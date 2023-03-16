Вам понадобятся:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Сушилка для обуви.
Средства гигиены, бытовые принадлежности.
Легкую одежду для гостиницы, вещи для сна. Сланцы,вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца(летний сезон), купальник(летний сезон).
Фотоаппарат