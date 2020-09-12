Преимущества этого путешествия:
Переезд в г. Бийск и далее до реки Чуя (авто 600 км).
Наше путешествие начинается с переезда по легендарному Чуйскому тракту.
Это самая интересная дорога на Алтае, пересекающая все климатические зоны.
Расположение Чуйского тракта на многих участках повторяет линию древней дороги – горной тропы, по которым передвигались купеческие караваны, пешие и конные войска кочевых народов.
Ночлег на территории кемпинга, в палатках. Ужин.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 620 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Завтрак.
Часть пути проходит вдоль реки Чуя по грунтовой дороге.
После переправы на левый берег реки Чуя через мост начинается подъем вдоль реки Маашей.
В месте впадения реки Каракабак в Маашей остановка на ночлег. Ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 6-7 часов.
Завтрак.
Сегодняшний маршрут будет проходить по красивейшим долинам рек Каракабак и Карасу с цветущими альпийскими лугами.
Далее поднимаемся на плато Телдыскель, что в переводе с алтайского означает «звездные озера».
И, действительно, на этом плато очень много небольших озер, которые разбросаны словно звезды в небе.
После плато путь лежит через тайгу, которая не оставит вас равнодушным.
Тропа виляет среди деревьев то вверх, то вниз.
Стоянка на реке Шабага.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 5-6 часов.
Завтрак.
Конная часть маршрута начинается с преодоления брода на реке Шабага.
Далее путь лежит через кедровые и лиственные леса вдоль реки Шавла.
Ночевка на берегу реки Шавла. Ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 4-5 часов.
Завтрак.
Самые запоминающиеся дни похода, но и нелегкие.
Через дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру.
Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла – Мечта Красавица и Сказка.
В ясную безветренную погоду они полностью отражаются в огромном зеркале озера и это поистине сказочное зрелище.
Но предстоит еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.
Вечером баня (за дополнительную плату – 400 р/чел). Ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Время радиального выхода: 6-7 часов.
Завтрак.
Сегодня самый насыщенный день.
Путь лежит вдоль реки Шавла вниз по течению.
Тропа проходит по лесу, виляет среди деревьев то вверх, то вниз.
Далее мы поднимаемся на плато Телдыскель и уходим в долину реки Каракабак.
Перед спуском в долину реки Каракабак открывается изумительный вид на ледники Каракабака, дорогу на Аккемский ледник и одно из горных озер Каракель, что в переводе с алтайского «Черное озеро».
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 7-8 часов.
Завтрак.
В верховье реки Каракабак находятся четыре небольших, но несравнимых по красоте горных озер.
Озера имеют яркий бирюзовый цвет воды от молочно-бирюзового до прозрачного и насыщенного бирюзового, в окружении горных вершин представляют удивительное зрелище.
Ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Возвращаемся в начальную точку маршрута.
Проходя живописные долины вдоль реки Мажой, спускаемся к Мажойскому перевалу.
После переводим коней в поводу через мост реки Чуя и движемся в сторону Чибита уже по ровному полю.
Ужин. Размещение в палатках на территории кемпинга. Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 6-7 часов.
Переезд до устья реки Чуя, по дороге экскурсии к наскальным рисункам.
Знакомство с инструкторами-водниками.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Авто: 70 км, в дороге 1,5 часа. Пешком: 1-2 км, 1 час.
Перед началом сплава инструктор проведет инструктаж по технике безопасности и правилам использования снаряжения.
Начинаем тур с прохождения порога «Ильгумень», которому присвоена 4 категория сложности.
Затем, сразу после устья реки Кадрин, проходим еще один порог 4 категории сложности – «Кадринскую трубу».
Это не только трудное, но и длинное водное препятствие, его протяженность составляет несколько километров.
Ночуем в палатках на поляне «Свадебная».
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 50 км, 7-8 часов.
Сегодня вы преодолеете самый опасный порог на Средней Катуни — двухступенчатый «Шабаш» (5 к.с.).
Перед его прохождением группа сойдет на берег для осмотра препятствия.
При желании возможен обход порога по берегу.
Далее следуют два эффектных порога – «Каянча-1» и «Каянча-2».
Затем останавливаемся у ручья Кемикапчан на ночлег.
Здесь находятся наскальные рисунки с установленным возрастом 5 тысяч лет, их вы сможете осмотреть на стоянке.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 25 км, 4-5 часов.
Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.
Завершаем сплав в с. Куюс.
Ночевка в палаточном кемпинге, баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде 30 км, 5-6 часов.
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск.
В пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак.
Авто (до Барнаула) 380 км. В дороге 7 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. В 1-й и 8-й день тура размещение в палатках на территории кемпинга.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в конно-водный тур на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура на Алтай также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
Нет, ограничение по возрасту в данном туре с 14 лет.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Встреча организована в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
– на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
– в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
– в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В оговоренное время вас будет встречать автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
После сбора группа переезжает в г. Бийск на перевалочную базу туроператора, где осуществляется оформление документов и страховки, знакомство с гидом-проводником, получение снаряжения.
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня.
Ориентировочное время прибытия:
– в Горно-Алтайск 18:00 - 19:00 (время местное);
– в Бийск 20:30 - 21:30 (время местное);
– в Барнаул 23:00 - 00:00 (время местное);
– в Новосибирск 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура, т. е. если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту: Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным, не зависящим от нас причинам, возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Для прохождения тура требуется хорошая физическая форма, так как тур сложный, некоторые дневные конные переходы по 6-8 часов, а на сплаве целый ряд порогов 4 к. с. (из 6 возможных). Если есть сомнения в физической форме, то возможно следует для начала подобрать более простой тур.