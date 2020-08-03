Мультинские озера. Треккинг

Экскурсионный тур «Мультинские озера. Треккинг» на 12 дней

5
3 отзыва
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
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Описание

В этом туре вы побываете в четырех разных долинах, каждая из которых уникальна и прекрасна по-своему. Вы проведете несколько незабываемых дней на уникальных, кристально чистых озерах Мульты, преодолеете перевал Куйгук, подниметесь на овеянную мифами вершину Колбан, увидите чудесную панораму всего Катунского хребта, с его главной вершиной – красавицей Белухой. Вас ждут чистота и прохлада горных рек, чарующий запах альпийских лугов и горного разнотравья, тишина, незабываемые вечера у костра и бесконечное звездное небо.

Преимущества этого путешествия:

  • преодолеем более 1000 км по Чуйскому тракту;
  • пройдем с рюкзаками и в сопровождении лошадей 52 км;
  • пройдем пешком налегке (в радиальных выходах) 38 км;
  • преодолеем перевал Куйгук (1А, 2500 м);
  • совершим восхождение на гору Колбан (3020 м);
  • будем ночевать в палатках.

Программа тура по дням

1 день
Начало пути

Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.

Отправление из Новосибирска в 20:00

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).

Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.
Питание: в дороге за свой счет.

2 день
Усть-Кокса

Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.

Обед.

Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.

Вечер знакомств.

Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.

3 день
Нижнее Мультинское озеро

Завтрак.

Переезд в с. Маральник.

Переход к Нижнему Мультинскому озеру. Путь лежит через хвойные леса и небольшие живописные речки.

Нижнее озеро – прекрасное большое озеро с кристально-прозрачной водой, расположенное на высоте 1700 м в окружении кедров. 

В озере водится хариус. С берега видна горная вершина Спящая красавица.

Ночевка на берегу озера.

Протяженность: пешком + вьючные лошади – 13 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

4 день
Верхнее Мультинское озеро

Радиальный выход к Верхнему Мультинскому озеру, расположенному в заповеднике.

Очень насыщенный день. Переход через Шумы – живописный вал из огромных камней, образованный в древности ледниками, осмотр большого каскадного водопада.

Верхнее озеро – самое дикое из трех Мультинских озер, имеет удивительный аквамариновый цвет и находится в окружении заснеженных гор, с которых срывается множество ручьев и водопадов. Высота падения одного из них 60 м.

Протяженность: пешком – 28 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

5 день
Дневка

Дневка на Нижнем Мультинском озере. Отдых, купание, прогулки.

Возможен радиальный выход на смотровую площадку, расположенную на высоте 2200 м, с которой открывается потрясающий вид на Катунский хребет, Нижнее и Среднее Мультинские озера и соседние долины!

Протяженность: пешком – 5 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

6 день
Долина Куйгук

Переход в долину Куйгук.

Долина Куйгук – «Поющее ущелье» – очень живописная и уютная долина с множеством небольших водопадов.

Венцом нашего дня является один из красивейших и полноводных водопадов Алтая высотой 25 м и прекрасное молочно-бирюзовое озеро!

Ночевка на стоянке у водопада.

Протяженность: пешком + вьючные лошади – 9 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

7 день
Высокогорное озеро

Радиальный выход к высокогорному озеру.

Это очень красивое озеро с удивительным цветом воды, находящееся на высоте 2200 м.

С обзорной площадки открывается прекрасный вид на всю долину Куйгук!

Протяженность: пешком – 3 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

8 день
Перевал Куйгук

Сегодня предстоит преодолеть перевал Куйгук (1А, 2500 м), с которого открывается прекрасный вид: бирюзовые озера Ачан и священная гора Колбан!

По пути на перевал вас ждут водопады, снежники, огромные поляны синих аквилегий и альпийских маков, и альпийское мороженое!

Ночевка в долине Акчан.

Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

9 день
Гора Колбан

Восхождение на гору Колбан, 3020 м.

Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество интересных и романтических легенд.

С вершины горы открывается фантастический панорамный вид на снежные горы Катунского хребта!

Восхождение осуществляется при условии хорошей погоды.

Возвращение в долину Куйгук.

Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

10 день
Трансфер в с. Усть-Кокса

Переход в с. Маральник.

В последний день нашего путешествия наш путь лежит через цветущие альпийские луга и хвойный лес.

Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

Баня. Прощальный вечер на базе.

Протяженность: пешком – 14 км.
Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.

11 день
Отъезд

Завтрак.

Сдача снаряжения.

Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда.

Обед.

Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.

Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.

12 день
Окончание программы

Прибытие в Барнаул/Новосибирск.

Ориентировочное прибытие в Барнаул в 9:00в Новосибирск в 13:00 (время местное, МСК+4).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снаряжение на время похода (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, костровое оборудование, тент, аптечка и т. п.)питание на маршруте и на туркомплексеразмещение на туркомплексе в с. Усть-Кокса до и после походауслуги инструкторов-проводниковвьючные лошади для перевозки продуктов питания
  • Палаток и общественного снаряжения везде
  • Где возможнотрансфер на маршруте
  • 86 км (Усть-Кокса – Мульта – Маральник – Мульта – Усть-Кокса)страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случаерегистрация группы в МЧСаптечкапосещение заповедникарекреационные сборы/стоянка на Нижнем Мультинском озере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула и обратнотранспортная доставка Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 400 руб. транспортная доставка Барнаул – Усть-Кокса – Барнаул – 7 200 руб. питание во время транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула и обратнобаня на туркомплексе в Усть-Коксе и в походе на Нижнем Мультинском озере
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документы – паспорт, медицинский полис.
  2. Деньги – на дополнительные расходы (питание в дороге, баню, сувениры и др.).
  3. Одежда:
    • Теплые вещи: куртка или пуховик, теплые брюки (например, на флисовой подкладке), теплый свитер (из шерсти или флиса), теплые носки, перчатки, шапочку.
    • Дождевик или непромокаемая штормовая куртка. Подойдет тканевый дождевик с проклеенными швами или мембранная куртка. Если вы решите взять недорогой, клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук (с запасом).
    • Влаго/ветрозащитные штаны. Подойдут тканевые штаны с проклеенными швами из комплектов «куртка/штаны», которые продаются в магазинах «охота, рыбалка, туризм», либо мембранные штаны.
    • Основной комплект одежды: легкие спортивные брюки для переходов, несколько футболок, бельё, несколько пар носков, головной убор от солнца.
    • Одежда для сна: комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико). Отдельная пара теплых носков.
  4. Обувь:
    • Треккинговые ботинки (можно хорошо разношенные «берцы» или другие высокие ботинки с твердой подошвой).
    • Кроссовки или кеды.
    • Сланцы.
  5. Личная аптечка:
    • Лекарства от специфических заболеваний.
    • Эластичный бинт.
    • Лейкопластырь (обычный, белый, шириной 3-4 см).
    • Стерильный бинт.
    • Средства от простуды.
    • Активированный уголь.
  6. Разное:
    • Предметы личной гигиены.
    • Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску).
    • Нож.
    • Спички.
    • Фонарик.
    • Темные очки.
    • Солнцезащитный крем.
    • «Сидушку» из каримата.
  7. По желанию:
    • Собственный спальный мешок. (температура комфорта не выше -5).
    • Собственный рюкзак. (объемом не менее 80 л).
    • Собственную палатку.
Где происходит сбор группы?

Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, офис 213.

Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.

Входит ли трансфер до с. Усть-Кокса в стоимость тура?

Стоимость транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула до Усть-Коксы и обратно не включена в общую стоимость тура и оплачивается дополнительно.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 авг 2020
Организация тура, безупречная
Начиная с нашего менеджера Юлии
И заканчивая инструкторами в походе
Александром и Евгением
Им отдельное спасибо, заботились и несли ответственность за каждого
С
1 сен 2019
Как теперь дальше жить?
После похода в Горный Алтай??? это было самое яркое событие в моей жизни за последнее время. Я решился на поход для перезагрузки, а получил намного больше:
-это люди которые были рядом они стали мне очень близки за такой короткий промежуток времени мы стали "семьей".
-эмоции которые сложно описать но носят явно они мне нравятся.
-зарядился энергией гор, Алтай это реально фантастические место и там как будто другая реальность))
-посмотрел на свою жизнь с другого ракурса, пересмотрел ценности и приоритеты
Цели и задачи которые планировал на поход выполнены✅
Спасибо за пережитое и нашим Вожакам Антону и Диме за такими хочется идти вперед.
Е
9 окт 2016
Спасибо вам за отличный поход к Мультинским озерам. Это было чудесное приключение с прекрасными осенними, а порой и зимними пейзажами. Огромное спасибо всем участникам похода и инструкторам за веселую и интересную компанию, за вкусную еду и отличное настроение! Желаю Вам дальнейшего развития, процветания и новых захватывающих маршрутов!?

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🧳Экскурсионные туры🍀Природа и пейзажи🥾Треккинг и походы

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