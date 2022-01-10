Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней

Настоящее приключение! Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый год

5
3 отзыва
Настоящее приключение! Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый год или Рождество! Елка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби.

Добавьте к этому насыщенную экскурсионную программу по самым лучшим местам региона, и главный новогодние праздники совершенно точно надолго останутся в памяти.
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Новый год и Рождество. Жемчужина Алтая, 7 дней
Ближайшие даты:
02
янв
03
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся к незамерзающим голубым озерам;
  • совершим легкий поход по ущелью горных духов, где расположено Сердце Дракона;
  • увидим замерзший водопад;
  • посетим несколько мест силы и зарядимся их энергией;
  • увидим настоящую жемчужину Алтая – Телецкое озеро, спящее под толстым слоем прозрачного льда;
  • покатаемся на горных лыжах или сноуборде на новом горнолыжном комплексе с еще небольшим количеством посетителей на горе Кокуя.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещеры

Встреча и трансфер группы до турбазы в поселок Чемал.

07:00 Встреча группы в г. Новосибирске, (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»).

10:00 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул.Дорожная-13).

С 09:00 до 11:00 встреча группы в аэропорту  г. Горно-Алтайска.

Авто-дорога (Чуйский тракт) занесена в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с ее малой исторической частью.

Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата.

Экскурсия в Тавдинские пещеры – вы посетите Большую Тавдинскую пещеру, увидите карстовую арку и полюбуетесь видами Катуни со смотровой площадки.

Заселение на турбазу.

Ужин.

Вечер знакомств.

Протяженность маршрута на автомобиле: от Новосибирска – 520 км, От Барнаула – 320 км, от Горно-Алтайска – 90 км. 

Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещеры
2 день
Голубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний

Завтрак.

Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни».

И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.

Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно). 

Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.

Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посередине горной реки.

Далее пройдете по козьей тропе к старейшей в России Гэс 30-ых годов тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.

Обряд исполнения желаний у большого костра.

Далее, те, кто планирует провести Новый год (в новогодний заезд) с организованной программой – совершают переезд в банкетный зал (стоимость 5500-7500 руб., в зависимости от типа банкетного зала).

Остальные участники остаются на базе, где будет устроена легкая анимация, обмен подарками и глинтвейн в зимнем лесу.

Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км. 

Голубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желанийГолубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желанийГолубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желанийГолубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний
3 день
Ущелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров Аскат

Завтрак (в новогодний заезд – поздний завтрак).

Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.

В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.

Далее мы отправимся в красивое место, где среди гор застрял большой и необычный камень круглой формы, который получил название Сердце Дракона.

Ущелье, где он находится, очень узкое, свет туда падает особым образом, что придет ощущение сказочности.

В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.

Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.

Ужин и вечернее общение на базе.

Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км. 

Ущелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров Аскат
4 день
Камышлинский водопад. Катание на собачьих упряжках или посещение ГЛК «Манжерок»

Завтрак.

Сегодня нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Далее, программа на выбор (доп.плата) – поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах, или катание на собачьих упряжках – прохождение участка 1 км в роли каюра.

Ужин.

Творческий мастер-класс для желающих.

Протяженность маршрута на автомобиле – 70 км, пешком – 6 км. 

Камышлинский водопад. Катание на собачьих упряжках или посещение ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад. Катание на собачьих упряжках или посещение ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад. Катание на собачьих упряжках или посещение ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад. Катание на собачьих упряжках или посещение ГЛК «Манжерок»
5 день
Телецкое озеро. Прогулка на вершину Тилан-Туу. Этнографическая экскрусия в Аиле. Баня

Ранний завтрак.

Сбор вещей, сдача номеров.

Сегодня мы совершим переезд к Телецкому озеру (180 км).

Наш путь будет проходить вдоль реки Бия.

Заселение на турбазу.

Обед (оплачивается дополнительно).

Прогулка на смотровую площадку Тилан-Туу, откуда открывается великолепный вид на Телецкое озеро.

На обратном пути – посещение серебряного источника.

Вечером – этнографическая экскурсия в национальном аиле, где вы познакомитесь с особенностями культуры алтайского народа и устройством национального аила.

Ужин.

Баня.

Рождественский гадания (в рождественские заезды).

Протяженность маршрута на автомобиле – 180 км, пешком – 2 км. 

Телецкое озеро. Прогулка на вершину Тилан-Туу. Этнографическая экскрусия в Аиле. БаняТелецкое озеро. Прогулка на вершину Тилан-Туу. Этнографическая экскрусия в Аиле. БаняТелецкое озеро. Прогулка на вершину Тилан-Туу. Этнографическая экскрусия в Аиле. БаняТелецкое озеро. Прогулка на вершину Тилан-Туу. Этнографическая экскрусия в Аиле. Баня
6 день
Горнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озера

Завтрак.

Сегодня мы отправимся по необыкновенному маршруту к самой высокой горе северного берега – г. Кокуя.

Именно там находится новый горнолыжный комплекс «Телецкий».

Вы сможете покататься на горных лыжах, сноубордах, попробовать спуски для тюбингов.

Трассы подходят, как для начинающих, так и для опытных горнолыжников.

Во второй половине дня желающие могут покататься на снегоходах или собачьих упряжках по льду Телецкого озера (оплачивается дополнительно).

Прогулка по зимнему лесу к водопадам третьей речки.

Возвращение на базу.

Прощальный ужин и общение в банкетном зале (в новогодний заезд).

Праздничный рождественский ужин (в рождественский заезд).

Протяженность маршрута на автомобиле – 20 км, пешком – 3 км. 

Горнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озераГорнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озераГорнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озераГорнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озера
7 день
Озеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансфер

07:00 Завтрак, сбор вещей, выезд с т/б.

08:30 – 15:00 Трансфер + экскурсия в заказник «Лебединый».

Место, где остаются на зимовку дикие лебеди и утки.

По пути заезд на сувенирные рынки.

Трансфер до Горно-Алтайска, Барнаула, Новосибирска.

Прибытие в Горно-Алтайск – в 15:00 (рождественский заезд),  в 18:00 (новогодний заезд).

Рекомендуем разместиться в гостинице «Игман». 

Прибытие в г. Барнаул (г. Новоалтайск, ГК «Облепиха») – 19:00 .

Прибытие в г. Новосибирск (ул. Вокзальная магистраль-1) – 23:00.

Протяженность маршрута на автомобиле до Новосибирска – 620 км, до Барнаула – 360 км. 

Озеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансферОзеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансферОзеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансфер

Проживание

Тур предусматривает проживание на двух турбазах по маршруту следования в Чемале и на Телецком озере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб.:
даты/тип размещения двухместное "Стандарт" доплата за одноместное "стандарт" трехместное "Студия" четырехместное "Студия"
30.12 – 05.01 48 500 19 000 46 700 44 500

02.01 – 08.01 03.01 – 09.01

 46 500 18 000 - -
  • «стандарт» – душ и туалет в номере;
  • семейный номер «Студия» – душ и туалет в номере.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск – турбаза – г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск
  • Питание – 6 завтраков в кафе
  • Питание – 6 ужинов в кафе (в новогодний заезд: 5 ужинов и закуски вечером 31.12 перед банкетным ужином)
  • Проживание на турбазе №1 – 4 ночи
  • Проживание на турбазе №2 – 2 ночи
  • Баня – 1 раз
  • Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
  • Работа гидов и организаторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание (обеды) – средний чек 350-450-550 руб.
  • Катание на собачьих упряжках – 2 000 руб.
  • Услуги горнолыжного комплекса: прокат горных лыж или сноуборда на весь день – 500-750 руб. стоимость подъемника – 80-120 руб. /1 раз
  • Прокат горных лыж или сноуборда на весь день – 500-750 руб.
  • Стоимость подъемника – 80-120 руб. /1 раз
  • Снегоходная прогулка по льду Телецкого озера – 3 500 руб.
  • Банкетный ужин и банкетные мероприятия (в новогодний заезд по условиям базы отдыха) – 7 500 руб
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий. Теплые тапочки, закрытые (чтобы ходить в них по помещению). Банкетный зал позволяет надеть туфли на торжественное мероприятие (но, это не обязательный элемент одежды);
  • Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и непродаваемой курткой), шапка теплая, шарф и балаклава (отлично подойдет для конной экскурсии), горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки;
  • Одежда: жилет на синтепоне, теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, просто носки;
  • Торжественная одежда: торжественная одежда, или тематический костюм – приветствуются! Банкетный зал позволяет надеть платье, туфли.
  • Предметы личной гигиены, полотенце, индивидуальная аптечка.
  • Подарок для любого случайно выбранного участника события. Подарок выбирается на Ваше усмотрение.
  • Для тех, кто планирует посетить горнолыжный комплекс – горные лыжи, или сноуборд, ботинки, очки, перчатки (если есть в наличии). Также, все это вы можете взять в прокат на горнолыжной турбазе.
  • По поводу алкоголя (для кого актуально) – на банкетном ужине будет только шампанское. Можно взять алкоголь с собой.
Какие требования к возрасту и подготовке участников тура?

Тур подходит для всех желающих от 5 лет, для тех, кто хочет встретить Новый год активно, зарядиться позитивом и хорошим настроением, для тех, любит наслаждаться красотами природы, ценителей приключений и веселой компании, которая собирается со всех уголков России!

Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?

Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.

Как осуществляется встреча и отправление группы?

В первый день тура все участники самостоятельно добираются до места встречи с группой. Трансфер начинается в Новосибирске, мы проезжаем по Федеральной трассе мимо Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска. Вы можете планировать перелет до любого из этих городов.
Новосибирск: Встреча группы в 7-00 на парковке у отеля Маринс Парк (Вокзальная магистраль, 1)
Место выбрано не случайно, чем бы Вы не добирались до Новосибирска, это самое удобное место для начала тура. Выйдя из вокзала, Вы увидите здание отеля. Ехать никуда не нужно. А если Вы прилетели самолетом, то маршрутное такси останавливается как раз на привокзальной площади. Выбирая рейс на самолет, остановитесь на раннем прилете, не позже 6-00. Иначе можно опоздать к выезду. Если Вы чувствуете, что немного опаздываете, обязательно с дороги позвоните гиду.
Если запланирована ночевка в Новосибирске, то очень удобно забронировать номер в отеле Маринс Парк (https://marinsparkhotels.ru/novosib/rooms) Для более экономичного размещения предлагаем рассмотреть недорогой, но очень приличный хостел Фанки (https://funhostel.ru/) Вы можете самостоятельно забронировать их через интернет, а оплатить при заселении.
Далее группа едет мимо Барнаула и забирает участников, прилетевших утренним рейсом в Барнаул.
Барнаул: Встреча с группой в 10-00 у гостинично-ресторанного комплекса Облепиха (Новоалтайск, ул. Дорожная, 13)
Опять туристы, выйдя из самолета, самостоятельно на такси доезжают до места встречи с группой. Потом спокойно сидят в кафе и ждут всю группу. К сожалению, мы не сможем забрать Вас в аэропорту. Заезжать в город, собирая пробки, нет смысла. Это прибавит к трансферу порядка 2-х часов. Люди, летевшие в самолете, порядком устали и будет трудно объяснить им такой крюк с трассы. Стоимость такси невелика, порядка 350 рублей.
Горно-Алтайск: Встреча с 9 до 11 в аэропорту. В Горно-Алтайске возможна утренняя встреча отдельной машиной, она идет не из Новосибирска, а с базы. Время можно корректировать, машина подается утром, к прибытию самолета.
После Горно-Алтайска идет последний, самый красивый участок дороги. Там же начинаются экскурсии первого дня, а на базе Вас будет ждать вкусный ужин.

Какие документы мне необходимо взять с собой?

Для граждан РФ:

– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования

Для иностранных граждан:

– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)

Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?

Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.

Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому Вам здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами здесь очень ограничены.

Какая нас ожидает погода в туре?

Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
10 янв 2022
Отлично организованный и спланированный, комфортабельный тур на замечательном удобном автомобиле, хорошие турбазы, вкусная еда, отзывчивый сервис.
Е
22 июня 2022
Что касается встречающей стороны, это отдельное спасибо за организацию тура! Наш гид Юлия - один из лучших гидов, которых я встречала! Благодаря ей мы всей группой влюбились в Алтай с первого взгляда! И было чувство, что приехал не просто в туристическую поездку, а к близким людям в гости! Было очень познавательно, интересно и очень душевно! Спасибо огромное!
Д
17 мая 2022
Организация на высшем уровне!!!

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