевале.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Комплект необходимой одежды: тёплый пуховик и брюки, 1-2 тёплых свитера, несколько футболок и термобельё, тёплая шапка, шарф, варежки, комплект одежды для гостиницы.

Также важно иметь тёплую обувь. Оптимальный выбор — валенки. Если в вашем арсенале их нет, советуем взять самые тёплые ботинки/сапоги достаточно удобные и просторные, чтобы нога в шерстяном носке чувствовала себя свободно.

Не забудьте купальник и большое полотенце, если мечтаете о купании в незамерзающих Голубых озёрах.

Питание: предусмотрено 2-хразовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.