В этом туре вы побываете в четырех разных долинах, каждая из которых уникальна и прекрасна по-своему. Вы проведете несколько незабываемых дней на уникальных, кристально чистых озерах Мульты, преодолеете перевал Куйгук, подниметесь на овеянную мифами вершину Колбан, увидите чудесную панораму всего Катунского хребта, с его главной вершиной – красавицей Белухой. Вас ждут чистота и прохлада горных рек, чарующий запах альпийских лугов и горного разнотравья, тишина, незабываемые вечера у костра и бесконечное звездное небо.
Преимущества этого путешествия:
Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 20:00.
Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).
Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.
Питание: в дороге за свой счет.
Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.
Обед.
Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.
Вечер знакомств.
Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.
Завтрак.
Переезд в с. Маральник.
Переход к Нижнему Мультинскому озеру. Путь лежит через хвойные леса и небольшие живописные речки.
Нижнее озеро – прекрасное большое озеро с кристально-прозрачной водой, расположенное на высоте 1700 м в окружении кедров.
В озере водится хариус. С берега видна горная вершина Спящая красавица.
Ночевка на берегу озера.
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 13 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Радиальный выход к Верхнему Мультинскому озеру, расположенному в заповеднике.
Очень насыщенный день. Переход через Шумы – живописный вал из огромных камней, образованный в древности ледниками, осмотр большого каскадного водопада.
Верхнее озеро – самое дикое из трех Мультинских озер, имеет удивительный аквамариновый цвет и находится в окружении заснеженных гор, с которых срывается множество ручьев и водопадов. Высота падения одного из них 60 м.
Протяженность: пешком – 28 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Дневка на Нижнем Мультинском озере. Отдых, купание, прогулки.
Возможен радиальный выход на смотровую площадку, расположенную на высоте 2200 м, с которой открывается потрясающий вид на Катунский хребет, Нижнее и Среднее Мультинские озера и соседние долины!
Протяженность: пешком – 5 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Переход в долину Куйгук.
Долина Куйгук – «Поющее ущелье» – очень живописная и уютная долина с множеством небольших водопадов.
Венцом нашего дня является один из красивейших и полноводных водопадов Алтая высотой 25 м и прекрасное молочно-бирюзовое озеро!
Ночевка на стоянке у водопада.
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 9 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Радиальный выход к высокогорному озеру.
Это очень красивое озеро с удивительным цветом воды, находящееся на высоте 2200 м.
С обзорной площадки открывается прекрасный вид на всю долину Куйгук!
Протяженность: пешком – 3 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Сегодня предстоит преодолеть перевал Куйгук (1А, 2500 м), с которого открывается прекрасный вид: бирюзовые озера Ачан и священная гора Колбан!
По пути на перевал вас ждут водопады, снежники, огромные поляны синих аквилегий и альпийских маков, и альпийское мороженое!
Ночевка в долине Акчан.
Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Восхождение на гору Колбан, 3020 м.
Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество интересных и романтических легенд.
С вершины горы открывается фантастический панорамный вид на снежные горы Катунского хребта!
Восхождение осуществляется при условии хорошей погоды.
Возвращение в долину Куйгук.
Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Переход в с. Маральник.
В последний день нашего путешествия наш путь лежит через цветущие альпийские луга и хвойный лес.
Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Баня. Прощальный вечер на базе.
Протяженность: пешком – 14 км.
Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.
Завтрак.
Сдача снаряжения.
Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда.
Обед.
Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.
Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.
Прибытие в Барнаул/Новосибирск.
Ориентировочное прибытие в Барнаул в 9:00, в Новосибирск в 13:00 (время местное, МСК+4).
Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, офис 213.
Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.
Стоимость транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула до Усть-Коксы и обратно не включена в общую стоимость тура и оплачивается дополнительно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.