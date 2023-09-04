Увидеть Алтай за 7 дней: Белокуриха, Патмос и «Марс»

Попробовать алтайские настойки, прогуляться по дендрарию и загадать желания у Врат любви

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Собрали главные достопримечательности и лучшие активности в одном туре.

Хотите познакомиться с бытом и культурой алтайцев? За погружением в историю края отправимся в музей «Андреевская слобода», где воссозданы кузница, дом знахарки, винокурня и амбары.

Грезите о горах и мечтаете привезти из отпуска эффектные кадры? Мы проедемся по живописным перевалам и на внедорожнике доберёмся до живописных скал и смотровых площадок с видами вершин. Любите пробовать новое и необычное? Для вас мы подготовили дегустацию местных блюд и настоек. А желающие смогут с ветерком прокатиться на моторафте по Катуни (за доплату).
Увидеть Алтай за 7 дней: Белокуриха, Патмос и «Марс»
Увидеть Алтай за 7 дней: Белокуриха, Патмос и «Марс»
Увидеть Алтай за 7 дней: Белокуриха, Патмос и «Марс»
Увидеть Алтай за 7 дней: Белокуриха, Патмос и «Марс»
Увидеть Алтай за 7 дней: Белокуриха, Патмос и «Марс»
Увидеть Алтай за 7 дней: Белокуриха, Патмос и «Марс»
Увидеть Алтай за 7 дней: Белокуриха, Патмос и «Марс»
Увидеть Алтай за 7 дней: Белокуриха, Патмос и «Марс»
Увидеть Алтай за 7 дней: Белокуриха, Патмос и «Марс»
Увидеть Алтай за 7 дней: Белокуриха, Патмос и «Марс»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Кто вылетает из Москвы — ближайшие аэропорты: Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт в Новосибирске. Ближайшие ж. -д. вокзалы: Бийск, Барнаул, Новосибирск.

Вам понадобятся удобные одежда и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные средства.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, прогулка по «Алтайскому холмогорью» и вкусный ужин

Встретим вас в Горно-Алтайске и довезём (за доплату) до курорта Белокуриха. Заселение в отель с 14:00, после чего у вас будет время на обед и отдых.

В 16:00 начнём экскурсию в «Алтайское холмогорье» — дендрарий, где выращивают и перерабатывают алтайские травы. Прогуляемся мимо цветений, вдыхая ароматы и наслаждаясь пейзажами. Хозяин площадки расскажет интересные факты про дендрарий. А затем вы сможете продегустировать местную полезную продукцию и наливки. В 20:00 вернёмся в отель.

Прибытие, прогулка по «Алтайскому холмогорью» и вкусный ужинПрибытие, прогулка по «Алтайскому холмогорью» и вкусный ужинПрибытие, прогулка по «Алтайскому холмогорью» и вкусный ужинПрибытие, прогулка по «Алтайскому холмогорью» и вкусный ужинПрибытие, прогулка по «Алтайскому холмогорью» и вкусный ужин
2 день

Музей «Андреевская слобода»

Сегодня будем изучать курорт Белокуриха. Вы узнаете историю места, услышите удивительные легенды и познакомитесь с самыми интересными локациями. Покажем, где можно набрать целебную воду, и поедем в Горную Белокуриху через живописный перевал.

Путь пройдёт по серпантину — 62 угла поворота! Будем останавливаться на смотровых площадках и специально оборудованных «карманах». С видовых точек сделаем эффектные кадры серпантина.

По приезде полюбуемся арт-объектами, посетим музей «Андреевская слобода»: на территории комплекса находятся кузница, дом хлеба, дом знахарки, амбар и винокурня — настоящее путешествие в прошлое!

Затем у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, а желающие смогут насладиться SPA-процедурами.

Музей «Андреевская слобода»Музей «Андреевская слобода»Музей «Андреевская слобода»Музей «Андреевская слобода»Музей «Андреевская слобода»
3 день

Тавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров Патмос

Сегодня отправимся в Горный Алтай. Первая локация — Тавдинские пещеры, куда мы поднимемся по лестницам. Те, кто не захочет подниматься, смогут прогуляться по хвойному лесу до реки Катунь.

Затем сядем на моторафты и переберёмся на другой берег Катуни, чтобы увидеть Камышлинский водопад. А ещё здесь можно увидеть милых кроликов!

Дальше отправимся на остров Патмос и пройдём по подвесному мосту. По козьей тропе прогуляемся до Чемальской ГЭС — первой на Алтае. Пообедаем в кафе и поедем назад в отель.

Вход в Тавдинские пещеры — 200 рублей, моторафты — 1000 рублей.

Тавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров ПатмосТавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров ПатмосТавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров ПатмосТавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров ПатмосТавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров ПатмосТавдинские пещеры, катание на моторафтах по Катуни, Камышлинский водопад и остров Патмос
4 день

Путешествие по местам силы

Будем изучать места силы Белокурихи. На внедорожнике доберёмся до скалы Четыре брата, загадаем желания у скалы Врата любви, рассмотрим скалу Черепаха и поднимемся на вершину горы Круглая.

Вы сможете самостоятельно спланировать вторую половину дня: прогуляться по террекнкурам, прокатиться верхом, посетить банный комплекс или SPA-процедуры.

Путешествие по местам силыПутешествие по местам силыПутешествие по местам силыПутешествие по местам силы
5 день

Чуйский тракт и слияние рек

Отправимся в путешествие по одной из самых красивых дорог в мире — Чуйскому тракту. Будем любоваться перевалами Чике-Таман и Семинским, увидим слияние Чуи и Катуни и сделаем эффектные кадры со смотровых площадок.

Вечером прибудем в гостиницу, разместимся и отдохнём.

Чуйский тракт и слияние рекЧуйский тракт и слияние рекЧуйский тракт и слияние рекЧуйский тракт и слияние рекЧуйский тракт и слияние рек
6 день

Алтайский Марс

После завтрака вас ждёт высадка на «Марс»! А по дороге полюбуемся Северо-Чуйским хребтом и бескрайней Курайской степью. Пересядем на высокопроходимые машины и помчим в долину Кызыл-Чин, пейзажи которой напоминают другую планету. Скалы здесь окрашены красным, жёлтым, а местами даже фиолетовым цветом.

Экскурсовод расскажет историю удивительного места и легенды о мистической долине. Затем вас ждёт пикник и уютные посиделки у костра.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
7 день

Гейзерное озеро и отъезд

Позавтракаем и поедем на Гейзерное озеро, где вода не замерзает круглый год. На поверхности водоёма образуются причудливые узоры, которые мы обязательно рассмотрим и погадаем, что они могут означать — местные верят, что озеро способно предсказывать будущее.

Проедем через знаменитые Красные ворота, сделаем снимки и начнём обратный путь. Приедем в Горно-Алтайск примерно к 18:00, дальше завезём путешественников в Бийск и Белокуриху.

Гейзерное озеро и отъездГейзерное озеро и отъездГейзерное озеро и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в Горно-Алтайске / Барнауле / Бийске / Новосибирске, либо на курорте Белокуриха, время встречи зависит от ваших рейсов. Заселение в отель с 14:00
Завершение: Горно-Алтайск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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