09.00-11.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.
Также мы можем вас встретить:
Чуйский тракт занесён в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с его малой исторической частью. Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой).
Экскурсия в Талдинские пещеры – вы посетите Большую Талдинскую пещеру, увидите карстовую арку и полюбуетесь видами Катуни со смотровой площадки.
Заселение на турбазу по 2 человека в номер.
Ужин.
Вечер знакомств.
Завтрак.
Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни». И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС. Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посередине горной реки.
Далее пройдете по козьей тропе к старейшей в России ГЭС 30-ых годов тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.
Обряд исполнения желаний у большого костра.
Ужин и глинтвейн в зимнем лесу.
Завтрак (в новогодний заезд – поздний завтрак).
Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
Обед (оплачивается дополнительно).
В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.
Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.
Ужин и вечернее общение на базе.
Завтрак.
Сегодня нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Далее, программа на выбор (доп. плата) – поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах, или катание на собачьих упряжках – прохождение участка 1 км в роли каюра.
Ужин.
Баня.
Рождественские гадания.
08:00 – 09:00 Завтрак, сбор вещей, выезд с базы.
Трансфер + экскурсия в заказник «Лебединый». Место, где остаются на зимовку дикие лебеди и утки.
По пути заезд на сувенирные рынки.
Трансфер до Горно-Алтайска, Барнаула, Новосибирска.
Прибытие в Горно-Алтайск – 16.00. Рекомендуем разместиться в гостинице «Игман».
Прибытие в г. Барнаул (г. Новоалтайск, ГК «Облепиха») – 17.00. Рекомендуем разместиться в гостинице «Барнаул» или «Аэропорт».
Прибытие в г. Новосибирск (ул. Вокзальная магистраль-1) – 21.00. Рекомендуем разместиться в отеле «Маринс парк отель».
Тур предусматривает проживание на уютной турбазе по маршруту следования.
Доплата за одноместное размещение — 13 000 руб.
Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.
Для граждан РФ:
– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования
Для иностранных граждан:
– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.
Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.
Празднование Нового Года и Рождества проходят в банкетном зале и на территории базы.
Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия при желании вы можете приобрести у нашего официального партнёра — в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».