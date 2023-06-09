Погулять по красивым местам и пожить на природе в палатках
Шавлинские озера — это невероятно красивые места, куда не доехать на машине.
Мы пойдём по живописным тропам, увидим ярко-бирюзовые озёра, притаившиеся у подножия ледников Северо-Чуйского хребта. Будем ночевать в палатках и готовить на костре.
А еще вас ждет общение с лошадью, которая станет другом и спутником на маршруте, и не просто облегчит путешествие, везя вещи на себе, но и подарит чуткость и доброту и много красивых фото.
Мы пойдём по живописным тропам, увидим ярко-бирюзовые озёра, притаившиеся у подножия ледников Северо-Чуйского хребта. Будем ночевать в палатках и готовить на костре.
А еще вас ждет общение с лошадью, которая станет другом и спутником на маршруте, и не просто облегчит путешествие, везя вещи на себе, но и подарит чуткость и доброту и много красивых фото.
Ближайшие даты:
9
июн
июн
23
июн
июн
6
июл
июл
28
июл
июл
2
авг
авг
14
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Необходимые вещи
Документы:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис
Набор путешественника:
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Бытовые принадлежности:
Сушилка для обуви,
средства гигиены, бытовые принадлежности.
Личные вещи:
Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).
Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.
Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).
Фотоаппарат
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск: 10.00-11.00, с. Майма, ул. Аэропорт, 1 Новосибирск: 04.00, ул. Коммунистическая, д. 13, Барнаул: 08.00, кафе «Облепиха» (212-й км. Чуйского тракта)Завершение: Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 20 туристов
Будем знакомы, моё имя Станислав. С 2018 года организую путешествия по Республике Алтай: индивидуальные, групповые, треккинг-активные как в летние периоды, так и в зимние. Путешествия для любого уровня физической подготовки. Люблю горы и знаю места, обычно недоступные туристам. С удовольствием покажу их вам!
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