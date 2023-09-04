Сила гор, тайги и Алтая: Белокуриха, Патмос и Бийск за 6 дней

Попасть на «Деревенский разгуляй», наполниться энергией в местах силы и надышаться горным воздухом

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
За 5 дней успеем максимум: пройдём по извилистым ходам Тавдинской пещеры, на моторафте промчимся по Катуни, побываем на священном острове Патмос, попробуем целебную воду и увидим первую на Алтае Чемальскую ГЭС.

Погрузимся в местную культуру — вы услышите удивительные легенды, повеселитесь на «Деревенском разгуляе» с развлекательной программой и обедом, побываете на Архиерейском подворье и заглянете в музей «Андреевская слобода». А ещё полюбуемся горными хребтами, прогуляемся по тайге и почувствуем невероятную энергию Алтая.
Сила гор, тайги и Алтая: Белокуриха, Патмос и Бийск за 6 дней
Сила гор, тайги и Алтая: Белокуриха, Патмос и Бийск за 6 дней
Сила гор, тайги и Алтая: Белокуриха, Патмос и Бийск за 6 дней
Сила гор, тайги и Алтая: Белокуриха, Патмос и Бийск за 6 дней
Сила гор, тайги и Алтая: Белокуриха, Патмос и Бийск за 6 дней
Сила гор, тайги и Алтая: Белокуриха, Патмос и Бийск за 6 дней
Сила гор, тайги и Алтая: Белокуриха, Патмос и Бийск за 6 дней
Сила гор, тайги и Алтая: Белокуриха, Патмос и Бийск за 6 дней
Ближайшие даты:
4
сен
11
сен
18
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и свободное время

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска (за доплату). Для тех, кто прилетает утром до 10:00, можем организовать групповой трансфер в отель в Белокурихе.

Заселение в номера с 14:00, после чего у вас будет свободное время на отдых.

Прибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное время
2 день

Курорт Белокуриха: музей "Андреевская слобода" и "Деревенский разгуляй"

После завтрака в 10:00 отправимся на курорт Белокуриха. На прогулке познакомим вас с историей края и расскажем местные легенды, а ещё подскажем интересные локации для самостоятельного посещения.

В источниках наберём целебную воду и поедем в Горную Белокуриху через живописный перевал. Путь пройдёт по серпантину — 62 угла поворота! Будем останавливаться на смотровых площадках и специально оборудованных «карманах». С видовых точек сделаем эффектные кадры серпантина.

По приезде полюбуемся арт-объектами, посетим музей «Андреевская слобода»: на территории комплекса находятся кузница, дом хлеба, дом знахарки, амбар и винокурня — настоящее путешествие в прошлое! Затем поедем на «Деревенский разгуляй», где вас будут ждать развлекательная программа с песнями и танцами и обед. Длительность экскурсии — 5 часов.

Время отправления из отеля может меняться в зависимости от погодных и иных условий.

Курорт Белокуриха: музей "Андреевская слобода" и "Деревенский разгуляй"Курорт Белокуриха: музей "Андреевская слобода" и "Деревенский разгуляй"Курорт Белокуриха: музей "Андреевская слобода" и "Деревенский разгуляй"Курорт Белокуриха: музей "Андреевская слобода" и "Деревенский разгуляй"
3 день

Тавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров Патмос

Сегодня отправимся в Горный Алтай. Первая локация — Тавдинские пещеры, куда мы поднимемся по лестницам. Те, кто не захочет подниматься, смогут прогуляться по хвойному лесу до реки Катунь.

Затем сядем на моторафты и переберёмся на другой берег Катуни, чтобы увидеть Камышлинский водопад. А ещё здесь можно увидеть милых кроликов!

Дальше отправимся на остров Патмос и пройдём по подвесному мосту. По козьей тропе прогуляемся до Чемальской ГЭС — первой на Алтае. Пообедаем в кафе и поедем назад в отель.

Вход в Тавдинские пещеры — 200 рублей, моторафты — 1000 рублей.

Тавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров ПатмосТавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров ПатмосТавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров ПатмосТавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров ПатмосТавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров ПатмосТавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров Патмос
4 день

Поездка по местам силы

Будем изучать места силы Белокурихи. На внедорожнике доберёмся до Солнечной поляны и сделаем эффектные кадры вершин, затем поедем к скалам Четыре Брата высотой 10 метров. С каменными глыбами связаны захватывающие легенды — расскажем их на экскурсии. Будем наслаждаться чистым горным воздухом, смешанным с хвойными ароматами тайги.

Экскурсия займёт 2,5-3 часа.

Поездка по местам силыПоездка по местам силыПоездка по местам силыПоездка по местам силы
5 день

Экскурсия по Бийску

Отправляемся в Бийск. Увидим Бикатунский острог, построенный по указу Петра I, и полюбуемся архитектурой старинного купеческого города. Посетим музей истории алтайской духовной миссии и прогуляемся по Архиерейскому подворью (доплата за вход — 300 рублей).

Экскурсия займёт около 5 часов. Затем у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, дополнительных экскурсий или оздоровительных процедур.

Экскурсия по БийскуЭкскурсия по БийскуЭкскурсия по Бийску
6 день

Отъезд

После завтрака — выезд из отеля.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Горно-Алтайска, трансфер до отеля за доплату
Завершение: Белокуриха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Остров Патмос
Чемальская ГЭС
Природа и пейзажи
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