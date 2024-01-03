Поучаствовать в старинном русском гулянии, услышать горловое пение и попробовать местные блюда
Но это ещё не всё! Вместе мы не только насладимся потрясающей природой, но и погрузимся в старинные праздничные обычаи: погадаем и примем участие в русском гулянии. Желающие смогут покататься на лыжах, сноуборде или санях на Семинском перевале.
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 400 ₽
Описание
Организационные детали
Комплект необходимой одежды: тёплый пуховик и брюки, 1-2 тёплых свитера, несколько футболок и термобельё, тёплая шапка, шарф, варежки, комплект одежды для гостиницы.
Также важно иметь тёплую обувь. Оптимальный выбор — валенки. Если в вашем арсенале их нет, советуем взять самые тёплые ботинки/сапоги достаточно удобные и просторные, чтобы нога в шерстяном носке чувствовала себя свободно.
Не забудьте купальник и большое полотенце, если мечтаете о купании в незамерзающих Голубых озёрах.
Питание: предусмотрено 2-хразовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.
Программа тура по дням
Остров Патмос и Голубые озёра
Встретим вас в Барнауле или в Горно-Алтайске и поедем заселяться в гостиницу. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году. Зайдём на подвесной мост и увидим скалы «Зубы дракона».
Далее отправимся к Голубым озёрам или «глазам Катуни», которые расположились недалеко от с. Аскат. Они проявляются осенью при небольшом уровне воды, а зимой не замерзают из-за тёплых источников. Самые закалённые смогут искупаться. В зависимости от погодных условий эта экскурсия может быть заменена на поездку к урочищу Че-Чкыш.
Каракольская долина
Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии «National Geographic». Мы преодолеем Семинский перевал и доберёмся до посёлка Каракол. Здесь начнётся экскурсия по особо охраняемой природной территории Алтая — Каракольской долине. Территория долины входит в природный парк «Уч-Энмек», название которому дала священная для местных жителей гора. Вы увидите петроглифы и другие интересные памятники.
Вечером нас ждёт ужин с дегустацией традиционных блюд, который будет сопровождаться фольклорной программой. Вы услышите горловое пение, распространённую технику алтайцев. Затем заселимся в отель.
Петроглифы урочища Калбак-Таш, Красные ворота и уникальное Гейзерное озеро
Наш маршрут вновь пройдёт по живописному Чуйскому тракту. Проедем Онгудайский район и окажемся в Улаганском. Преодолеем перевал Чике-Таман и увидим слияние рек Чуи и Катуни. Следующая остановка — урочище Калбак-Таш. Здесь на скалах учёные нашли около 3 000 изображений. Настоящий рай для историков и тех, кто хочет прикоснуться к древности.
Затем осмотрим Красные ворота, которые представляют собой узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета. Через них проходит участок Улаганского тракта.
Далее поедем любоваться Гейзерным озером. Цветовая палитра водоёма просто волшебная: озеро имеет бирюзовый зелёный оттенок благодаря глине.
Старинное русское гуляние в комплексе «Десятиручка»
Сегодня выезжаем в посёлок Чепош, чтобы по-настоящему насладиться кануном Рождества. Мы посетим комплекс русской культуры «Десятиручка». Здесь нас ждёт развлекательная программа, которая погрузит нас в традиции русского гуляния. Будем не просто зрителями, а активными участниками мероприятия. После этого разместимся у печи и погадаем.
Затем отправимся отдыхать в гостиницу.
Озеро Светлое, возвращение в Барнаул
Наше рождественское путешествие подошло к концу. Те, кто уезжает в Барнаул, успеют побывать на озере Светлом, где зимуют лебеди. Картина безумно романтичная!
Прибудем в Барнаул около 17:00. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул, 07:00. Горно-Алтайск, 10:30Завершение: Барнаул, около 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.