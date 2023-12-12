Встречаемся и едем сначала до Горно-Алтайска, а далее — на микроавтобусе в село Улала (280 км), куда прибудем около 14:00. Здесь облачимся в необходимую экипировку, вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Теперь вы готовы покорять зимние просторы Алтая!

Будем постепенно набирать высоту. По пути вы полюбуетесь пейзажами и сможете понаблюдать, как лиственные деревья уступают место могучим кедрам. Проедем мимо пещеры Тут-Куш, траверсом пройдём по хребту Иолго. Наша цель — пятое из семи Каракольских озёр, где расположена наша уютная турбаза и куда мы спустимся к вечеру. Разместимся в тёплом деревянном доме и отдохнём.

Всего за день на снегоходах проедем 35 км.