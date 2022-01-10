Преимущества этого путешествия:
Встреча и трансфер группы до турбазы в поселок Чемал.
07:00 Встреча группы в г. Новосибирске, (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»).
10:00 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул.Дорожная-13).
С 09:00 до 11:00 встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска.
Авто-дорога (Чуйский тракт) занесена в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с ее малой исторической частью.
Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата.
Экскурсия в Тавдинские пещеры – вы посетите Большую Тавдинскую пещеру, увидите карстовую арку и полюбуетесь видами Катуни со смотровой площадки.
Заселение на турбазу.
Ужин.
Вечер знакомств.
Протяженность маршрута на автомобиле: от Новосибирска – 520 км, От Барнаула – 320 км, от Горно-Алтайска – 90 км.
Завтрак.
Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни».
И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.
Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посередине горной реки.
Далее пройдете по козьей тропе к старейшей в России Гэс 30-ых годов тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.
Обряд исполнения желаний у большого костра.
Далее, те, кто планирует провести Новый год (в новогодний заезд) с организованной программой – совершают переезд в банкетный зал (стоимость 5500-7500 руб., в зависимости от типа банкетного зала).
Остальные участники остаются на базе, где будет устроена легкая анимация, обмен подарками и глинтвейн в зимнем лесу.
Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Завтрак (в новогодний заезд – поздний завтрак).
Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
Далее мы отправимся в красивое место, где среди гор застрял большой и необычный камень круглой формы, который получил название Сердце Дракона.
Ущелье, где он находится, очень узкое, свет туда падает особым образом, что придет ощущение сказочности.
В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.
Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.
Ужин и вечернее общение на базе.
Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.
Завтрак.
Сегодня нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Далее, программа на выбор (доп.плата) – поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах, или катание на собачьих упряжках – прохождение участка 1 км в роли каюра.
Ужин.
Творческий мастер-класс для желающих.
Протяженность маршрута на автомобиле – 70 км, пешком – 6 км.
Ранний завтрак.
Сбор вещей, сдача номеров.
Сегодня мы совершим переезд к Телецкому озеру (180 км).
Наш путь будет проходить вдоль реки Бия.
Заселение на турбазу.
Обед (оплачивается дополнительно).
Прогулка на смотровую площадку Тилан-Туу, откуда открывается великолепный вид на Телецкое озеро.
На обратном пути – посещение серебряного источника.
Вечером – этнографическая экскурсия в национальном аиле, где вы познакомитесь с особенностями культуры алтайского народа и устройством национального аила.
Ужин.
Баня.
Рождественский гадания (в рождественские заезды).
Протяженность маршрута на автомобиле – 180 км, пешком – 2 км.
Завтрак.
Сегодня мы отправимся по необыкновенному маршруту к самой высокой горе северного берега – г. Кокуя.
Именно там находится новый горнолыжный комплекс «Телецкий».
Вы сможете покататься на горных лыжах, сноубордах, попробовать спуски для тюбингов.
Трассы подходят, как для начинающих, так и для опытных горнолыжников.
Во второй половине дня желающие могут покататься на снегоходах или собачьих упряжках по льду Телецкого озера (оплачивается дополнительно).
Прогулка по зимнему лесу к водопадам третьей речки.
Возвращение на базу.
Прощальный ужин и общение в банкетном зале (в новогодний заезд).
Праздничный рождественский ужин (в рождественский заезд).
Протяженность маршрута на автомобиле – 20 км, пешком – 3 км.
07:00 Завтрак, сбор вещей, выезд с т/б.
08:30 – 15:00 Трансфер + экскурсия в заказник «Лебединый».
Место, где остаются на зимовку дикие лебеди и утки.
По пути заезд на сувенирные рынки.
Трансфер до Горно-Алтайска, Барнаула, Новосибирска.
Прибытие в Горно-Алтайск – в 15:00 (рождественский заезд), в 18:00 (новогодний заезд).
Рекомендуем разместиться в гостинице «Игман».
Прибытие в г. Барнаул (г. Новоалтайск, ГК «Облепиха») – 19:00 .
Прибытие в г. Новосибирск (ул. Вокзальная магистраль-1) – 23:00.
Протяженность маршрута на автомобиле до Новосибирска – 620 км, до Барнаула – 360 км.
Тур предусматривает проживание на двух турбазах по маршруту следования в Чемале и на Телецком озере.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб.:
|даты/тип размещения
|двухместное "Стандарт"
|доплата за одноместное "стандарт"
|трехместное "Студия"
|четырехместное "Студия"
|30.12 – 05.01
|48 500
|19 000
|46 700
|44 500
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02.01 – 08.01 03.01 – 09.01
|46 500
|18 000
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|-
Тур подходит для всех желающих от 5 лет, для тех, кто хочет встретить Новый год активно, зарядиться позитивом и хорошим настроением, для тех, любит наслаждаться красотами природы, ценителей приключений и веселой компании, которая собирается со всех уголков России!
Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.
В первый день тура все участники самостоятельно добираются до места встречи с группой. Трансфер начинается в Новосибирске, мы проезжаем по Федеральной трассе мимо Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска. Вы можете планировать перелет до любого из этих городов.
Новосибирск: Встреча группы в 7-00 на парковке у отеля Маринс Парк (Вокзальная магистраль, 1)
Место выбрано не случайно, чем бы Вы не добирались до Новосибирска, это самое удобное место для начала тура. Выйдя из вокзала, Вы увидите здание отеля. Ехать никуда не нужно. А если Вы прилетели самолетом, то маршрутное такси останавливается как раз на привокзальной площади. Выбирая рейс на самолет, остановитесь на раннем прилете, не позже 6-00. Иначе можно опоздать к выезду. Если Вы чувствуете, что немного опаздываете, обязательно с дороги позвоните гиду.
Если запланирована ночевка в Новосибирске, то очень удобно забронировать номер в отеле Маринс Парк (https://marinsparkhotels.ru/novosib/rooms) Для более экономичного размещения предлагаем рассмотреть недорогой, но очень приличный хостел Фанки (https://funhostel.ru/) Вы можете самостоятельно забронировать их через интернет, а оплатить при заселении.
Далее группа едет мимо Барнаула и забирает участников, прилетевших утренним рейсом в Барнаул.
Барнаул: Встреча с группой в 10-00 у гостинично-ресторанного комплекса Облепиха (Новоалтайск, ул. Дорожная, 13)
Опять туристы, выйдя из самолета, самостоятельно на такси доезжают до места встречи с группой. Потом спокойно сидят в кафе и ждут всю группу. К сожалению, мы не сможем забрать Вас в аэропорту. Заезжать в город, собирая пробки, нет смысла. Это прибавит к трансферу порядка 2-х часов. Люди, летевшие в самолете, порядком устали и будет трудно объяснить им такой крюк с трассы. Стоимость такси невелика, порядка 350 рублей.
Горно-Алтайск: Встреча с 9 до 11 в аэропорту. В Горно-Алтайске возможна утренняя встреча отдельной машиной, она идет не из Новосибирска, а с базы. Время можно корректировать, машина подается утром, к прибытию самолета.
После Горно-Алтайска идет последний, самый красивый участок дороги. Там же начинаются экскурсии первого дня, а на базе Вас будет ждать вкусный ужин.
Для граждан РФ:
– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования
Для иностранных граждан:
– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.
Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому Вам здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами здесь очень ограничены.
Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.