Начало: В аэропорту Горно-Алтайска (RGK) с 09:30 до 10:00. Мы также можем вас забрать из отеля «Игман» в 8:30. Время встречи может быть скорректировано в зависимости от времени прибытия участников группы. Мы будем встречать вас у выхода из зала прилёта. Номер сопровождающего мы заблаговременно вышлем перед стартом тура. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно) . В первый день вас ждёт насыщенная программа, поэтому рекомендуем прилететь накануне, переночевать в Горно-Алтайске, отдохнуть после перелёта и привыкнуть к разнице во времени, или рейсами, прибывающими до 09:20

Завершение: Горно-Алтайск, около 13:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 15:00 либо на следующий день после окончания тура