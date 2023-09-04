Сегодня будем изучать курорт Белокуриха. Вы узнаете историю места, услышите удивительные легенды и познакомитесь с самыми интересными локациями. Покажем, где можно набрать целебную воду, и поедем в Горную Белокуриху через живописный перевал.

Путь пройдёт по серпантину — 62 угла поворота! Будем останавливаться на смотровых площадках и специально оборудованных «карманах». С видовых точек сделаем эффектные кадры серпантина.

По приезде полюбуемся арт-объектами, посетим музей «Андреевская слобода»: на территории комплекса находятся кузница, дом хлеба, дом знахарки, амбар и винокурня — настоящее путешествие в прошлое!

Затем у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, а желающие смогут насладиться SPA-процедурами.