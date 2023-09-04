Попасть на «Деревенский разгуляй», наполниться энергией в местах силы и надышаться горным воздухом
Погрузимся в местную культуру — вы услышите удивительные легенды, повеселитесь на «Деревенском разгуляе» с развлекательной программой и обедом, побываете на Архиерейском подворье и заглянете в музей «Андреевская слобода». А ещё полюбуемся горными хребтами, прогуляемся по тайге и почувствуем невероятную энергию Алтая.
сен
сен
сен
Описание
Организационные детали
.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и свободное время
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска (за доплату). Для тех, кто прилетает утром до 10:00, можем организовать групповой трансфер в отель в Белокурихе.
Заселение в номера с 14:00, после чего у вас будет свободное время на отдых.
Курорт Белокуриха: музей "Андреевская слобода" и "Деревенский разгуляй"
После завтрака в 10:00 отправимся на курорт Белокуриха. На прогулке познакомим вас с историей края и расскажем местные легенды, а ещё подскажем интересные локации для самостоятельного посещения.
В источниках наберём целебную воду и поедем в Горную Белокуриху через живописный перевал. Путь пройдёт по серпантину — 62 угла поворота! Будем останавливаться на смотровых площадках и специально оборудованных «карманах». С видовых точек сделаем эффектные кадры серпантина.
По приезде полюбуемся арт-объектами, посетим музей «Андреевская слобода»: на территории комплекса находятся кузница, дом хлеба, дом знахарки, амбар и винокурня — настоящее путешествие в прошлое! Затем поедем на «Деревенский разгуляй», где вас будут ждать развлекательная программа с песнями и танцами и обед. Длительность экскурсии — 5 часов.
Время отправления из отеля может меняться в зависимости от погодных и иных условий.
Тавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров Патмос
Сегодня отправимся в Горный Алтай. Первая локация — Тавдинские пещеры, куда мы поднимемся по лестницам. Те, кто не захочет подниматься, смогут прогуляться по хвойному лесу до реки Катунь.
Затем сядем на моторафты и переберёмся на другой берег Катуни, чтобы увидеть Камышлинский водопад. А ещё здесь можно увидеть милых кроликов!
Дальше отправимся на остров Патмос и пройдём по подвесному мосту. По козьей тропе прогуляемся до Чемальской ГЭС — первой на Алтае. Пообедаем в кафе и поедем назад в отель.
Вход в Тавдинские пещеры — 200 рублей, моторафты — 1000 рублей.
Поездка по местам силы
Будем изучать места силы Белокурихи. На внедорожнике доберёмся до Солнечной поляны и сделаем эффектные кадры вершин, затем поедем к скалам Четыре Брата высотой 10 метров. С каменными глыбами связаны захватывающие легенды — расскажем их на экскурсии. Будем наслаждаться чистым горным воздухом, смешанным с хвойными ароматами тайги.
Экскурсия займёт 2,5-3 часа.
Экскурсия по Бийску
Отправляемся в Бийск. Увидим Бикатунский острог, построенный по указу Петра I, и полюбуемся архитектурой старинного купеческого города. Посетим музей истории алтайской духовной миссии и прогуляемся по Архиерейскому подворью (доплата за вход — 300 рублей).
Экскурсия займёт около 5 часов. Затем у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, дополнительных экскурсий или оздоровительных процедур.
Отъезд
После завтрака — выезд из отеля.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Горно-Алтайска, трансфер до отеля за доплатуЗавершение: Белокуриха
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.