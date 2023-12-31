Мы знаем, как сделать ваши новогодние каникулы запоминающимися! Приглашаем отправиться в тур по Алтаю, в котором вы не только успеете посетить топовые локации, но и поучаствуете в традиционных рождественских развлечениях. Желающие смогут вкусить все прелести зимнего активного отдыха, катаясь на лыжах, «плюшках» или в собачьих упряжках. Увидим Телецкое и Гейзерное озёра, услышим, как звучит горловое пение, погуляем по Алтайскому заповеднику и Каракольской долине. Также мы подготовили для вас праздничную программу, чтобы встретить наступающий год ярко и весело!

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Комплект необходимой одежды: тёплый пуховик и брюки, 1-2 тёплых свитера, несколько футболок и термобельё, тёплая шапка, шарф, варежки, комплект одежды для гостиницы.

Также важно иметь тёплую обувь. Оптимальный выбор — валенки. Если в вашем арсенале их нет, советуем взять самые тёплые ботинки/сапоги достаточно удобные и просторные, чтобы нога в шерстяном носке чувствовала себя свободно.

Не забудьте купальник и большое полотенце, если мечтаете о купании в незамерзающих Голубых озёрах.

Питание: предусмотрено 2-хразовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.