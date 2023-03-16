Начало: В Горно-Алтайске с 09:00 до 10:00 по адресу: с. Майма, ул. Аэропорт, 1. В Новосибирске в 09:00 по адресу: ул. Коммунистическая, 13. В Барнауле в 14:00 в кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта) . О раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее

Завершение: Горно-Алтайск, около 19:00. Барнаул, около 21:00. Новосибирск, около 02:00 следующего дня