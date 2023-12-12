Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Возможности снегоходной техники позволяют преодолеть более трехсот километров заснеженного Горного Алтая. Мы посетим Замки горных духов и оставим на память камушки в Долине туров. Полюбуемся Каракольскими и Сурдинскими озёрами и покорим перевалы.
А изюминкой путешествия станет поездка к туманному Альбагану — главной вершине северо-востока Алтая в южной части хребта Иолго. Погнали!
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Описание
Организационные детали
В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Программа тура по дням
Путь до турбазы на Каракольских озёрах
Встречаемся и едем сначала до Горно-Алтайска, а далее — на микроавтобусе в село Улала (280 км), куда прибудем около 14:00. Здесь облачимся в необходимую экипировку, вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Теперь вы готовы покорять зимние просторы Алтая!
Будем постепенно набирать высоту. По пути вы полюбуетесь пейзажами и сможете понаблюдать, как лиственные деревья уступают место могучим кедрам. Проедем мимо пещеры Тут-Куш, траверсом пройдём по хребту Иолго. Наша цель — пятое из семи Каракольских озёр, где расположена наша уютная турбаза и куда мы спустимся к вечеру. Разместимся в тёплом деревянном доме и отдохнём.
Всего за день на снегоходах проедем 35 км.
Перевалы Багаташ, Аккаинский и Сурдинский, ночь в урочище Кузя
Сегодня вас ждёт очень насыщенный день. Встанем пораньше и стартуем по маршруту на наших железных конях. Уже скоро преодолеем первый перевал — Багаташ (2113 м), с вершины которого полюбуемся завораживающим видом Северо-Чуйского и Катунского хребтов. Затем наш путь пройдёт по живописному высокогорному плато, где расположено множество озёр.
Поднимемся на Аккаинский перевал, откуда открывается чарующая панорама хребтов. Одна из самых высоких вершин хребта Иолго — Аккая — поднимается на высоту 2385 метров. Спустимся в урочище Айрык и снова окажемся в окружении заснеженного кедрового леса. Увидим Сурдинские озёра и преодолеем одноимённый перевал. Завершим путешествие в урочище Кузя, где останемся на ночь в доме с печкой.
Всего за день пройдём на снегоходах 70 км.
Поездка к горе Альбаган
В этот день едем к горе Альбаган — главной вершине Северо-Восточного Алтая. Проедем кедровую тайгу и высокогорные луга, минуем гольцы и перевалы и доберёмся до острого гребня, состоящего из белоснежных пиков с отвесными стенами. Каменные россыпи и остроконечные хребты создают ощущение внеземного пейзажа, не зря название горы переводится с тюркского как дикий, мрачный, непокорённый.
Альбаганский перевал, прозванный также «Щёлкой» за то, что представляет собой узкую седловину среди скал, в древности использовался как скальные ворота. Здесь нет пешеходных троп и автомобильных дорог, местность труднодоступна, поэтому побывать тут — ценный опыт. Вы насладитесь первозданностью природы и чарующими видами, а затем мы вернёмся в урочище Кузя.
Каракокшинская пещера, Замок горных духов, Долина туров, возвращение на Каракольские озёра
После завтрака держим путь обратно на Каракольские озёра. По пути заглянем в Каракокшинскую пещеру редкой карстовой формы и пройдёмся по её лабиринтам. Затем посмотрим на Замки горных духов — нагромождения древних скальных глыб причудливой формы, которые издалека напоминают средневековый замок. Место считается мистическим и окутано множеством легенд. Рядом с ним никогда не останавливаются местные пастухи — мы расскажем вам, почему.
После побываем в Долине туров, где добравшиеся сюда путешественники строят фигуры из камней, благодаря чему этот уникальный объект со временем становится всё более объёмным и интересным. Мы тоже оставим здесь по камушку и спустимся в тёплые домики на Каракольских озёрах.
Обратный путь
Утром выезжаем к верхним Каракольским озёрам, одному из самых привлекательных мест Горного Алтая. Затем
поднимемся на Кылайскую гриву и приедем в уже знакомое село Улала, откуда на автобусе отправимся в Барнаул. Прибытие в Барнаул около 21:00-22:00.
Всего за день на снегоходах проедем 40 км.
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00 / ж. - д. вокзал, до 08:00. Горно-Алтайск, аэропорт, время уточняем при бронированииЗавершение: Барнаул, вечер. Выезд в аэропорт Горно-Алтайска на 6-й день в 06:00-08:00. Необходимо забронировать гостиницу на одну ночь (с 5-го на 6-й день). Стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость тура
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.