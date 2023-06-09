Шавлинские озера — это невероятно красивые места, куда не доехать на машине. Мы пойдём по живописным тропам, увидим ярко-бирюзовые озёра, притаившиеся у подножия ледников Северо-Чуйского хребта. Будем ночевать в палатках и готовить на костре. А еще вас ждет общение с лошадью, которая станет другом и спутником на маршруте, и не просто облегчит путешествие, везя вещи на себе, но и подарит чуткость и доброту и много красивых фото.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Необходимые вещи

Документы:

Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис

Набор путешественника:

Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.

Зубная паста и щетка.

Полотенце, мыло, гель для душа,

влажные салфетки, шампунь.

Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).

Бытовые принадлежности:

Сушилка для обуви,

средства гигиены, бытовые принадлежности.

Личные вещи:

Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).

Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.

Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.

Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).

Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).

Фотоаппарат