Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров

Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая

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Драйв и яркие эмоции, восторг от скорости и пейзажей — это лишь часть того, что ждёт вас в нашем снегоходном туре.

Возможности снегоходной техники позволяют преодолеть более трехсот километров заснеженного Горного Алтая. Мы посетим Замки горных духов и оставим на память камушки в Долине туров. Полюбуемся Каракольскими и Сурдинскими озёрами и покорим перевалы.

А изюминкой путешествия станет поездка к туманному Альбагану — главной вершине северо-востока Алтая в южной части хребта Иолго. Погнали!
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Программа тура по дням

1 день

Путь до турбазы на Каракольских озёрах

Встречаемся и едем сначала до Горно-Алтайска, а далее — на микроавтобусе в село Улала (280 км), куда прибудем около 14:00. Здесь облачимся в необходимую экипировку, вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Теперь вы готовы покорять зимние просторы Алтая!

Будем постепенно набирать высоту. По пути вы полюбуетесь пейзажами и сможете понаблюдать, как лиственные деревья уступают место могучим кедрам. Проедем мимо пещеры Тут-Куш, траверсом пройдём по хребту Иолго. Наша цель — пятое из семи Каракольских озёр, где расположена наша уютная турбаза и куда мы спустимся к вечеру. Разместимся в тёплом деревянном доме и отдохнём.

Всего за день на снегоходах проедем 35 км.

Путь до турбазы на Каракольских озёрахПуть до турбазы на Каракольских озёрахПуть до турбазы на Каракольских озёрахПуть до турбазы на Каракольских озёрах
2 день

Перевалы Багаташ, Аккаинский и Сурдинский, ночь в урочище Кузя

Сегодня вас ждёт очень насыщенный день. Встанем пораньше и стартуем по маршруту на наших железных конях. Уже скоро преодолеем первый перевал — Багаташ (2113 м), с вершины которого полюбуемся завораживающим видом Северо-Чуйского и Катунского хребтов. Затем наш путь пройдёт по живописному высокогорному плато, где расположено множество озёр.

Поднимемся на Аккаинский перевал, откуда открывается чарующая панорама хребтов. Одна из самых высоких вершин хребта Иолго — Аккая — поднимается на высоту 2385 метров. Спустимся в урочище Айрык и снова окажемся в окружении заснеженного кедрового леса. Увидим Сурдинские озёра и преодолеем одноимённый перевал. Завершим путешествие в урочище Кузя, где останемся на ночь в доме с печкой.

Всего за день пройдём на снегоходах 70 км.

Перевалы Багаташ, Аккаинский и Сурдинский, ночь в урочище КузяПеревалы Багаташ, Аккаинский и Сурдинский, ночь в урочище КузяПеревалы Багаташ, Аккаинский и Сурдинский, ночь в урочище КузяПеревалы Багаташ, Аккаинский и Сурдинский, ночь в урочище Кузя
3 день

Поездка к горе Альбаган

В этот день едем к горе Альбаган — главной вершине Северо-Восточного Алтая. Проедем кедровую тайгу и высокогорные луга, минуем гольцы и перевалы и доберёмся до острого гребня, состоящего из белоснежных пиков с отвесными стенами. Каменные россыпи и остроконечные хребты создают ощущение внеземного пейзажа, не зря название горы переводится с тюркского как дикий, мрачный, непокорённый.

Альбаганский перевал, прозванный также «Щёлкой» за то, что представляет собой узкую седловину среди скал, в древности использовался как скальные ворота. Здесь нет пешеходных троп и автомобильных дорог, местность труднодоступна, поэтому побывать тут — ценный опыт. Вы насладитесь первозданностью природы и чарующими видами, а затем мы вернёмся в урочище Кузя.

Поездка к горе АльбаганПоездка к горе АльбаганПоездка к горе АльбаганПоездка к горе Альбаган
4 день

Каракокшинская пещера, Замок горных духов, Долина туров, возвращение на Каракольские озёра

После завтрака держим путь обратно на Каракольские озёра. По пути заглянем в Каракокшинскую пещеру редкой карстовой формы и пройдёмся по её лабиринтам. Затем посмотрим на Замки горных духов — нагромождения древних скальных глыб причудливой формы, которые издалека напоминают средневековый замок. Место считается мистическим и окутано множеством легенд. Рядом с ним никогда не останавливаются местные пастухи — мы расскажем вам, почему.

После побываем в Долине туров, где добравшиеся сюда путешественники строят фигуры из камней, благодаря чему этот уникальный объект со временем становится всё более объёмным и интересным. Мы тоже оставим здесь по камушку и спустимся в тёплые домики на Каракольских озёрах.

Каракокшинская пещера, Замок горных духов, Долина туров, возвращение на Каракольские озёраКаракокшинская пещера, Замок горных духов, Долина туров, возвращение на Каракольские озёраКаракокшинская пещера, Замок горных духов, Долина туров, возвращение на Каракольские озёраКаракокшинская пещера, Замок горных духов, Долина туров, возвращение на Каракольские озёра
5 день

Обратный путь

Утром выезжаем к верхним Каракольским озёрам, одному из самых привлекательных мест Горного Алтая. Затем
поднимемся на Кылайскую гриву и приедем в уже знакомое село Улала, откуда на автобусе отправимся в Барнаул. Прибытие в Барнаул около 21:00-22:00.

Всего за день на снегоходах проедем 40 км.

Обратный путьОбратный путьОбратный путьОбратный путь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00 / ж. - д. вокзал, до 08:00. Горно-Алтайск, аэропорт, время уточняем при бронировании
Завершение: Барнаул, вечер. Выезд в аэропорт Горно-Алтайска на 6-й день в 06:00-08:00. Необходимо забронировать гостиницу на одну ночь (с 5-го на 6-й день). Стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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