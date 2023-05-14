Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом

Зарядиться энергией сакральных мест и познакомиться с культурой и историей

За 5 дней вы побываете в знаменитых местах Алтая, без знакомства с которыми невозможно представить путешествие в этот живописный край.

Мы проедем по Чуйскому тракту, одной из красивейших автодорог мира, побываем у священных Голубых озёр и в загадочной долине Че-Чкыш. В селе Чемал пройдёмся по подвесному мосту и посетим легендарный остров Патмос. Вы увидите, как замерзают водопады и где зимуют лебеди, а также посмотрите на краснокнижных зубров.
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
Ближайшие даты:
30
окт
4
ноя
20
ноя
4
дек
18
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста. Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).
Все переезды реализовываются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска (RGK) с 09:30 до 10:00. Мы также можем вас забрать из отеля «Игман» в 8:30. Время встречи может быть скорректировано в зависимости от времени прибытия участников группы. Мы будем встречать вас у выхода из зала прилёта. Номер сопровождающего мы заблаговременно вышлем перед стартом тура. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно) . В первый день вас ждёт насыщенная программа, поэтому рекомендуем прилететь накануне, переночевать в Горно-Алтайске, отдохнуть после перелёта и привыкнуть к разнице во времени, или рейсами, прибывающими до 09:20
Завершение: Горно-Алтайск, около 13:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 15:00 либо на следующий день после окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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