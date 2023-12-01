Сделать селфи с зубром, побывать на Лебедином озере и увидеть замёрзший водопад
Комфортабельное проживание, 3-разовое питание, банька и посещение лучших фото локаций — уже включены в стоимость.
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Описание
Организационные детали
Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.
Необходимые вещи.
Документы:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги:
Сумма по собственному желанию
Расходы на питание (если не включено)
Завтрак: 100-200р, обед-ужин: 250-350р.
Набор путешественника:
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Бытовые принадлежности:
Сушилка для обуви,
средства гигиены, бытовые принадлежности.
Личные вещи:
Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).
Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.
Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).
Фотоаппарат.
Программа тура по дням
Встреча, гора Пикет, Чёртов палец и Тавдинские пещеры
Программа дня зависит от места и времени встречи.
Вариант 1. Встретим вас в Новосибирске в 09:00 и отправимся к горе Пикет, где любил подолгу сидеть В. Шукшин, любуясь открывающейся с вершины панорамой. Здесь же ему установили памятник.
Затем побываем на Лебедином озере, куда на зимовку прилетает множество птиц. Зрелище завораживает! Завершим программу посещением смотровой площадки на скале Чёртов палец, откуда открывается головокружительный вид на бирюзовую Катунь.
Длительность экскурсии: 8,5 часов на автомобиле, 2 часа пешком.
Вариант 2. Встретимся в Барнауле в 14:00 у кафе «Облепиха». Посетим гору Пикет, заедем на Лебединое озеро и поднимемся на Чёртов палец. Длительность программы: 4,5 часа на автомобиле, 2 часа пешком.
Вариант 3. Заберём вас в Горно-Алтайске в 10:00 и поедем в Тавдинские пещеры — комплекс из множества карстовых тоннелей. Затем побываем на смотровой площадке грота Ихтиандра на левом берегу Катуни, сделаем эффектные фотографии и отправимся на Лебединое озеро. Завершим экскурсию посещением обзорной площадки на скале Чёртов палец.
Длительность программы: 3 часа на автомобиле, 4 часа пешком.
Хребет дракона, остров Патмос и Долина горных духов
В 09:00 поедем к Хребту дракона — гряде острых скал, торчащих посреди Катуни. Затем побываем на священном острове Патмос, дойдя до него по пешеходному подвесному мосту. Здесь располагается женский скит Иоанна Богослова — точная копия разрушенного в советское время храма.
Прогуляемся по «козьей тропе» вдоль Катуни, пообедаем и поедем в долину Че-Чкыш с мистическим названием Долина горных духов, где были найдены петроглифы (наскальные рисунки древних людей) и находится живописный водопад. Отдохнём на смотровой площадке с видом на Катунь, а затем вернёмся в гостиницу. Вечером вас ждут вкусный ужин, баня и отдых после насыщенного дня.
Длительность экскурсии: 4 часа на автомобиле и 5 часов пешком.
Зубровая ферма и питомник хаски
В 09:00 отправимся к зубровой ферме, расположенной в горах. Вы сможете покормить животных и сделать с ними фотографии. Продолжим знакомство с местной фауной — поедем в питомник хаски. Насладимся общением с дружелюбными животными, а желающие смогут прокатиться в собачьей упряжке.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Длительность экскурсии: 3 часа на автомобиле и 6 часов пешком.
Камышлинский водопад, подъём на гору Синюха и отъезд
Соберём вещи, выселимся и в 09:00 поедем к Камышлинскому водопаду. Зимой водная громада застывает в причудливых формах. Сделаем эффектные кадры и посетим источник Аржан-суу.
Если позволит погода, прокатимся по канатной дороге на вершину горы Синюха на курорте Манжерок. Полюбуемся открывающимся горным пейзажем и поедем назад в Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.
Длительность маршрута — 5 часов пешком.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск: 10:00-11:00, с. Майма, ул. Аэропорт, 1; Новосибирск: 04:00, ул. Коммунистическая, д. 13; Барнаул: 8:00, кафе «Облепиха», 212-й км Чуйского трактаЗавершение: Горно-Алтайск, Новосибирск, Барнаул, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.