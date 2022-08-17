Рождественское волшебство Алтая

Отправляемся в заснеженный Горный Алтай, чтобы незабываемо провести дни

5
3 отзыва
Отправляемся в заснеженный Горный Алтай, чтобы незабываемо провести дни перед Рождеством! Вас ожидают: ёлка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби.

А также: замёрзшие водопады, голубые озёра, лёгкий поход по величественным горным хребтам, посещение мест силы и сакральных комплексов.
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Рождественское волшебство Алтая
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Собачьи упряжки
Собачьи упряжки
При желании с ветерком прокатимся на собачьих упряжках
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
Если захотим, отправимся в ГЛК «Манжерок», где можно покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах
Глаза Катуни
Глаза Катуни
Прогуляемся по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни»
Ущелье горных духов
Ущелье горных духов
Совершим лёгкий поход по культовому маршруту в посёлок мастеров
Обряд исполнения желаний
Обряд исполнения желаний
Уютно проведём вечер у костра в тёплой компании
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Восхитимся красотой необычайных птиц, парящих по незамерзающей водной глади

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Талдинские пещеры

09.00-11.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.

Также мы можем вас встретить:

  • 07.00 В Новосибирске;
  • 10.00 Под Барнаулом, ГК «Облепиха».

Чуйский тракт занесён в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с его малой исторической частью. Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой).

Экскурсия в Талдинские пещеры – вы посетите Большую Талдинскую пещеру, увидите карстовую арку и полюбуетесь видами Катуни со смотровой площадки.

Заселение на турбазу по 2 человека в номер.

Ужин.

Вечер знакомств.

  • Размещение: турбаза, двухместное (возможно трёх- и четырёхместное, по согласованию).
  • Включено питание: ужин.
  • Экскурсии: 1. Знакомство с Алтаем; 2. Талдинские пещеры.
  • Авто: от Горно-Алтайска — 90 км, от Барнаула — 320 км, от Новосибирска — 540 км.
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Талдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Талдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Талдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Талдинские пещеры
2 день

Голубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний

Завтрак.

Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни». И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.

Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС. Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посередине горной реки.

Далее пройдете по козьей тропе к старейшей в России ГЭС 30-ых годов тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.

Обряд исполнения желаний у большого костра.

Ужин и глинтвейн в зимнем лесу.

  • Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
  • Включено питание: завтрак, ужин + глинтвейн.
  • Экскурсии: 1. Голубые озера – глаза Катуни; 2. О. Патмос и Чемальская ГЭС; 3. Обряд исполнения желаний у костра.
  • Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Голубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желанийГолубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желанийГолубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желанийГолубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желанийГолубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желанийГолубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний
3 день

Ущелье духов. Долина Сартакпая. Посёлок мастеров Аскат

Завтрак (в новогодний заезд – поздний завтрак).

Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.

В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.

Обед (оплачивается дополнительно).

В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.

Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.

Ужин и вечернее общение на базе.

  • Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
  • Питание: завтрак, ужин.
  • Экскурсии: 1. Ущелье горных духов; 2. Поселок мастеров Аскат.
  • Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.
Ущелье духов. Долина Сартакпая. Посёлок мастеров АскатУщелье духов. Долина Сартакпая. Посёлок мастеров АскатУщелье духов. Долина Сартакпая. Посёлок мастеров АскатУщелье духов. Долина Сартакпая. Посёлок мастеров Аскат
4 день

Камышлинский водопад. Катание на собачьих упряжках или посещение ГЛК «Манжерок»

Завтрак.

Сегодня нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Далее, программа на выбор (доп. плата) – поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах, или катание на собачьих упряжках – прохождение участка 1 км в роли каюра.

Ужин.

Баня.

Рождественские гадания.

  • Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
  • Питание: завтрак, ужин.
  • Экскурсии: 1. Камышлинский водопад; 2. Катание на собачьих упряжках или отдых на ГЛК «Манжерок» (оплачивается дополнительно).
  • Протяженность маршрута: на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Камышлинский водопад. Катание на собачьих упряжках или посещение ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад. Катание на собачьих упряжках или посещение ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад. Катание на собачьих упряжках или посещение ГЛК «Манжерок»
5 день

Озеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансфер

08:00 – 09:00 Завтрак, сбор вещей, выезд с базы.

Трансфер + экскурсия в заказник «Лебединый». Место, где остаются на зимовку дикие лебеди и утки.

По пути заезд на сувенирные рынки.

Трансфер до Горно-Алтайска, Барнаула, Новосибирска.

Прибытие в Горно-Алтайск – 16.00. Рекомендуем разместиться в гостинице «Игман».

Прибытие в г. Барнаул (г. Новоалтайск, ГК «Облепиха») – 17.00. Рекомендуем разместиться в гостинице «Барнаул» или «Аэропорт».

Прибытие в г. Новосибирск (ул. Вокзальная магистраль-1) – 21.00. Рекомендуем разместиться в отеле «Маринс парк отель».

  • Питание: завтрак.
  • Экскурсии: 1. Заказник «Лебединый».
  • Протяженность маршрута: на автомобиле до Барнаула – 360 км, до Новосибирска — 620 км.
Озеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансферОзеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансферОзеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансферОзеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансфер

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Варианты проживания

Турбаза

4 ночи

Тур предусматривает проживание на уютной турбазе по маршруту следования.

Доплата за одноместное размещение — 13 000 руб.

Турбаза

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от города встречи и обратно (Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск)
  • Питание – 4 завтрака в кафе
  • Питание – 4 ужина в кафе
  • Проживание на турбазе – 4 ночи
  • Баня – 1 раз
  • Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг отмеченных «оплачивается дополнительно»
  • Работа гидов и организаторов
Что не входит
  • Авиа-и ж/д билеты в Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск и обратно.
  • Питание (обеды) – средний чек 550-850 руб.
  • Катание на собачьих упряжках – 2000 руб.
  • Услуги горнолыжного комплекса:
  • Прокат горных лыж или сноуборда на весь день – 750-950 руб.
  • Стоимость подъемника – от 120-150 руб. /1 раз
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий. Теплые тапочки, закрытые (чтобы ходить в них по помещению). Банкетный зал позволяет надеть туфли на торжественное мероприятие (но, это не обязательный элемент одежды);
  • Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и непродаваемой курткой), шапка теплая, шарф и балаклава (отлично подойдет для конной экскурсии), горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки;
  • Одежда: жилет на синтепоне, теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, просто носки;
  • Торжественная одежда: торжественная одежда, или тематический костюм – приветствуются! Банкетный зал позволяет надеть платье, туфли.
  • Предметы личной гигиены, полотенце, индивидуальная аптечка.
  • Подарок для любого случайно выбранного участника события. Подарок выбирается на Ваше усмотрение.
  • Для тех, кто планирует посетить горнолыжный комплекс – горные лыжи, или сноуборд, ботинки, очки, перчатки (если есть в наличии). Также, все это вы можете взять в прокат на горнолыжной турбазе.
  • По поводу алкоголя (для кого актуально) – на банкетном ужине будет только шампанское. Можно взять алкоголь с собой.
Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?

Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.

Какие документы мне необходимо взять с собой?

Для граждан РФ:

– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования

Для иностранных граждан:

– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)

Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?

Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.

Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.

Включен ли праздничный ужин в стоимость тура и где он будет проходить?

Празднование Нового Года и Рождества проходят в банкетном зале и на территории базы.

Какая нас ожидает погода в туре?

Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия при желании вы можете приобрести у нашего официального партнёра — в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 авг 2022
Организация тура на высшем уровне: продумана каждая деталь, размещение в номерах комфортное, все полностью соответствует описанию тура, вся заявленная программа выполнена. Туристу не нужно думать ни о чем)
Т
16 авг 2022
Спасибо вам за все! Организация отличная) мы на позитиве!! Мы обязательно вернёмся)
А
5 авг 2022
Отдельное спасибо Гришиной Ксении за оформление тура на Алтай! Быстро, четко, слаженно! За следующим туром только к ней 👍

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры☃️Зимние🍀Природа и пейзажиГоры🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Горно-Алтайске

Большое новогоднее путешествие по Алтаю
10 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое турне по Алтаю с проживанием в самых красивых и необыкновенных местах Горного Алтая
Горно-Алтайск
67 330 за 1 человека
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
5 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Встреча Нового года на Алтае
Горно-Алтайск, автовокзал или аэропорт
43 200 за 1 человека
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай и её столица
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
17 окт
2 100 за 1 человека
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
Высадиться на «алтайский Марс», увидеть, как сливаются реки, и рассмотреть все краски Алтая
Горно-Алтайск
4 окт
7 окт
11 окт
14 окт
25 900 за 1 человека
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом
Телецкая улица, 59, село Артыбаш
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
5 600 за 1 человека
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
Предлагаем совершить небольшую прогулку по красотам Горного Алтая
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
6 000 за всё до 5 чел.
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
11 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Аэропорт Горно-Алтайска (RGK) , 9:30. Мы также мож...
3 окт
97 800 за 1 человека
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Аэропорт Горно-Алтайска
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
74 900 за 1 человека
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
Наша экскурсионная программа включает в себя посещение невероятных мест Горного Алтая
Горно-Алтайск
12 000 за всё до 5 чел.
На Алтай за чудесами, энергией и видами
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
25 сен
2 окт
9 окт
16 окт
69 900 за 1 человека
Большое Золотое кольцо Алтая
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
4.8
9 отзывов
Большое Золотое кольцо Алтая
Почему люди едут на Алтая
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
25 сен
27 сен
1 окт
15 окт
3 000 за 1 человека
Обзорная прогулка по Горно-Алтайску с обедом
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Горно-Алтайску с обедом
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города-Горно-Алтайск
Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
10 окт
2 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
ХОРОШО
🧭
ТАМ