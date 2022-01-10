Настоящее приключение! Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый год или Рождество! Елка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби. Добавьте к этому насыщенную экскурсионную программу по самым лучшим местам региона, и главный новогодние праздники совершенно точно надолго останутся в памяти.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещеры

Встреча и трансфер группы до турбазы в поселок Чемал. 07:00 Встреча группы в г. Новосибирске, (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»). 10:00 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул.Дорожная-13). С 09:00 до 11:00 встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска. Авто-дорога (Чуйский тракт) занесена в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с ее малой исторической частью. Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата. Экскурсия в Тавдинские пещеры – вы посетите Большую Тавдинскую пещеру, увидите карстовую арку и полюбуетесь видами Катуни со смотровой площадки. Заселение на турбазу. Ужин. Вечер знакомств. Протяженность маршрута на автомобиле: от Новосибирска – 520 км, От Барнаула – 320 км, от Горно-Алтайска – 90 км.

2 день Голубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний

Завтрак. Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни». И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза. Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня. Обед в кафе (оплачивается дополнительно). Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС. Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посередине горной реки. Далее пройдете по козьей тропе к старейшей в России Гэс 30-ых годов тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь. Обряд исполнения желаний у большого костра. Далее, те, кто планирует провести Новый год (в новогодний заезд) с организованной программой – совершают переезд в банкетный зал (стоимость 5500-7500 руб., в зависимости от типа банкетного зала). Остальные участники остаются на базе, где будет устроена легкая анимация, обмен подарками и глинтвейн в зимнем лесу. Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.

3 день Ущелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров Аскат

Завтрак (в новогодний заезд – поздний завтрак). Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы. В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь. Далее мы отправимся в красивое место, где среди гор застрял большой и необычный камень круглой формы, который получил название Сердце Дракона. Ущелье, где он находится, очень узкое, свет туда падает особым образом, что придет ощущение сказочности. В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями. Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу. Ужин и вечернее общение на базе. Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.

4 день Камышлинский водопад. Катание на собачьих упряжках или посещение ГЛК «Манжерок»

Завтрак. Сегодня нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому. Обед в кафе (оплачивается дополнительно). Далее, программа на выбор (доп.плата) – поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах, или катание на собачьих упряжках – прохождение участка 1 км в роли каюра. Ужин. Творческий мастер-класс для желающих. Протяженность маршрута на автомобиле – 70 км, пешком – 6 км.

5 день Телецкое озеро. Прогулка на вершину Тилан-Туу. Этнографическая экскрусия в Аиле. Баня

Ранний завтрак. Сбор вещей, сдача номеров. Сегодня мы совершим переезд к Телецкому озеру (180 км). Наш путь будет проходить вдоль реки Бия. Заселение на турбазу. Обед (оплачивается дополнительно). Прогулка на смотровую площадку Тилан-Туу, откуда открывается великолепный вид на Телецкое озеро. На обратном пути – посещение серебряного источника. Вечером – этнографическая экскурсия в национальном аиле, где вы познакомитесь с особенностями культуры алтайского народа и устройством национального аила. Ужин. Баня. Рождественский гадания (в рождественские заезды). Протяженность маршрута на автомобиле – 180 км, пешком – 2 км.

6 день Горнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озера

Завтрак. Сегодня мы отправимся по необыкновенному маршруту к самой высокой горе северного берега – г. Кокуя. Именно там находится новый горнолыжный комплекс «Телецкий». Вы сможете покататься на горных лыжах, сноубордах, попробовать спуски для тюбингов. Трассы подходят, как для начинающих, так и для опытных горнолыжников. Во второй половине дня желающие могут покататься на снегоходах или собачьих упряжках по льду Телецкого озера (оплачивается дополнительно). Прогулка по зимнему лесу к водопадам третьей речки. Возвращение на базу. Прощальный ужин и общение в банкетном зале (в новогодний заезд). Праздничный рождественский ужин (в рождественский заезд). Протяженность маршрута на автомобиле – 20 км, пешком – 3 км.

7 день Озеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансфер