Встреча в Бийске участников сплава в 8:00 и в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.
Загрузка в транспорт, переезд до озера Телецкое (переезд около 270 км от Бийска), по дороге обедаем в придорожных кафе.
Доезжаем до окрестностей села Артыбаш, ставим палаточный лагерь на территории кэмпинга, сборка судов и ужин.
Сегодня первый день сплава, завтракаем, проходим инструктаж по технике безопасности и выдвигаемся на сплав.
В этот день проходим основной порожистый участок реки Бия от озера Телецкое до устья реки Сарыкокша, обед запланирован на устье р. Пыжа.
Вечерняя рыбалка, ночевка на слиянии рек Бия и Сарыкокша.
В реках водятся такие рыбы как таймень, хариус, щука, окунь, чебак и др.
По воде 26 км, 4-5 часов.
Спокойный отдых на берегу реки.
Рыбалка и походная баня.
Наслаждение природой!
Продолжаем сплав, старт в 10:00.
В этот день проходим участок реки от устья реки Сарыкокша до устья реки Тондошка, местами будут небольшие пороги, постановка палаточного лагеря.
Сегодня запланирована рыбалка и баня, паримся, ныряем в ручей.
По воде 32 км, 4-5 часов.
Сегодня заключительный день водного похода.
Выходим на воду ориентировочно в 10:00.
Нас ждёт непродолжительный сплав от устья реки Тондошка до села Турочак.
По прибытию в Турочак разборка судов.
Трансфер до Горно-Алтайска и Бийска.
По дороге делаем остановку на сувенирном рынке.
По воде 12 км, 1-2 часа.
Авто (до Бийска): 270 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 5-6 часов.
Улететь возможно только на следующий день после окончания тура из аэропорта города Горно-Алтайска или уехать с ж/д вокзала города Бийска.
Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. – 37 200 руб.
Прибытие: утром к 08:00 в Бийске на ж/д вокзале (площадь Шукшина, 9), к 10:00 – 11:00 в аэропорт города Горно-Алтайска (если вы прибыли в Горно-Алтайск заранее, можем с утра забрать вас из отеля или турбазы).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.