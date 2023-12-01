Отправляемся в путешествие по сказочному зимнему Алтаю. Побываем на горе Пикет, где любил сидеть В. Шукшин, и поднимемся на смотровую площадку скалы Чёртов палец. Прогуляемся по «козьей тропе», посетим Долину горных духов и покормим зубров. Желающие смогут прокатиться в собачьей упряжке. Комфортабельное проживание, 3-разовое питание, банька и посещение лучших фото локаций — уже включены в стоимость.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.

Необходимые вещи.

Документы:

Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги:

Сумма по собственному желанию

Расходы на питание (если не включено)

Завтрак: 100-200р, обед-ужин: 250-350р.

Набор путешественника:

Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.

Зубная паста и щетка.

Полотенце, мыло, гель для душа,

влажные салфетки, шампунь.

Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).

Бытовые принадлежности:

Сушилка для обуви,

средства гигиены, бытовые принадлежности.

Личные вещи:

Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).

Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.

Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.

Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).

Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).

Фотоаппарат.