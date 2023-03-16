Марс, Луна и сплав по Катуни - 5 дней на Алтае

Увидеть Мёртвое озеро, попробовать целебную воду и побывать на родине Шукшина

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Космос ближе, чем кажется — достаточно лишь добраться до Алтая, где вас уже ждут красные пейзажи Марса с разноцветными терракотовыми горами, безлюдные белые ландшафты Луны в долине Чаган-Узун и необычное Гейзерное с причудливыми узорами, будто бы тоже появившееся здесь не без участия гостей с других планет.

Будем гулять к водопадам через ароматные хвойные леса, поднимемся на скалу Чёртов палец, прокатимся по канатной дороге, увидим слияние рек и побываем у мистического необитаемого озера.
Марс, Луна и сплав по Катуни - 5 дней на Алтае
Марс, Луна и сплав по Катуни - 5 дней на Алтае
Марс, Луна и сплав по Катуни - 5 дней на Алтае
Марс, Луна и сплав по Катуни - 5 дней на Алтае
Марс, Луна и сплав по Катуни - 5 дней на Алтае
Марс, Луна и сплав по Катуни - 5 дней на Алтае
Марс, Луна и сплав по Катуни - 5 дней на Алтае
Марс, Луна и сплав по Катуни - 5 дней на Алтае
Ближайшие даты:
24
мар
1
апр
11
апр
6
мая
12
мая
19
мая
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей. ‌
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Сушилка для обуви.
‌‌Средства гигиены, бытовые принадлежности.
Легкую одежду для гостиницы, вещи для сна. Сланцы,вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца(летний сезон), купальник(летний сезон).
Фотоаппарат

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В Горно-Алтайске с 09:00 до 10:00 по адресу: с. Майма, ул. Аэропорт, 1. В Новосибирске в 09:00 по адресу: ул. Коммунистическая, 13. В Барнауле в 14:00 в кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта) . О раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее
Завершение: Горно-Алтайск, около 19:00. Барнаул, около 21:00. Новосибирск, около 02:00 следующего дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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