Поход к Шавлинским озёрам

Погулять по красивым местам и пожить на природе в палатках

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Шавлинские озера — это невероятно красивые места, куда не доехать на машине.

Мы пойдём по живописным тропам, увидим ярко-бирюзовые озёра, притаившиеся у подножия ледников Северо-Чуйского хребта. Будем ночевать в палатках и готовить на костре.

А еще вас ждет общение с лошадью, которая станет другом и спутником на маршруте, и не просто облегчит путешествие, везя вещи на себе, но и подарит чуткость и доброту и много красивых фото.
Поход к Шавлинским озёрам
Поход к Шавлинским озёрам
Поход к Шавлинским озёрам
Поход к Шавлинским озёрам
Поход к Шавлинским озёрам
Поход к Шавлинским озёрам
Поход к Шавлинским озёрам
Ближайшие даты:
9
июн
23
июн
6
июл
28
июл
2
авг
14
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Необходимые вещи
Документы:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис

Набор путешественника:
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).

Бытовые принадлежности:
Сушилка для обуви,
средства гигиены, бытовые принадлежности.

Личные вещи:
Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).
Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.
Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).
Фотоаппарат

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск: 10.00-11.00, с. Майма, ул. Аэропорт, 1 Новосибирск: 04.00, ул. Коммунистическая, д. 13, Барнаул: 08.00, кафе «Облепиха» (212-й км. Чуйского тракта)
Завершение: Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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