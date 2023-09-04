После завтрака в 10:00 отправимся на курорт Белокуриха. На прогулке познакомим вас с историей края и расскажем местные легенды, а ещё подскажем интересные локации для самостоятельного посещения.

В источниках наберём целебную воду и поедем в Горную Белокуриху через живописный перевал. Путь пройдёт по серпантину — 62 угла поворота! Будем останавливаться на смотровых площадках и специально оборудованных «карманах». С видовых точек сделаем эффектные кадры серпантина.

По приезде полюбуемся арт-объектами, посетим музей «Андреевская слобода»: на территории комплекса находятся кузница, дом хлеба, дом знахарки, амбар и винокурня — настоящее путешествие в прошлое! Затем поедем на «Деревенский разгуляй», где вас будут ждать развлекательная программа с песнями и танцами и обед. Длительность экскурсии — 5 часов.

Время отправления из отеля может меняться в зависимости от погодных и иных условий.