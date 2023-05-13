Сплав по реке Бия

Сплав по реке Бия познакомит вас с горной рекой Алтая

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Сплав по реке Бия познакомит вас с горной рекой Алтая – второй по мощности после Катуни. Как и многие горные реки, Бия – река неширокая, но достаточно глубокая. Из-за перепада высот, особенно в ее верховьях, есть множество перекатов, порогов и водоворотов. Вас будут ждать интересные, но не сложные для прохождения пороги: Пыжинский, Кабыровский и Юрток.

Этот сплав отлично подойдет для семейного отдыха, позволит стать ближе к природе и хорошенько отдохнуть от городской суеты!
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Пороги реки Бия
Пороги реки Бия
Вас ждет незабываемый сплав по одной из красивейших рек Алтая
Единение с природой
Единение с природой
Кристально чистый горный воздух, теплые вечера у костра и баня – всё это уже ждет вас!
Дневка с рыбалкой
Дневка с рыбалкой
Сможете искупаться в чистейшей горной реке и половить рыбу

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Переезд до Телецкого озера

Встреча в Бийске участников сплава в 8:00 и в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.

Загрузка в транспорт, переезд до озера Телецкое (переезд около 270 км от Бийска), по дороге обедаем в придорожных кафе.

Доезжаем до окрестностей села Артыбаш, ставим палаточный лагерь на территории кэмпинга, сборка судов и ужин.

Прибытие. Переезд до Телецкого озераПрибытие. Переезд до Телецкого озераПрибытие. Переезд до Телецкого озераПрибытие. Переезд до Телецкого озераПрибытие. Переезд до Телецкого озераПрибытие. Переезд до Телецкого озера
2 день

Сплав по реке Бия. От Телецкого озера до устья реки Сарыкокша

Сегодня первый день сплава, завтракаем, проходим инструктаж по технике безопасности и выдвигаемся на сплав.

В этот день проходим основной порожистый участок реки Бия от озера Телецкое до устья реки Сарыкокша, обед запланирован на устье р. Пыжа.

Вечерняя рыбалка, ночевка на слиянии рек Бия и Сарыкокша.

В реках водятся такие рыбы как таймень, хариус, щука, окунь, чебак и др.

По воде 26 км, 4-5 часов.

Сплав по реке Бия. От Телецкого озера до устья реки СарыкокшаСплав по реке Бия. От Телецкого озера до устья реки СарыкокшаСплав по реке Бия. От Телецкого озера до устья реки СарыкокшаСплав по реке Бия. От Телецкого озера до устья реки Сарыкокша
3 день

День отдыха

Спокойный отдых на берегу реки.

Рыбалка и походная баня.

Наслаждение природой!

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
4 день

Сплав от устья реки Сарыкокша до реки Тондошка

Продолжаем сплав, старт в 10:00.

В этот день проходим участок реки от устья реки Сарыкокша до устья реки Тондошка, местами будут небольшие пороги, постановка палаточного лагеря.

Сегодня запланирована рыбалка и баня, паримся, ныряем в ручей.

По воде 32 км, 4-5 часов.

Сплав от устья реки Сарыкокша до реки ТондошкаСплав от устья реки Сарыкокша до реки ТондошкаСплав от устья реки Сарыкокша до реки ТондошкаСплав от устья реки Сарыкокша до реки Тондошка
5 день

Заключительный день сплава

Сегодня заключительный день водного похода.

Выходим на воду ориентировочно в 10:00.

Нас ждёт непродолжительный сплав от устья реки Тондошка до села Турочак.

По прибытию в Турочак разборка судов.

Трансфер до Горно-Алтайска и Бийска.

По дороге делаем остановку на сувенирном рынке.

По воде 12 км, 1-2 часа.

Авто (до Бийска): 270 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 5-6 часов.

Улететь возможно только на следующий день после окончания тура из аэропорта города Горно-Алтайска или уехать с ж/д вокзала города Бийска.

Заключительный день сплаваЗаключительный день сплаваЗаключительный день сплава

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.

Стоимость тура на 1 чел. – 37 200 руб.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи
Палаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферт от Бийска или Горно-Алтайска до п. Артыбаш и обратно из села Турочак
  • Групповое снаряжение: спасжилет, каска, весло, рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты, палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
  • Услуги гида-инструктора
  • Трехразовое питание во время активной части тура с ужина в первый день по обед в последний день
  • Походная баня, в третий день тура
  • Оплата стоянок
  • Регистрация группы в МЧС
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Бийска или Горно-Алтайска и обратно
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера
  • Личное снаряжение (коврик и спальник) и одежда
Место начала и завершения?
Алтайский край, Бийск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые ботинки (кроссовки);
  • вторая обувь для лагеря (кроссовки, сандали);
  • небольшой рюкзак;
  • не менее двух комплектов одежды;
  • куртка походная;
  • куртка тёплая для лагеря;
  • дождевик;
  • спальный мешок;
  • паспорт, страховой медицинский полис;
  • коврик пенополиуретановый;
  • хоба – сиденье туристическое;
  • треккинговые палочки (если необходимы);
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • налобный фонарик;
  • зажигалка, спички;
  • кружка, ложка, миска, нож;
  • туалетная бумага;
  • умывальные принадлежности;
  • крем от загара;
  • личные лекарства.
Точное время и место встречи?

Прибытие: утром к 08:00 в Бийске на ж/д вокзале (площадь Шукшина, 9), к 10:00 – 11:00 в аэропорт города Горно-Алтайска (если вы прибыли в Горно-Алтайск заранее, можем с утра забрать вас из отеля или турбазы).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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