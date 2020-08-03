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В этом туре вы побываете в четырех разных долинах, каждая из которых уникальна и прекрасна по-своему. Вы проведете несколько незабываемых дней на уникальных, кристально чистых озерах Мульты, преодолеете перевал Куйгук, подниметесь на овеянную мифами вершину Колбан, увидите чудесную панораму всего Катунского хребта, с его главной вершиной – красавицей Белухой. Вас ждут чистота и прохлада горных рек, чарующий запах альпийских лугов и горного разнотравья, тишина, незабываемые вечера у костра и бесконечное звездное небо.

Программа тура по дням

1 день Начало пути

Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса. Отправление из Новосибирска в 20:00. Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4). Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.

Питание: в дороге за свой счет.

2 день Усть-Кокса

Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса. Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни. Обед. Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения. Вечер знакомств. Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.

Проживание: кемпинг.

3 день Нижнее Мультинское озеро

Завтрак. Переезд в с. Маральник. Переход к Нижнему Мультинскому озеру. Путь лежит через хвойные леса и небольшие живописные речки. Нижнее озеро – прекрасное большое озеро с кристально-прозрачной водой, расположенное на высоте 1700 м в окружении кедров. В озере водится хариус. С берега видна горная вершина Спящая красавица. Ночевка на берегу озера. Протяженность: пешком + вьючные лошади – 13 км.

Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

4 день Верхнее Мультинское озеро

Радиальный выход к Верхнему Мультинскому озеру, расположенному в заповеднике. Очень насыщенный день. Переход через Шумы – живописный вал из огромных камней, образованный в древности ледниками, осмотр большого каскадного водопада. Верхнее озеро – самое дикое из трех Мультинских озер, имеет удивительный аквамариновый цвет и находится в окружении заснеженных гор, с которых срывается множество ручьев и водопадов. Высота падения одного из них 60 м. Протяженность: пешком – 28 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

5 день Дневка

Дневка на Нижнем Мультинском озере. Отдых, купание, прогулки. Возможен радиальный выход на смотровую площадку, расположенную на высоте 2200 м, с которой открывается потрясающий вид на Катунский хребет, Нижнее и Среднее Мультинские озера и соседние долины! Протяженность: пешком – 5 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

6 день Долина Куйгук

Переход в долину Куйгук. Долина Куйгук – «Поющее ущелье» – очень живописная и уютная долина с множеством небольших водопадов. Венцом нашего дня является один из красивейших и полноводных водопадов Алтая высотой 25 м и прекрасное молочно-бирюзовое озеро! Ночевка на стоянке у водопада. Протяженность: пешком + вьючные лошади – 9 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

7 день Высокогорное озеро

Радиальный выход к высокогорному озеру. Это очень красивое озеро с удивительным цветом воды, находящееся на высоте 2200 м. С обзорной площадки открывается прекрасный вид на всю долину Куйгук! Протяженность: пешком – 3 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

8 день Перевал Куйгук

Сегодня предстоит преодолеть перевал Куйгук (1А, 2500 м), с которого открывается прекрасный вид: бирюзовые озера Ачан и священная гора Колбан! По пути на перевал вас ждут водопады, снежники, огромные поляны синих аквилегий и альпийских маков, и альпийское мороженое! Ночевка в долине Акчан. Протяженность: пешком – 8 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

9 день Гора Колбан

Восхождение на гору Колбан, 3020 м. Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество интересных и романтических легенд. С вершины горы открывается фантастический панорамный вид на снежные горы Катунского хребта! Восхождение осуществляется при условии хорошей погоды. Возвращение в долину Куйгук. Протяженность: пешком – 8 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

10 день Трансфер в с. Усть-Кокса

Переход в с. Маральник. В последний день нашего путешествия наш путь лежит через цветущие альпийские луга и хвойный лес. Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса. Баня. Прощальный вечер на базе. Протяженность: пешком – 14 км.

Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин – на базе.

Проживание: кемпинг.

11 день Отъезд

Завтрак. Сдача снаряжения. Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда. Обед. Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск. Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.

Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.

12 день Окончание программы